Moron vauvat: Paljasjalkaset tamperelaiset ja muittem mukulat 8.12.

Moro

Saana Vahvelaisen ja Juuso Taulaniemen kaksostytöt syntyivät 20 minuutin ikäerolla 8.10. kello 17.28 ja kello 17.48. 3-vuotias Vilho-isoveli odotti pikkusiskoja kovasti ja nimesi heidät Vadelmaksi ja Kukaksi. Vadelmalla oli painoa 2 814 grammaa ja pituutta 49 senttiä, Kukalla 2 648 grammaa ja 47 senttiä. Perhe asuu Kangasalla.

Ottiko koville? Odotusaika otti ajoittain koville, mutta lopulta kahden vauvan syntymä oli paljon esikoisen syntymää helpompi. Ovatko he näköisiä? Ovat. Vadelma on ilmetty isoveljensä, Kukka taas muistuttaa äitiään vauvana. Keskenään siskokset ovat erinäköiset ja hyvin tunnistettavissa. Mitä suku sanoi? Suku on ollut onnesta ja ilosta sekaisin. Mitä heistä tulee isoina? Heistä tulee varmasti läheisiä ja ikuisia ystäviä. Toivottavasti onnistumme kuitenkin kasvattamaan molemmista omia yksilöitään. Millä kasvatatte heistä kunnon kansalaisia? Rakkaudella ja sopivilla rajoilla. Innostuitteko asiasta? Alkujärkytyksen jälkeen kyllä! Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville? Kaksosuus on ihanaa! Riskejä on ja niistä voi loputtomiin kysellä / lukea, mutta parempi on luottaa siihen, että kaikki menee hyvin.

Paljasjalkaset tamperelaiset

Heidi Meltovuolle ja Francesco Cricrille syntyi poikabambino 4.9. kello 19.40. 46 cm ja 2 460 g täyttä kultaa. Perhe asuu Tampellassa.

Sonja Pihlajan ja Matthew Crockerin tyttö syntyi 5.9. kello 9.43. Painoa hänellä oli 3 838 g ja pituutta 49,50 cm. Onnelliset vanhemmat ja ihana pikkuneiti asuvat Tampereella.

Perhe Kaartisen kauan odotettu ”Lyyli” saapui maailmaan 2.10. kello 20.40. Pienen prinsessan mitat olivat 3 782 g ja 52 cm. Ylpeä isoveli Veeti, 4, on aivan haltioissaan pikkusiskosta. Kasteessa tyttö sai nimeksi Adessa. Perhe asustelee Hämeenpuistossa.

Hanna Peurlan ja Jyri Laineen esikoispoika syntyi 12.10. kello 4.44. Pikku-Nöttösellä oli pituutta 52,5 cm ja painoa 3 695 g.

Johanna ja Sampsa Kankaan Veera-Vilttitossu syntyi 16.10. kello 6.39, 3 704 g ja 50 cm. Siiri-Heinähattu, 5, on ylpeä isosisko. Perhe asuu Hallilassa.

Jasmi Helmilaaksolle ja Alpo Wallille Tampereen Hervantaan syntyi 31.10. kello 7.27 pieni tyttövauva. Paino 3 634 g ja pituus 50 cm. Koko perheellä kaikki kunnossa ja nyt alkaa uusi luku elämässä.

Anni ja Joonas Salminiemen suloinen esikoispoika näki päivänvalon 31.10. kello 9.35. Painoa tulokkaalla oli 3 870 g ja pituutta 49 cm. Perhe asuu Hallilassa.

Anun ja Jyrin perheeseen syntyi poika 1.11. kello 9.07. Pikkuotuksella oli pituutta 47,5 cm ja painoa 2 835 g. Isosiskon roolia perheessä hoitaa 14-vuotias Aino.

Metti ja Markus Vuoskun perhe täydentyi odotetulla tytöllä 3.11. kello 22.55. Painoa ja pituutta tytöllä on täydellisen sopivasti, hiuksia yli odotusten. Vauvasta iloitsevat kotona Tampereella myös Käpy- ja Tikku-koirat.

Johanna Narvin ja Juho Karin esikoispoika pääsi yllättämään vanhempansa syntymällä 4.11. kello 3.09. ”Pekalla” oli painoa 3 254 g ja pituutta 49,5 cm. Onnellinen perhe asuu Raholassa.

Viivi Oksavuoren esikoistyttö syntyi 5.11. kello 8.01. Sinisillä silmillä kovasti maailmaa ihmettelevällä pienellä neidillä oli pituutta 51 cm ja painoa 4 024 g.

Anni Paimenen ja Jaani Kemppasen esikoispoika syntyi 7.11 kello 0.54. Rakkaalla Pikkumötsköllä oli painoa 3 695 g ja pituutta 52 cm.

Mia ja Heikki Jantusen kuopus syntyi maailmaan sukkelasti 15.11. kello 14.12. Isoveli Benjamin, 2 v 9 kk, on innoissaan uudesta pikkuveljestä. Paljasjalkaisten tamperelaisten perheeseen kuuluu myös kissaneiti Zucchero.

Emma Honkaselle ja Kalle Mäelle syntyi esikoistyttö 16.11. kello 0.07. Painoa tytöllä oli 3 196 g ja pituutta 51 cm. Pötkö majailee Messukylässä.

Nina Lehtimäen ja Markus Niemen poika syntyi 19.11. kello 04.09. Pojalla oli painoa 3 344 g ja pituutta 51cm. Kotona Hervannassa hoitoapua antavat isosisko Lilja, 2, sekä koira Darra, 10 v.

Essi Pahkurin ja Mika Sillmanin elämää sulostuttamaan Atalaan saapui odotettu esikoispoika 20.11. Poika syntyi mieleenpainuvasti lauantain puolella täydenkuun aikaan 00.01, mitoin 3 540 g ja 53 cm. Pienestä toivotaan yhtä innokasta kalamiestä kun isästään.

Heljä Keski-Lusalle ja Santeri Pessiselle syntyi 22.11. tyttövauva, pikkusisko 2,5-vuotiaalle Elisalle.

Muittem mukulat

Johanna Wihlmanin ja Henri Sepin toinen tyttö syntyi 18.8. kello 4.10 yöllä. Hän painoi 4 236 g ja oli 54,5 cm pitkä. Nella-isosisko, 2, oli innoissaan pikkusiskosta. Perhe asuu Kangasalla.

Jonna Räsäsen ja Jakke Markkasen perhe kasvoi yhden jäsenen verran 21.9. kello 23.46, kun heille syntyi pieni poika (3 302 g ja 51 cm). Uutta tulokasta odottivat kotona Lempäälässä myös Janni, 2,5, sekä Jermu-kissa, 16 v.

Jenni ja Mika Suikkasen kolmas poika ”Keke” syntyi 26.10. kello 16.46. Herralla oli painoa 3 235 g ja pituutta 51,5 cm. Kotona Valkeakoskella Kekeä hoitavat Konsta, 8, ja Kasper, 2 v.

Hanna Suosaaren ja Pekka Helenin poika syntyi 2.11. kello 14.53. Pienellä miehen alulla oli painoa 2 712 grammaa ja pituutta 49,5 senttiä. Pikkuveljeä Sahalahdella hoitaa Julius, 2, Jenny, 10, ja Lauri, 16 v.

Linda Karpiolan ja Janne Rantasen poikavauva syntyi 2.11. kello 8.03. Pikku-pötkylällä pituutta oli 50 cm ja painoa 3 384 g. Perhe asuu Mäntässä.

Pohjasen perhe täydentyi 3.11. kello 23.56 pikkumiehellä, joka syntyi mitoin 4 436 g ja 54 cm. Kotona Nokialla vauvan hoidossa auttelevat ylpeät isosisarukset Väinö, 7, ja Eevi, 5 v.

Katariinan Mäkinen ja Ville Öhberg saivat tytön 7.11. kello 16.45. Suloisella prinsessalla oli painoa 3 176 grammaa ja pituutta 49 senttiä. Onnellinen perhe asuu Kangasalla.

Hanna ja Olli Lehmussaaren täydellinen tyttö syntyi 7.11. kello 17.07 mitoin 3 824 g ja 50 cm. Innokas isoveli Väinö, 2, opastaa traktorilla ajon saloihin kotona Siurossa.

Viivi Häsäsen ja Jani Raatikaisen potra poika syntyi 11.11. kello 21.47. Painoa pojalla oli 4 068 grammaa ja pituutta 54 senttiä. Perhe asustelee Ylöjärvellä.

Aino Mattilan ja Ville Jokisen esikoistyttö syntyi isänpäivälahjaksi 14.11. kello 23.01. Nokialaisen prinsessan strategiset mitat olivat 3 808 g ja 51 cm.

Tiian ja Ollin toinen temperamentti pakkaus syntyi 18.11 kello 4.32. Lipunmyyjällä oli painoa 2 884 g ja pituutta 49 cm. Isosisko Eva, 2, odottaa jo uutta leikkikaveria. Poppoo asuu Ylöjärvellä.

Johanna ja Janne Laakson perhe täydentyi 18.11. kello 23.31 suloisella poikavauvalla. Painoa pienokaisella oli 3 788 g ja pituutta 52 cm. Lempäälän Lastusissa uutta tulokasta odottavat 2-vuotias isoveli Onni ja Domi-koira.

Jenni ja Niklas Sarkin poika syntyi 19.11. yöllä kello 2.12. Viikolla 37 syntyneelle pojalle oli kertynyt mittaa jo 51,5 cm ja 3 646 g painoa. Nokialla kotona odottelee innokas isosisko Emilia, 2 v.

Susanna Uusitalo ja Markus Sillanmäki Jämijärveltä saivat pojan 19.11. kello 05.05. Toukalla oli painoa 3 105 g ja pituutta 49 cm.