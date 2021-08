Moron vauvat: Paljasjalkaset tamperelaiset ja muittem mukulat 5.8.

Moro

Jenni ja Ari Salonniemen kaksikko muuttui kolmikoksi, kun tytär ”Röyhis Hippunen” tervehti maailmaa äänekkäästi 16.7. ja ilmoitti näin syntyneensä. Pituutta löytyi syntymähetkellä 51,5 cm ja painoa reilu 3 750 g. ”Röyhis Hippunen” asettuu asumaan Lukonmäkeen, johon saapui näin lisää luonnetta ja ääntä muuten rauhalliseen asuinalueeseen.

Ottiko koville? No ottihan tuo, käynnistyksellä aloitettiin maanantaina ja perjantaina päädyttiin sektioon, joten kyllä viikkoon työtä ja hikeä mahtui aivan kiitettävästi. Onko hän näköinen? Noh, onhan tuo. Isänsä ja hieman äitinsäkin. Sanoisin, että yhdistelmä toimii hänen piirteissään. Mitä suku sanoi? Ottivat asian tavanomaisen rauhallisesti, hieman pääkaupunkilaisittain ja hämäläisittäin, onnittelivat ja riemuitsivat uudesta tulokkaasta sukuun. Mitä hänestä tulee isona? Jos tulevan nimen lyhenne pitänee kutinsa, niin neitokainen tulee tietämään paikkansa maailmassa, oppimaan ja iloitsemaan pienestä sekä kunnioittamaan toisia. Kasvatukseen panostetaan rakkautta, läsnäoloa ja toisen ihmisen kunnioittamista. Millä kasvatatte hänestä kunnon kansalaisen? Noh, kuten edellä mainittu, niin kasvatuksessa panostetaan rakkauteen, läsnäoloon ja ihmisten kunnioittamiseen. Näillä eväillä on vanhemmatkin kasvaneet, joten näillä jatketaan. Innostuitteko asiasta? Kyllähän sitä nyt innostuttiin. Eipä tässä voi muuta kuin lähteä vauhdin hurmaan mukaan ja lähteä retkelle kohti tulevaa yhtenä kolmikkona. Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville? Tärkeintä on olla toinen toisen tukena, sillä joskus tämän tien kulkeminen voi olla raskaskin. Yhdessä, samaan suuntaan ja päämäärään katsomalla, saavutetutaan jotain odotettua ja rakasta. Ja kun päämäärä on saavutettu, iloitkaa.

Paljasjalkaset tamperelaiset

Reetta ja Sami Haralan perhe sai täydennystä 8.1. yöllä kello 4.08. ”Ruppumuori” oli syntyessään jo emännän mitoissa, 55 cm ja 4 470 g. Isosisko Lilli täytti juuri 2 v ja iloitsee edelleen kovasti pikkusiskon syntymästä. Lilli hoitaa ja leikkii hienosti siskon kanssa. ”Ruppis” täytti juuri jo 6 kk ja tuntee itsensä nykyisin nimellä Minni. Tiimi asuu Tampereella.

Lauran ja Irenen esikoistyttö syntyi 10.4. kello 10.55. ”Niiranen” painoi 3 398 g ja oli 51 cm pitkä. Myöhemmin Niiranen sai kasteessa nimekseen Amalia ja on nyt 61 cm pitkä ja 7 kiloa kevyt. Perhe asuu Niemenrannassa.

Essi ja Juha Mäkisen ”pikku pirpana” syntyi 13.5. kello 11.19. Tummatukkaisella tytöllä oli painoa 3 712 g ja pituutta huikeat 53 cm. Kotona uutta tulokasta odotti innolla Aapo, 4 v, ja Mortti-koira. Vauvantuoksuista arkea vietetään Korkinmäessä.

Taru Holmstedtin ja Vili Rauhalan esikoistyttö syntyi 28.5. kello 6.02 mitoin 3 225 g ja 49 cm. Kotona vauvaa oli odottamassa Hilma-koira.

Meeri ja Toni Hurskaisen poika syntyi vihdoin 2.6. ”Kippuralla” oli kokoa 4 054 g ja 54 cm. Kotona myös Pippuriksi nimetty vauva saa runsaasti hoitoa ja hellyydenosoituksia 2,5-vuotiaalta isoveljeltään Topiakselta.

Peppi ja Mika Mäen '”Martti”'-poju syntyi 4.6. kello 1.51. Vaaka näytti lukemaa 3 644 g ja pituutta saatiin mitattua 51 cm. Kotona Epilässa vauvanhoidossa auttaa Tytti-koira.

Sofie ja Petri Salmi-Salmelan suloinen poika syntyi 4.6. kello 13.36 Taysissa. Painoit 3 462 g ja olit 53 cm pitkä. Olit ja olet vieläkin suloinen Sakari.

Noora Viinamäen ja Janne Vuolteen jämäkkä pohjalaisen akan alku syntyi kesäkuun 9. päivä kello 0.15. Tomeralla likalla oli painoa 3 814 g ja pituutta 50 cm. Hän on hurmannut jo kotona asuvat Aalan, 10 v, ja Jimin, 7 v, jotka pitävät hyvää huolta tyttösestä. Perhe asuu Tampereen Kumpulassa.

Kristiina ja Jouni Vesalan esikoispoika syntyi lauantaina 12.6. kello 7.31. Komealla pojalla oli painoa 3 882 g ja pituutta 53 cm. Perhe nauttii kesästä Tampereen Herwoodissa.

Emman ja Henkan toinen sunnuntain lapsi Aulis syntyi 13.6. kello 7.53. Painoa pojalla oli 3 020 g ja pituutta 51 cm. Hakametsässä hoitoapuna häärii myös isosisko Helmi 5 vuotta.

Sanja Tahkokorpi-Kamppurille ja Timo Kamppurille syntyi suloinen poika 20.6. kello 14.46. Tuuheatukkaisella vauvelilla oli painoa 4 290 g ja pituutta 54 cm. Vauvelia hoitavat innokkaasti perheen muut lapset eli Sade 9 v, Usva 7 v. ja Eelis 5 v. Perhe asustelee Viinikassa.

Leena Lepikonmäki ja Jesse Salo saivat uuden tulokkaan juuri juhannuksen alla. Suloinen poika näki päivänvalon 23.6. ajassa 3.23 ja näin saatiin perheeseen tasaparit. Kokoa tulokkaalla oli muhkeat 53 cm ja 3 854 g. 2-vuotias Meea sylittelee, silittää ja pusuttelee mielellään veikkaa. Mukavaa perhe-elämää vietellään Korkinmäessä.

Mariisa ja Henri Veijalaisen poika liukui juhannusauringon alle 26.6. kello 17.31. Painoa miehenalulla oli 3 964 g ja pituutta kunnioitettavat 54 cm. Nappisilmälle rakkautta on jakamassa kotona myös isoveli Viljami, 1 v 4 kk. Perhe asustelee Hervannassa.

Riikka ja Lasse Lehonkosken neitonen syntyi 29.6. kello 4.53. Pikku potaatilla oli painoa 3 610 g ja pituutta 50 cm. Kotona Hervannassa rinsessaa oli vastaanottamassa Niilo-göötti.

Satu Posion ja Lauri Potin perhe kasvoi poikavauvalla 29.6. kello 11.08. Pitkänhuiskea poika painoi 4 096 g ja oli 55 cm pitkä. Sisarukset ottivat vauvan avosylin vastaan.

Viivi ja Eetu Hakkisen perhe täydentyi vauhdikkaalla pikkuprinsessalla 17.7. kello 21.15. Paljasjalkaiselle tamperelaisplikalle painoa oli kertynyt 3 648 g ja pituutta 51 cm. Ylpeä isoveli Onni, 1 v 8 kk, kertoi pikkusiskon olevan: Piiiiiiiiiii, eli pieni. Perhe on onnellinen.

Muittem mukulat

Johanna Hannulan ja Pasi Hietaniemen esikoispoika syntyi 29.3. kello 5.01. Hänellä oli painoa 3 922 g ja pituutta 52 cm. Perhe asuu Sastamalassa.

Riikka Rouniolan ja Lasse Tiikkajan rakkauden hedelmä näki päivänvalon pääsiäislauantaiaamulla 3.4. pitkällisen kypsyttelyn ja kovan työn tuloksena. Nokialaisten Voitto-vauvalla oli pituutta 50 cm ja painoa pikkusen päälle 4 kg.

Riikka ja Jussi Leinosen esikoispoika saapui päättäväisesti maailmaan 4.5. kello 11.06. Painoa pikkuherralla oli 2 970 g ja pituutta 49 cm. Perhe nauttii vauvakesästä Ylöjärvellä.

Saanan ja Kuisman kaksostytöt syntyivät 17.5. kello 14.29 ja 14.50. A-tytöllä oli painoa 1 935 g ja pituutta 44 cm. Pikkusisko B-tyttö painoi 1 990 g ja oli 43,4 cm pitkä. Kotona Lempäälässä pimatsuja hoitavat vanhempien lisäksi kohta 2-vuotias isosisko Aina sekä Alpi-koira.

Matilda ja Juhani Salmisen odotettu esikoispoika syntyi aurinkoisena iltana 30.5. kello 21.44. Toivotulla pojalla oli painoa 3 554 g ja pituutta 49,5 cm. Piäni miäs sai monta tervetulopusua Senniltä 13 v, Paddyltä 9 v. ja Hulalta 2,5 v. Perhe asuu Lempäälän Kuljun asemakylässä.

Emmi ja Kim Liliuksen tyttövauva syntyi vauhdikkaasti 31.5. kello 21.56. Tummatukkaisella neidillä oli painoa 3 414 g ja pituutta 49 cm. Ylpeä isosisko Ellen 2,5 v. hoitaa pikkusiskoa innokkaasti kotona Ylöjärvellä.

Iinan ja Wilin perheeseen saatiin 3.6. suloinen pikkusisko. Tyttö painoi syntyessään 3356 g ja oli 49 cm pitkä. Kotona Pirkkalan Haikassa vauvan hoidossa auttaa innokas isoveli Vertti 1 v 7 kk.

Mari ja Aleksi Riihiahon poika syntyi 9.6. kello 9.49. Potralla pojalla oli painoa 3 446 g ja pituutta 48 cm. Kotona Kangasalla isoveli Perttu, 2 v, otti pikkuveljen iloisesti vastaan.

Elli Niemi ja Janne Perälä Ylöjärveltä saivat tyttövauvan 11.6. kello 18.05. Pienen neidin mitat olivat 3 564 g ja 50 cm. Kotona siskoa hoitavat Leo 4 v, Ida 3 v ja Eemeli 1 v.

Karoliina Kauppilan ja Teemu Lampisen esikoinen syntyi 16.6. kello 2.21. Pikkuherralla oli painoa syntyessään 3 878 g ja pituutta 51,5 cm. Perhe asustelee Nokialla.

Niina ja Eiko Matikaisen tyttö syntyi 19. kesäkuuta. Vauvan kissasiskot Jojo ja Tiki ovat totutelleet uuteen arkeen toisinaan hieman äänekkään pikkusiskon kanssa. Perhe asuu Ylöjärvellä.

Johanna ja Samuli Heinosen tyttövauva syntyi 28.6. kello 12.38. Pikkuisella oli painoa 3 892 g ja pituutta 50,5 cm. Perheen muut lapset Luukas, 6, ja Emma, 4 v, ovat haltioissaan uudesta pikkusiskosta. Perhe asuu Nokialla.

Riina Myllyojan ja Teemu Takaniemen perheeseen Valkeakoskelle syntyi poikavauva 3.7. kello 17.27 mitoin 4 068 g ja 54 cm. Pikkuveljen tervetulleeksi toivottivat myös sisarukset Jenna, Joona ja Janette.

Selina Kainulaisen & Petri Heiskalan poikavauva syntyi 4.7. kello 1.21 mitoin 3 180 g & 51 cm. Perheeseen kuuluu tuoreen äidin ja isän lisäksi Nella-pupu. Perhe asuu Kangasalla. ”Ei ole kooltaan suuri tuo pikkuinen, mut aikaan sai muutoksen melkoisen. Toi elämään mukanaan valoisan lisän teki toisesta äidin, toisesta isän.”

Anu ja Asko Kontion ”Pikku jäbä” syntyi 4.7. kello 18.38. Peikkopojan syntymämitat olivat 3 880 g ja 52 cm. Sisarukset Arttu, Aino, Alma ja Anni huolehtivat veljestään Akaassa.

Jenni ja Jarkko Cavénin tytär syntyi 5.7. kello 17.16. Painoa vastasyntyneellä oli 4 700 g ja pituutta 53 cm. Kotona Kangasalla pikkusiskoa rakkaudella mukana hoitamassa Lilja 2 v.

Mirkka Wirmannin ja Kennet Mattssonin pieni pojan pallero syntyi 19.7. kello 9.06. Poitsulla oli painoa 4 008 g ja pituutta 52 cm. Onnellinen perhe asuu Lempäälän Kuljussa.