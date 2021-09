Moron vitsinikkarin päivän paras tamperelainen kasku

Tampere Maraton -tapahtuman Varttimaratonissa kuultua:

Eräs herrasmies Koivistonkylästä ajoi kiukkuisena edellispäivänä ostamansa auton takaisin jobbarin pihalle ja alkoi puhua kovalla äänellä:

”Tämä ajoneuvo on täysin romu! Eilen putosi repsikan ovi ja lasinpyyhkijät irtosi. Valot eivät syty, edes sisälle, mutta vilkku oikealle on koko ajan päällä, lattiassa on maton alla iso reikä ja eilen te kehtasitte väittää, että tällä on ollut vain yksi huolellinen omistaja!”

”Aivan, ne kaikki muut ovat olleet aikalaillakin huolimattomia.”

Kaiho