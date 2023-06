Hallitus panee väylät kuntoon – investointiohjelma lupaa ison satsauksen pääradalle

Raidehankkeissa korostui huoltovarmuus: liikennöinnin pohjoiseen on oltava sujuvaa.

Hallitusohjelman yksi odotettu uutinen ovat ratahankkeet. Eikä kyse olekaan mistään pienestä hienosäädöstä.

Säätytalolla infrahankkeita käsiteltiin rakennetun ympäristön pöydässä. Sitä johti kansanedustaja, kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto.

Hän luonnehtii, että liikenne-infraan on tulossa merkittävät panostukset. ”Pääpaino on siinä, että hallitus panee kuntoon olemassa olevaa tiestöä ja raiteita.”

Kyseessä on hulppea, neljän miljardin euron investointiohjelma. Sitä rahoitetaan myymällä valtion omaisuutta. Auton mukaan näin mittaviin uudistuksiin sijoitetaan, koska taustalla on myös muuttunut turvallisuuspoliittinen ympäristö.

”Tehdyt päätökset toteuttavat tavoitteita, jotka turvaavat Suomen huoltovarmuutta. Ratojen parantaminen turvaa sotilaiden liikkuvuutta, mutta samalla se saa aikaan kasvua taloutemme nostattamiseksi.”

Lisää raiteita

Tavoite on, että nykyisiä raideyhteyksiä vahvistetaan kattavasti eri puolilla Suomea. Päärataa eli rataa Helsingistä Tampereelle ja siitä ylöspäin kehitetään nykyisessä ratakäytävässä. Kaikkiaan päärataan on tarkoitus satsata eniten, kuten Aamulehti jo uutisoi. Pääradan osuus on noin 1,5 miljardia euroa.

Ohjelman mukaan radan välityskykyä Helsinki–Tampere-välillä parannetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa raiteiden lisäämistä ainakin joillekin osuuksille.

Autto on tyytyväinen, kun kaksoisraide on tulossa Oulu–Liminka-välille. Myös Tornio–Kolari-yhteys sähköistetään. Tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan huoltovarmuutta ja sujuvaa liikennöintiä.

Itä-Suomen yhteyksiä kehitetään lisäämällä Savonradan kapasiteettia ja nopeuksia.

Paljon kohuttu tunnin juna Turkuun ei toteudu vielä tällä kaudella kokonaan. Tunnin juna -hanke käynnistetään parantamalla Salo–Kupittaa-väliä sekä rakentamalla Espoo–Lohja-rata, joka kytkee Lohjan ja Vihdin tiiviimmin osaksi Helsingin työssäkäyntialuetta. Keskiosan rataosuuksien kehittäminen jää seuraavien hallitusten tehtäväksi.

Autto ei ottanut kantaa siihen, miten paljon ratojen perusparantaminen lyhentää matka-aikoja. Mutta on selvää, että matka-ajat lyhenevät, jos rahaa käytetään matkanteon sujuvoittamiseen rutkasti.

”Investointiohjelman kohteet ovat sellaisia, jotka on järkevää tehdä riippumatta siitä, rakennetaanko joskus korkean nopeuden junayhteyksiä Helsinki–Tampere tai Helsinki–Turku-välille.”

Verkkoyhteydet kuntoon

Verkkoyhteyksien huonosta toimivuudesta VR on saanut paljon palautetta. Auton mukaan verkkoihin kiinnitetään nyt erityistä huomiota. Tavoitteena on, että verkko toimii hyvin koko rataverkossa.

”Tämä on ensiarvoisen tärkeää työssä käyville junamatkustajille. Se lisää junien hyödyntämistä.”

Hallitusohjelmassa linjataan, että jatkossa käynnistetään lentoradan yksityiskohtainen suunnittelu ja valmistellaan hankkeen toteuttamispäätöstä. Myös Itä-Suomen yhteyksiä kehitetään lisäämällä Savonradan kapasiteettia ja nopeuksia.