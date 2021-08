Moron vauvat: Paljasjalkaset tamperelaiset ja Muittem mukulat 26.8.

Moro

Riikan ja Larsin pieni pimu pinkesi maailmaan 26.7. kello 2.10. Pituutta pörröpäällä oli 52 senttiä ja painoa 3 844 grammaa. Tohkeissaan kotona Tampereen Tesomalla neitiä hoitaa innokas isoveli Julian, 1 v 8 kk.

Ottiko koville? Pitkän kaavan mukaan taas mentiin, mutta olis voinut olla pahempikin rutistus. Onko hän näköinen? On oikein itsensä näköinen! Myös samaa näköä muiden perheenjäsenten kanssa on havaittavissa. Mitä suku sanoi? Das ist schön! On se ihana! Mitä hänestä tulee isona? Se jää nähtäväksi. Millä kasvatatte hänestä kunnon kansalaisen? Rajoilla, rakkaudella ja kahden kulttuurin sekoituksella. Innostuitteko asiasta? Kyllä, oikein isosti! Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville? Tuulta päin – on ne vauvat vaan niin ihania!

Paljasjalkaset tamperelaiset

Ellinoora ja Tommi Eskolan toinen pääsiäistipu näki päivänvalon 6.4. kello 6.16. Tytön mitat olivat huimat 3 986 g ja 53 cm. Isoveli Eelis, 3, odottaa kovasti yhteisiä leikkejä siskon kanssa Armonkalliolla.

Hanna Poutasen ja Miika Viinamäen suloinen ”Jussi” poika syntyi 14.6 kello 0.55. Vaaleatukkaisen tähtisilmän mitoiksi merkattiin 3 656 g ja 52 cm. Kotona pikkuveljeä viihdyttää siskot Eerika ja Livia, vahtia pitää Väinö ja Viljo koirat.

Hannele Kulmalan ja Hannu af Ursinin voimakastahtoinen tyttö syntyi torstaina 17.6. kello 10.07. ”Jääkarhu” oli syntyessään 48,5 cm pitkä ja painoi 2 978 g. Kotona pikkusiskon hoidossa auttaa Sofia, 10 v.

Maarit Haapasen ja Jesse Niemen juhannusvauva syntyi 26.6. kello 4.14. Pojalla oli painoa 3 854 g ja pituutta 54 cm. Vauvaa kotona odottivat isoveli Jesper, 1 v 8 kk ja Missy-kissa. Perhe asuu Linnainmaalla.

Sannan ja Henrin pikkuherra syntyi 30.6. kello 1.49. Painoa pieni mies oli kerännyt kunnioitettavat 3 802 g ja pituuttakin 51 cm. Kotona Pispalassa vauvasta huolehtii myös innokas Elmeri-koira.

Marjukka ja Mikko Valosen kolmas poika syntyi 5.7. kello 2.37. Syntyessään poika painoi 4 346 g ja oli 54 cm pitkä. Paras A-ryhmä täydentyi ja nyt vauvanhoidossa auttelevat innokkaasti myös ylpeät isoveljet Aleksanteri, 6, ja Anton, 3,5, kotona Tampereen Ryydynpohjassa.

Riika ja Janne Hautamäen pikkuinsinööri syntyi maailmaan 7.7. kello 12.12. Poitsulla oli painoa 3 552 g ja pituutta 51 cm. Perhe asuu Tampereella.

Sonja Kujansuun ja Janne Tuomisen tyttövauva kiirehti maailmaan 7.7. kello 23.10. Massaa oli ehtinyt kertyä 1 916 grammaa ja pituutta 42 senttiä. Kotona Kalevassa pikkusiskoa silittelee Atso, 2 v.

Silja Rantasen ja Markku Kivirannan tytär syntyi 12.7. keskelle kesän helteitä. Söpöläisellä oli painoa 3 450 g ja pituutta 52 cm. Perhe asustaa Santalahdessa.

Ulpu-Maria ja Kimmo Sulosen tyttö syntyi uljaasti pää ylöspäin mahdollisesti vuosisadan lämpimimpään kesään 13.7. kello 8.09. ”Neiti Vauvalla” oli painoa 3 024 g ja pituutta arvioidusti 48 cm. Perheen muut jäsenet ovat isoveli Aleksanteri, 2,5 v, sekä Hurma-kissa, 10 v. Perhe asuu Veisussa Tampereella. Erityiskiitokset Taysin henkilökunnalle taitavasti tehdystä sektiosta!

Essi ja Tero Taipaleen perhe täydentyi suloisella poikavauvalla 5.8. kello 5.51. Pikkuisella oli painoa 3 484 g ja pituutta 51,5 cm. Kotona Muotialassa vauvan hoidossa auttelee innokas isosisko Milka, 3,5 v.

Heidi Hallikaisen ja Jani Azizan toinen pieni prinsessa syntyi 8.8. kello 21.59. Pikkusiskolla oli pituutta 49 cm ja painoa 3 092 g. Kotona Alma, 2, auttelee innokkaasti vauvan hoidossa.

Reetta ja Vili Lankisen prinsessan vankkureihin saatiin täydennystä kun toinen tyttö sujahti maailmaan 9.8.2021 kello 5.17. Painoa söpöliinillä oli 3 880 g ja pituutta 53 cm. Isla, 1 v 10 kk, on onnellinen isosiskon roolistaan. Perhe asuu Tampereella.

Jemina ja Miikkael Lahdenveden suloinen esikoistyttö syntyi 11.8. kello 21.37. Toistaiseksi Bebeksi kutsutulla pikkuisella oli painoa 4 246 g ja hän oli 53 cm pitkä. Vauva on yllättänyt ja hurmannut tuoreet vanhempansa lempeällä ja tyytyväisellä luonteellaan. Uudesta vauva-arjesta nautitaan Villilässä.

Susanna ja Matti Vuorisen esikoistytär syntyi 14.8. kello 6.56. Hurmaavalla tummatukkaisella tytöllä oli syntyessään pituutta 53 cm ja painoa 4 458 g. Kotona Atalassa vauvan hoidossa auttaa myös Jekku-koira.

Muittem mukulat

Saija ja Antti Majaniemi saivat neljännen lapsensa 6.5. kello 3.15. Tytön muhkeat mitat olivat 52 cm ja 4 230 g. Ylpeät isoveljet Aapo, 8,5, Niilo, 5, ja Nestori, 2,5, ovat kertoneet ilosanomaa Veera-nimen saaneesta pikkusiskosta Ylöjärven Metsäkylässä.

Kaisa ja Riku Uravuoren poika syntyi 17.6. kello 22.05 suloisen minimiehen mitoin. Pituutta hänellä oli 53 cm ja painoa ehti kertyä 4 268 g. Perheen vauhdikkaasta arjesta huolen pitävät sisarukset Iiro, 6, Eero, 4, ja Oona, 2. Perhe asuu Lempäälän Kiviahossa.

Kristiina ja Raine Ruoholan odotettu prinsessa syntyi 30.6. kello 4.48 tehden perheestä täydellisen! Plikalla oli painoa 3 895 g ja pituutta 52 cm. Isoveljet Verner, 3, ja Väinö, 1, ovat kovin ylpeitä pikkusiskostaan! Perhe asustelee Nokialla.

Sallamari ja Ari-Matias Angerian perheeseen syntyi terhakka ja tomera typy pitkän kuuman kesän kuumimpana päivänä 15.7. kello 11.44. Siskonsa tapaan syöksysynnytyksellä vauhdikkaasti maailmaan tullut tummatukkainen typy painoi syntyessään 3 912 g ja oli 52 cm pitkä. Kotona kesäpäivän pitäjässä tuoretta ruutanalaista hoitaa innokas isosisko Jade, 2 v 2 kk.

Emmi Kettusen ja Jussi Järvisen perheeseen syntyi esikoistyttö 16.7. kello 13.39. Pikkuneidillä oli painoa 3 486 g ja pituutta 52 cm. Perhe asuu Nokialla.

Hanna Kurkiojan ja Aleksi Makkosen perheeseen syntyi 29.7. kello 11.52 hurmaava poika. Pojalla oli painoa 3 585 g ja pituutta 50 cm. Kotona Lempäälässä ”Veikkaa” odottaa leikkeihin isosisko Aada, 2 v.

Mari Rajasalon ja Panu Sjövallin perhe täydentyi 30.7. kello 18.48 tummatukkaisella pojalla. Painoa pienellä hurmurilla oli 3 870 g ja pituutta 51,5 cm. Kotona Ylöjärvellä vauvan hoidossa auttaa innokas ja ylpeä isoveli Väinö, 4 v.

Sini ja Heikki Kompsin poika syntyi 1.8. kello 14.42. Tuuheatukkaisella pojalla oli painoa 3 910 g ja pituutta 53,5 cm. Sisarukset Miko, 10, ja Senia, 9, hoitavat innokkaina pikkuista kotonaan Kihniöllä.

Laura Oravalan ja Mikko Sorsan poikavauva syntyi 2.8. kello 0.04. Pienellä oli pituutta 52,5 cm ja painoa 3 732 g. Isosisarukset Niilo, 6, ja Ella, 3, auttavat innokkaina pikkuveljen hoidossa. Perhe asuu Kangasalla.

Minja Jaatiselle ja Aleksi Mannilalle syntyi 2.8. kello 14.31 terve ja hymyileväinen tyttö. 48,5 cm pituinen ja 3 480 g painoinen prinsessa on valloittanut kaikkien sydämet jo heti syntyessään. Kotona Valkeakoskella näkemistä odottaa Kerttu-koira.

Hanne Hirvosen ja Tuomas Lehtosen prinsessa saapui vauhdilla maailmaan 5.8. kello 10.55. Tuuheatukkaisella tylleröllä oli painoa 3 610 g ja pituutta 52,5 cm. Kotona Ylöjärvellä ylpeä isoveli Alvi, 4, hoitaa vauvaa innoissaan.

Elina Mäkelän ja Janne Järvisen tomera tyttövauva ”Justiina” putkahti maailmaan maanantaina 9.8. kello 14. Tyllerön syntymämitat olivat 3 856 g ja 52 cm. Kotona pikkusiskoa ihastelee isoveli Jasper, 2 v 11 kk. Ikionnellinen perhe asustelee Lempäälässä.

Seija ja Aki Laaksolle syntyi juuri sopivan kokoinen tytär 10.8. kello 1.54. Onnellinen perhe asuu Valkeakoskella.