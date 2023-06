Ohjelma antaa kyytiä monelle, mutta se mukailee äänestystulosta.

Seitsemän viikkoa ja loppurutistus. Siinä se on, tuhti hallituspaketti. Ennätyspitkäksi venynyt neuvottelukierros saatiin maaliin juhannukseen mennessä, niin kuin neuvottelujen vetävä, tuleva pääministeri Petteri Orpo (kok.) lupaili.

Säätytalolla ei vilkuiltu kelloa tai noudatettu työaikoja. Jo etukäteen tiedettiin, ettei tehtävä ole helppo. Suomi on velkaantunut vauhdilla ja taloutta on lähdettävä tasapainottamaan. Kasvua ei voi rakentaa velanoton varaan. Orpon sanoin neuvotteluväki joutui etsimään säästettävää kaikkialta.

Tilanne on tyystin erilainen kuin neljä vuotta sitten, jolloin Antti Rinteen (sd) ja sittemmin Sanna Marinin (sd) hallitukset toteuttivat suuria uudistuksia velkarahalla. Sittemmin korona ja sota sekoittivat taloudenpitoa entisestään.

Orpon hallitusohjelman ohjenuorana on työ. Sen saatavuutta helpotetaan kuin myös sitä, että työn vastaanottaminen on kannattavaa. Vetää sitten mistä narusta tahansa, niin langan päästä löytyy työ. Se on keskiössä myös sosiaaliturvan uudistamisessa. Sitä rukataan niin, että järjestelmästä tulee työhön kannustava ja nykyistä yksinkertaisempi. Erilaisten tukien tasoja yhdistellään. Asumistuen kriteereitä uudistetaan.

Työttömyysturvaan tulee odotetusti porrastuksia. Niitä on väläytelty jo pitkään. Rankkojen uudistuksen vastapainona nähdään onneksi veronkevennyksiä.

Vaikka lista erilaisista kiristyksistä on pitkä, se ei ole yllätys. Onhan näistä uudistuksista puhuttu jo pitkin matkaa. Ay-liikkeestä ja vasemmistopuolueista tuli odotetusti rankkoja kannanottoja ohjelmaan. ”Tämä on selvästi ideologinen pyrkimys heikentää ammattiyhdistysliikettä”, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta muotoili. Moni työntekijöiden leiristä epäili, että Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät ovat sanelleet osia ohjelmaan.

On totta, että ohjelmassa on paljon kirjauksia, jotka antavat kyytiä palkansaajalle. Työmarkkinoiden pelisääntöjä rukataan nyt kunnolla. Toisaalta kun hallituksella on miljardien eurojen sopeuttamistarpeet, niin ilman ikäviä päätöksiä niitä ei saada kokoon. Kaikkien on kannettava kortensa kekoon.

Monelle hallituspuolueita äänestäneillekin ohjelma voi tulla yllätyksenä. Mutta enemmistö äänesti vaaleissa muutoksen puolesta, joten sitä on tulossa.

Sen verran rajuja perjantaina tulleet kannanotot olivat, että yhteentörmäyksiltä tuskin vältytään. Hyväksyykö ay-liike mukisematta uudistukset? On eri asia, mitä ohjelmaan on kirjattu, ja mitä loppujen lopuksi toteutuu.

Muistamme, miten keskustan Juha Sipilä yritti samaa taktiikkaa ja hallitus aloitti vuonna 2015 tavoitteenaan kovat uudistukset. Ay-liikettä meno ei miellyttänyt ja torit täyttyivät mielenosoittajista. Ajat ovat muuttuneet, yhä useampi on eronnut liitosta ja siirtynyt kassojen jäseneksi. Voi olla, ettei ainakaan heti alkuun aleta keikuttaa venettä.

Yksi erikoinen piirre työelämään liittyvien uudistusten hyväksymiseen liittyy. Perussuomalaisten joukossa on paljon työväkeä, joihin monet heikennykset osuvat.

Mitä miettii tavallinen suomalainen perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran leiriin kuuluva duunari ohjelmasta? Kävikö niin, että perussuomalaiset saivat maahanmuuttoon liittyviä ehdotuksiaan mukavasti läpi, jolloin jostakin muusta oli joustettava? Toisaalta Purrakin on korostanut talouden tasapainottamisen merkitystä. Se on edellytys sille, että maassa kyetään menemään eteenpäin.

Työn rinnalla korostuu yrittäjyys. Hallituslähteistä kuvailtiin, että ohjelma sisältää kunnianpalautuksen yrittäjyydelle.

Ohjelmassa on paljon konkretiaa, joka sivuaa tavallisen suomalaisen arkea. Käsikauppalääkkeitä tuodaan ruokakauppoihin samoin kuin 8-prosenttiset alkoholijuomat. Ja paljon kaikkea muuta. Ohjelma on runsauden sarvi unohtamatta ympäristötalkoita ja erityisesti uusiutuvan energia hankkeita.

Pirkanmaan kannalta tervetullut uutinen on pääradan saama rahoitus perusparantamiseen. Se oli odotettavissa, sillä olisi näyttänyt vähintäänkin erikoiselta, jos ratarahaa olisi mennyt vain Orpon kotikaupunki Turun suuntaan.

Jo nyt oppositioon jäävistä puolueista on kuultu epäilyjä siitä, kestääkö tuleva hallitus koko nelivuotiskauden. Kun ohjelmaa on hiottu näinkin kauan, ja se on hyvin yksityiskohtainen, niin ei ole mitään syytä olettaa, miksei kestäisi.

Yhteentörmäyksiä tulee varmasti, etenkin perussuomalaisten ja rkp:n välillä, mutta sellaiset kuuluvat pelin henkeen. Toisaalta kun ohjelmaa on hiottu näin pitkään, niin yksityiskohdat ovat varmasti kirjattu ohjelmaan, joten yllätyksiä ei pitäisi nähdä.