Moron vauvat: Paljasjalkaset tamperelaiset ja Muittem mukulat 21.10.

Moro

Hannan ja Akun perhe kasvoi jälleen yhdellä, kun poika maailman syntyi vauhdilla. Syyskuun kahdeksas saimme sinut rinnalle, varo vaan, kuopuksena hemmottelemme sinut pilalle. 51 senttiä ja painoa 3 825 grammaa, piirteistäsi löytyy uutta, mut myös paljon tuttua ja samaa. Viisivuotias Sohvi, Siina lokakuussa kolme täyttää, tietäisitpä miltä kaksi ylpeää isosiskoasi näyttää. Ylöjärven asukaslukua kasvatimme yhdellä, täällä meidän on hyvä asua Vuorentaustan keskellä. Viisikko on nyt kasassa, perheessä rakastavassa ja mahtavassa.

Ottiko koville? Sopivasti ajoissa pelipaikalle, leppoinen tunnelma ja syöksyllä maaliin saakka. Ei olisi voinut paremmin mennä! Onko hän näköinen? Nyt on kaivettu kaikkien vauvakuvat esille ja kilpaa mietitään keneltä näyttää minäkin päivänä. Vastaus taitaa olla silti aina sama: itseltään. Mitä suku sanoi? Poikia sukuun on haaveiltu 35 vuotta, odotus on palkittu, eikä suotta! Mitä hänestä tulee isona? Koska olet pikkuveli, siskojen mielestä et tule koskaan olemaan iso. Millä kasvatatte hänestä kunnon kansalaisen? Nyt on treenattu jo viisi vuotta, mennään jatkossakin isosiskojen jalanjäjissä. Innostuitteko asiasta? Olet niin suloinen, että sinusta ei voi kuin innostua. Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville? Kolme lasta on jo nykypäivän suurperhe. Mutta jos tunne sanoo niin, silloin järki kannattaa heittää hetkeksi syrjään.

Paljasjalkaset tamperelaiset

Minna ja Rami Heleniukselle syntyi 15.7. kello 19.58 ihastuttava poikavauva. Painoa jässikkällä oli syntyessään 4 202 g ja pituutta 53 cm. Isosisko Kerttu on kovasti innoissaan pikkuveljestä. Onnellinen perhe asuu Finninmäessä.

Henna ja Mika Veijalaisen esikoispoika syntyi helteisenä perjantaina 23.7. kello 11.31. ”Pippurilla” oli tumma tukka ja hän painoi 3 760 g ja oli 54 cm pitkä. Tuoreen perheen koti sijaitsee Villilässä.

Marjutin ja Casperin esikoinen syntyi 22.8. kello 8.50. Tytöllä oli painoa 3 788 g ja pituuttakin oli mahassa ehtinyt tulla 50 sentin verran. Vauva-arkea opetellaan Haukiluomassa kahden karvakaverin kera.

Hanna-Maria ja Toni Tikan tyttö syntyi 28.8. kello 11.50. Painoa pienokaisella oli 3 218 g ja pituutta 50 cm. Kotiin pientä kovasti odottivat myös isoveli Elias, 6, ja isosisko Emilia, 4 v. Perhe asustaa Kämmenniemessä.

Marjaanan ja Vesan perhe täydentyi, kun 7.9. kello 8.35 syntyi kovasti toivottu ja odotettu esikoispoika. Mittaa liikuntamyönteisellä pikkumiehellä on 49 cm ja painoa 3 340 g. Perhe asuu Tampereella. Kiitämme Taysin kätilöitä ja lääkäreitä hyvästä hoidosta ja huolenpidosta!

Ruut & Jukka-Pekka Heikinmäki saivat esikoispojan Tampereella 8.9. kello 16.57. Pikkuruisella komistuksella oli syntyessään painoa/pituutta: 3 488 g/50 cm.

Linda Brandin ja Aleksi Alarautalahden pitkä odotus palkittiin kun esikoistytär saapui maailmaan 12.9. Pieni rinsessa painoi 3 764 g ja oli 52 cm pitkä. Kotona Pohtolassa odotti kultainennoutaja Uuno.

Jatta Ahlvikille ja Tommi Hoikkalalle syntyi hartaasti odotettu Nöppyrä-Pumppernikkeli syyskuun 13. päivä kello 12.39. Painoa pikkutytöllä oli 3,4 kiloa ja pituutta 48 senttiä. Majaansa pikkuneiti suunnittelee pitävänsä Tampereen Viinikassa.

Krista Karppisen ja Riku Kvickin perheeseen syntyi pikkuveli 16.9. kello 5.20. ”Keijolla” oli painoa 3 106 g ja pituutta 50 cm. Epilässä vauvaa hoitaa innokas ja ylpeä 5-vuotias isosisko Ella.

Natalia ja Mikko Eholan perhe Tampereella täydentyi, kun 2-vuotiaan Klaran suloiset pikkusisarukset syntyivät 22.9. Pikkusisko syntyi kello 10.17 mitoin 2 938 g ja 49 cm ja pikkuveli heti perään kello 10.18 mitoin 2 686 g ja 47 cm. Koko perhe on ylpeä uusista tulokkaista ja isosisko innokas auttamaan vauvojen hoidossa.

Ilona ja Markus Tanhuanpään ihastuttava tyttövauva syntyi tukka hulmuten 25.9. kello 7.01. Suloisella prinsessalla oli painoa 3 616 g ja pituutta 50 cm. Perhe asuu Tampereella.

Laura Ijäksen ja Santeri Sutisen Joel-poika syntyi 8.10. kello 9.34 painaen 3 305 g ja pituutta oli 48 cm. Perhe asuu Tampereella Tammelassa ja poika on perheen odotettu esikoinen.

Muittem mukulat

Katriina Nurmikolun ja Lauri Haapaniemen perhe täydentyi pojalla 8.8. kelo 2.48, mitoilla 52 cm ja 3 592 g. Pikkuveljestä innoissaan ovat myös sisarukset Enna, 2, ja Santeri, 7 v. Perhe asuu Lempäälässä.

Saara ja Aleksi Virolainen saivat helteiden päätyttyä 8.8. kello 15.05 tyttölapsen. Pituutta tulokkaalla oli 50 cm ja painoa 3 980 g. Kotona Ylöjärven Vuorentaustassa pienen neitokaisen hoidossa auttaa ylpeä isoveli Aarni, 7 v.

Marie-Sofien ja Akun perheeseen syntyi komea esikoispoika 14.8. kello 11.05. ”Pikkuleijonalla” oli syntyessään painoa 3 644 g ja pituutta 51 cm. Iloinen ja aktiivinen nuoriherra Mäkelä asuu ikionnellisten vanhempiensa kanssa Juupajoella.

Sonja Mäkikankaan ja Risto Hirvosen esikoinen tulla tipsahti maailmaan 14.8. Perhe asustelee Lempäälässä.

Heidi Laurosen ja Juuso Marttilan poika syntyi 14.8. kello 0.00. Painoa pojalla oli tasan 4 kiloa ja pituutta 55 cm. Kotona Kangasalla pikkuveljeä odottivat sisarukset Ninni ja Jimi.

Miia ja Henri Jokisen perhe täydentyi toisella pojalla 1.9. kello 9.38. Potralla pojalla oli painoa 4 876 g ja pituutta 53 cm. Kotona Toijalassa odottaa isoveli Leevi. Veljeksille tuli päivälleen 2,5 vuotta ikäeroa.

Mervi ja Timo Valtanen saivat pienen tytön 2.9. kello 19.09. Koko suvun pikkurillinsä ympärilleen kietonut pikku prinsessa painoi syntyessään 2 932 g ja oli 49 cm pitkä. Kovaa kilpailua vauvan hoidosta käydään innokkaiden isoveljien Vilin, 4, ja Veetin, 2,5, kanssa. Onnellinen perhe asuu Urjalassa.

Elina ja Taavi Koveron tummatukkainen poika syntyi 10.9. kello 21.28. Potran pojan mitat olivat 4 166 grammaa ja 54 senttiä. Kotona Akaan Toijalassa pikkuveljeä odottivat innolla Anni, 5, ja Olga, 2 v.

Ringa Mäkisen ja Vesa Ikävalkon perheeseen syntyi toinen prinsessa 13.9. kello 17.45. Pituutta tytöllä oli komeat 50,5 cm ja painoa 3 484 g. Kotona Kangasalla uutta tulokasta odotti innolla isosisko Saga, 2 v.

Heidi ja Teemu Niemisen kaksospojat syntyivät 14.9. kello 23.59 ja 15.9. kello 0.01. A-vauva painoi 2 948 g ja pituutta oli 49 cm ja B-vauva painoi 2 790 g ja pituutta oli 48 cm. Perhe asuu Jämsässä.

Viivi Oksasen ja Mika Roivaisen perhe sai ukkovahvistusta 17.9. kello 2.21. Hurmaavan pikkumiehen mitat olivat 52 cm ja 3 890 g. Kotona Orivedellä vauvaa hellästi hoitavat isosisko Venla, 4, ja Vertti, 3.

Ilona Pärssisen ja Tami Hakalan tuuheatukkainen tyttö syntyi pakkasaamuna 21.9. kello 8.10. Mitoiksi mitattiin 3 275 g & 49 cm. Innokkaat isoveljet Mika, 8, ja Noel, 6 v. Perhe asuu Sastamalassa.

Mirka Kiintosen ja Iiro Ropposen perheeseen syntyi tomera poika 21.9. kello 11.22. Kokoa pojalla oli 3 232 g ja pituutta 48 cm. Kotona vauvanhoitoapuna on 2-vuotias isosisko Elena. Perhe asuu Ruovedellä

Jasmin ja Joona Suhosen odotettu pähkinävauva syntyi sunnuntaina 26.9. kello 9.07. Hurmurilla oli lihasta 4 192 g ja pituutta huikeat 52 cm. Perheen isosisko Iisa, 3, odotti vauvaa jo innoissaan kotona. Perhe asuu Kangasalalla.

Thuc Tuyen ja Raimo Santahuhdan ihana tyttö, Anna, syntyi 29.9. kello 2.29. Painoa oli 3,56 kg ja pituutta 50 cm. Annalla on myös isosisko Nha Tho, 19. Perhe asuu Sastamalassa.

Annika Vuorela ja Mika Kauppila Sastamalan Mouhijärvellä saivat perheeseen täydennystä 1.10. kello 18.37 kun niin odotettu poika syntyi mitoin 3 868 g ja 53 cm. Isosisarukset Arttu, 6, ja Aada, 4, ovat innoissaan uudesta pienokaisesta!