Aamulehden tiedot: päärataan kaikkein merkittävimmät panostukset hallitusohjelmassa

Aamulehden saamien tietojen mukaan koko Suomi on huomioitu ratahankkeiden kehittämisessä. Kokonaiskuva on huomattavasti valoisampi kuin mitä otsikot ovat antaneet ymmärtää.

Pirkanmaan maakunnan kannalta yksi erittäin odotettu kirjaus Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmasta ovat ratahankkeet. Jo aiemmin on uutisoitu, että tunnin juna Helsingistä Turkuun olisi ainut iso ratahanke. Näin ei kuitenkaan ole.

Tiettävästi kaikkein suurimmat panostukset ovat tulossa nimenomaan päärataan, eli Helsingistä Tampereelle ja siitä ylöspäin pohjoiseen Suomeen. Hallitusneuvotteluissa tiiviisti mukana ollut maakunnan edustaja totesi olevansa erittäin tyytyväinen lopputulokseen, kun kyse on pääradasta.

Tarkat summat ja suunnitelmat tulevat julki perjantaina kello 17, kun hallitusohjelma julkaistaan.

Suuria ratahankkeita on menossa kolme. Turun radan lisäksi kyse on pääradasta, sekä Helsingistä Itä-Suomeen suuntautuvasta itäradasta. Kaikkiin on siis luvassa panostuksia.

Nykyisen pääradan kunnostuksen ja mahdollisten lisäraiteiden lisäksi suunnittelupöydällä on ollut niin sanottu metsärata, joka pohjautuisi täysin uuteen linjaukseen.

Valtiovarainministeriön ja liikenneministeriön vuoden alussa julkaisema raportti antoi kylmää kyytiä Tampereen ja Helsingin välisen kokonaan uuden junayhteyden kustannuksista.

Uusi yhteys maksaisi veronmaksajille 50 miljoonaa euroa vuodessa useiden vuosikymmenten ajan. Raportin lopputulos olikin, että Suomi-rata ja kaksi muuta suurta ratahanketta ovat liiketaloudellisesti kannattamattomia.

Hallitusohjelmassa paneudutaanko nykyisen radan korjaukseen ja perusparannukseen.