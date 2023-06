Hallitusohjelmaan tulossa paljon konkretiaa – Varmaa on, että korvamerkityt säästöt aiheuttavat kovan kuhinan

Hallitusohjelman kantavana voimana on työ. Vetääpä melkein mistä langasta tahansa, niin työnsaanti on langan päässä.

Aamulehti

Seitsemän viikkoa ja loppurutistus. Siinä se on, Aamulehden tietojen mukaan yli 200-sivuinen hallitusohjelma. Ennätyspitkäksi venynyt neuvottelukierros saadaan kuin saadaankin maaliin juhannukseen mennessä, niin kuin neuvotteluja vetävä, tuleva pääministeri Petteri Orpo (kok.) lupaili.

Säätytalolla ei ole vilkuiltu kelloa tai noudatettu työaikoja. Viimeksi reformipöydässä istunut pirkanmaalainen kansanedustaja Sari Tanus (kd.) kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että päivät olivat pitkiä ja yöunet lyhyitä. Naistentautien erikoislääkärinä ennen kansanedustajan uraa ollut Tanus kertoi, että hänelle tuli mieleen Taysin päivystysviikonloput.

Pitkin matkaa julkisuuteen on tipoteltu tietoja ohjelman sisällöstä. Pisimmälle pääsi tällä kertaa Iltalehti, joka oli saanut haltuunsa ohjelman. Nopeasti silmäiltynä käy ilmi, että kaikki neljä neuvottelijaa eli kokoomus, perussuomalaiset, rkp ja kristilliset ovat saaneet läpi lukuisia tavoitteitaan.

Kuten tiedetään, mikään puolue ei saa toteutettua kaikkia haaveitaan. Mutta pelin henki tiedetään ja omien joukkojen eteen voidaan mennä voittajina. Joukot saadaan motivoitua hallituskaudelle paremmin, kun hehkutetaan vain saavutettuja aikaansaannoksia.

Ohjelma tarjoilee paljon konkretiaa. Osa itsehoitolääkkeistä aiotaan tuoda päivittäistavarakauppoihin. Apteekkiala kokee muutoinkin ison myllerryksen. Tästä on käyty pitkään keskustelua. Saako kuluttaja ostaa maitolitran ohella kasan vaikkapa särkylääkkeitä ilman, että asiantunteva henkilökunta on neuvomassa? Pian näköjään saa, mutta ohjelmassa korostetaan, että se tehdään harkiten ja lääketurvallisuus varmistaen.

Mielenkiintoinen kirjaus on tehty sote-palveluihin. Palveluseteleitä ja maksusitoumuksia kehitetään siten, että ne ovat aitoja vaihtoehtoja. Jos asiakas ei saa tarvitsemaansa julkista palvelua hoitotakuun määrittävän ajan sisällä, on hänellä oikeus saada palveluseteli tai maksusitoumus toisen palveluntuottajan tarjoamaan palveluun.

Käytännössä tämä tarkoittanee sitä, että asiakas voi mennä yksityiselle palveluntarjoajalle. Kokoomus ajaa tässä sisään osittain omaa sote-malliaan, joka ei onnistunut Juha Sipilän (kok.) kaudella.

Hyvin konkreettinen uudistus on alkoholipolitiikassa. Jatkossa ruokakaupoissa voi myydä enintään kahdeksan prosenttia alkoholia sisältäviä juomia, kun määrä on nyt 5,5 prosenttia. Päätös on kompromissi, mutta hiukan nurinkurinen. Uudistus tietää niin sanottujen limudrinkkien tuloa ruokakauppaan. Eivätkö nämä ole nuorten suosikkeja, joita voi jatkossa ostaa lähimarketista mielen määrin? Kun mietitään haittoja, yhtälö ei ehkä ole loppuun asti mietitty.

Kokoomus on pitkään ajanut sitä, että viinit voitaisiin tuoda ruokakauppoihin. Tällä tiellä ollaan edelleen. Ohjelmaan on hiukan ovelasti kirjattu, että puoliväliriiheen mennessä tehdään selvitys 15 prosentin vahvuisten viinien myynnin vapauttamisesta. Jos selvitys näyttää vihreää valoa, hanketta voidaan viedä eteenpäin.

On myös kerrottu, että hallitus helpottaa irtisanomisia, määräaikaisuuksia ja paikallista sopimista. Lakko-oikeuttakin aiotaan rajata. Eipä siis ihme, että ay-väki ja vasemmistopuolueet ovat jo reagoineet voimakkaasti. Uudistusten ideana on, että työllisten määrä saadaan nopeasti nousuun.

Perussuomalaisten muita tiukempi maahanmuuttopolitiikka näkyy niin, että Suomesta on poistuttava, jos henkilön työsuhde loppuu, eikä hän ole kolmen kuukauden kuluessa solminut uutta työsuhdetta. Edelleen työntekijän oleskeluluvan tuloraja nousee.

Työ on keskiössä myös sosiaaliturvan uudistamisessa. Sitä rukataan niin, että järjestelmästä tulee työhön kannustava ja nykyistä yksinkertaisempi. Erilaisten tukien tasoja yhdistellään. Asumistuen kriteereitä uudistetaan.

Työttömyysturvaan tulee odotetusti porrastuksia. Niitä on väläytelty jo pitkään.

Vaikka lista erilaisista kiristyksistä on pitkä, se ei ole yllätys. Onhan koko hallitusohjelman ohjenuorana aloittaa pahasti velkaantuneen Suomen talouden tasapainottaminen. Se ei onnistu ilman sopeuttamista, velkarahan hanoja ei voida pitää auki.

Pisimpään työ jatkui Säätytalolla niin sanotussa talouspöydässä. Sen tehtävänä oli vetää kaikki säästöt ja veroratkaisut yhteen niin, että tarvittava sopeutustavoite täyttyy. Pakettiin sisältyy myös tukku veroratkaisuja.

Jo nyt oppositioon jäävistä puolueista on kuultu epäilyjä siitä, kestääkö tuleva hallitus koko nelivuotiskauden. Kun ohjelmaa on hiottu näinkin kauan, ja sen kerrotaan olevan hyvin yksityiskohtainen, ei ole mitään syytä olettaa, miksei kestäisi.

Yhteentörmäyksiä tulee varmasti, etenkin perussuomalaisten ja rkp:n välillä, mutta sellaiset kuuluvat pelin henkeen. Viime hallitus joutui kiperiin tilanteisiin, kun ensin iski korona ja sitten Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan. Toivoa sopii, että Orpon hallitus ei joudu vastaaviin kriiseihin, ja että Ukrainaan saataisiin rauha mahdollisimman nopeasti.