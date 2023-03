Moron vauvat: Paljasjalkaset tamperelaiset ja Muittem mukulat 9.3.

Moro

Iita ja Jyri Ruissalon onni huipentui vihdoin 18.1. kello 13.47 kun täydellinen poika kajautti ilmoille ensimmäiset lauluharjoituksensa. ”Pienellä” oli mittaa 52 senttiä ja painoa 4 286 grammaa. Kotona Messukylässä vastaanottokomitean kärjessä odotti isovelikissa Riki.

Ottiko koville? Pitkä oli puserrus, mutta lopputulos palkitsi moninkertaisesti.

Onko hän näköinen? Hänessä on molempien vanhempien parhaat puolet.

Mitä suku sanoi? Väkeä on riittänyt jonoksi asti, kun poikaa on käyty ihastelemassa. Ihana on!

Mitä hänestä tulee isona? Fiksu ja filmaattinen.

Millä kasvatatte hänestä kunnon kansalaisen? Rakkaudella, järjellä ja ripauksella tervettä kilpailuhenkeä.

Innostuitteko asiasta? Molemmat vanhemmatkin ovat sekaisin onnesta eivätkä voi lopettaa tuijottamasta pientä ihmettä.

Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville? Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Paljasjalkaset tamperelaiset

Hanna-Maija ja Patrik Innasen pieni prinsessa syntyi 15.1. kello 3.21. Suloisella tytöllä oli painoa 3 714 g ja pituutta 51 cm. Isosisko Mila, 3, on innokkaana hoivaamassa ja hellimässä rakasta pikkusiskoaan.

Sanni ja Riku Virin perheen tuorein jäsen syntyi 17.1. kello 11.46. Nuorella herralla oli painoa 3 772 g ja pituutta 50 cm. Ylpeä isosisko Nella, melkein 3 v, avustaa pikkuveljen hoidossa Tampereen Viialassa.

Anna Ylösen ja Sami Forsströmin poikavauvalla oli kiire maailmaan syntyessään neljä viikkoa ennenaikaisesti 21.1. kello 18.48. Painoa pojalla oli 2 925 g ja pituutta 47 cm. Niilo, 4, on isoveli. Perhe asuu Olkahisissa.

Henna Autere ja Jarmo-Juhani Raatikainen Tampereelta saivat 24.1. kello 9.26 syliin pojan rakkaimman kanssa vauvan tuoksun ja tuhinan. Painoa 3 752 g ja pituutta 53 cm.

Emmi ja Timo Puhakan suloinen esikoispoika syntyi 29.1. kello 11.40. Rakkauspakkaus toimitettiin strategisilla mitoilla 3 440 g ja 49 cm. Pieni mies ponnistaa kohti elämänsä seikkailuita Lentävänniemestä.

Sannan ja Aleksin poikavauva syntyi 31.1. kello 5.55. Komeat kourat ja pulleat posket sekä strategiset mitat 3 774 g/51 cm. Perhe asustelee Huikkaan alueella. Kotona apuna myös pari teiniä sekä koira.

Oona Vatajan ja Tuomas Lankisen potra poika syntyi 1.2. kello 23.09. Painoa siloposkella oli 3 794 g ja mittaa 51 cm. Perhe asustelee Länsi-Tampereella.

Shabnam ja Goran tyttönen syntyi 3.2. kello 14.30. Esikoisemme painoi 3 080 g ja pituutta 48 cm.

Susanna ja Mikael Järvenpään poikavauva syntyi 4.2. kello 11.45. Isoveli Alvar, 2, on ylpeä uudesta perheenjäsenestä! Pikkuveljellä oli painoa 3 052 g ja pituutta 49 cm. Perhe asuu Tampereella.

Susanna ja Tomi Kallioisen esikoispoika syntyi 4.2. kello 16.32. Herralla oli painoa 3 546 g ja pituutta 51,5 cm.

Roosa ja Paavo Vehviläisen suloinen tyttövauva syntyi keskiviikkona 8.2. kello 7.58. ”Taimilla” oli painoa 3 664 grammaa ja pituutta 50 senttiä. Pikkusiskoa kotona hoitaa myös isoveli Voima, 3 vuotta.

Roosa ja Jukka Heiskasen tyttövauva syntyi 13.2. kello 8.29. Painoa neidille oli kertynyt 4 096 g ja pituutta 52 cm. Kotona Pyynikillä vauvan tuoksua nuuhkuttelevat myös 3-vuotias isoveli Elias sekä kissat Pablo ja Doris.

Maija ja Esa Launosen perheeseen syntyi poika 14.2. kello 23.21. Mustatukkaisella pojalla oli painoa 4 440 g ja pituutta 52 cm. Atalan kodista löytyy innokkaat hoitajat Sofia, 10, Aukusti, 8, Eemeli, 6, ja Iisak 4 v.

Veera ja Santeri Hämäläisen täydellinen tyttö "Mini" syntyi keskiviikkona 22.2. kello 5.04, päivää ennen arvioitua saapumisaikaa. Pieni tuhisija on Tampereella asuvan perheen esikoinen, joka syntyessään painoi 3 296 g ja pituutta oli 50,5 cm.

Minna Rasi ja Atte Kurko saivat perjantai-iltana 24.2. kello 18.09 pienen pörröpäisen esikoispoikansa. Painoa 3 348 g ja pituutta 50 cm. Perhe tutustuu uuteen jäseneen ja arkeen Hervannan keväisissä maisemissa.

Josefiina Huhtasalon ja Juha Inkisen esikoinen syntyi 25.2 kello 10.34. Suloisella ja sirolla tyttösellä oli pituutta 51 cm sekä painoa 2 974 g.

Muittem mukulat

Pipsa Leikaksen ja Tommi Ekmanin perhe täydentyi suloisella poikavauvalla 5.12. kello 9.47. Pikkumiehellä oli syntyessään painoa 3 424 g ja pituutta 50 cm. Kotona Kangasalla vauvan hoitamisessa auttaa innokkaasti pian kaksivuotias sisko Sofia.

Tiina Pelttarin ja Tomi Mantelan perheeseen syntyi esikoispoika 18.12. kello 14.27. Sintillä oli painoa 3 666 g ja pituutta 54 cm. Ihastuttava vaaleahiuksinen pikkumies asuu vanhempineen Kangasalla.

Satu Aarnion ja Antti Rantaeskolan esikoispoika syntyi 27.12. kello 9.59. Painoa oli 3 426 g ja pituutta 51 cm. Perhe opettelee uutta vauva-arkea Lempäälässä.

Jonna Siirtosen hartaasti toivottu tyttö syntyi 18.1. kello 0.47. Tuuheatukkaisella neidillä oli painoa 3 600 g ja pituutta 49 cm. Perhe muutti juuri uuteen kotiin Kangasalle.

Aino ja Olli Rastaan perheeseen syntyi pieni rastaanpoikanen 29.1. Poika päätti ilmestyä maailmaan hieman etuajassa hyvillä mitoilla 51 cm ja 3 332 g. Perhe asuu Nokian Siuron Kauniaistenkylässä.

Heidi ja Antti Ikäläisen poikavauva syntyi 31.1. kello 16.51. Painoa oli kertynyt 4 338 g ja pituutta 51,5 cm. Kotona pikkuveljen hoitoon innokkaasti osallistuvat Alina, 6, ja Eeti 3 v. Perhe asuu Nokialla Harjuniityssä.

Juuli Jokiojan ja Juha Kuivalaisen tyttö syntyi 7.2. kello 20.59 illalla. Painoa oli kertynyt 4 466 g ja pituutta 53 cm. Kotona innokkaasti siskoa hoitavat isoveljet Aaro 12, Lauri 11, Iikka 7, Eemi 5 ja Kouta 3. Perhe asuu Ikaalisissa.

Susanna ja Mikko Kalliomäen pikku prinsessa syntyi 9.2. Painopuntari heilahti 3 280 gramman kohdalle ja mittaa venytettiin 51 senttiin. 3-vuotias isosisko Aino paijaa ja laulaa tuutilullaa Nokian Hasselbackassa. Perheeseen kuuluu myös isoveikka Kaapo, joka asuu jo omassa kodissa.

Rätyn Hannan ja Siekkisen Akselin perheeseen syntyi pieni (4 538 g painava ja 55 cm pitkä) poika 13.2. kello 03.06. 3-vuotiaan, isosisko Ellin mukaan nyt meillä on iso perhe. Ensimmäisenä aamuna kotona Lempäälässä isosisko meinasi myöhästyä päiväkodista, kun pikkuveljeä oli niin mukava silitellä.

Leena Jalomäen ja Aleksi Mäkäräisen poika syntyi 17.2. kello 20.42. Teräsmiehellä oli painoa 3 814 g ja pituutta 52 cm. Perheen muut lapset ovat Alina ja Akseli ja kotipaikkakunta on Pirkkala.