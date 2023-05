Viranomainen on aloittanut laajan selvityksen parvekelasien turvallisuudesta – Uskaltaako omalle parvekkeelle toistaiseksi mennä?

Tukesin mukaan lasisten parvekekaiteiden lujuuksia ei ole laskettu ohjeiden mukaan.

Aamulehti

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on aloittanut laajan selvityksen parvekekaiteiden turvallisuudesta. Tutkimus koskee parvekekaidejärjestelmiä, joissa suojaavana osana on lasi.

Taustalla on Vantaan Tikkurilassa maaliskuussa tapahtunut onnettomuus, jossa parvekekaiteen lasi petti 7. kerroksen korkeudella, mikä johti nuoren naisen kuolemaan.

Selvitys koskee kaikkia lasikaiteiden valmistajia Suomessa. Tukes tiedotti selvityksen alkamisesta keskiviikkona.

Tiedotteesta syntyy käsitys, että onnettomuusparvekkeesta ei löytynyt mitään sellaista yksittäistä vikaa, mitä muissa saman talon parvekkeissa ei ole. Pitääkö paikkansa, ylitarkastaja Petri Kulmala Tukesista?

”Näin on. Olemme tehneet kaidejärjestelmään ja sen lasiosaan lujuustarkastelun. Havaintona oli, että laskennallisesti lasi ei kestä pistekuormavaatimusta. Kokeellisella mitoittamisella lasi on saatu kestämään.”

Kuinka laajasta ongelmasta tai riskistä on kyse?

”Emme tiedä vielä. Parvekekaidejärjestelmät eivät ole niin sanotusti hyllytavaraa, vaan ne mitoitetaan aina kohdekohtaisesti.”

Mitä osaa parvekekaiteesta ongelma koskee?

”Lasin kestävyyttä. Kaidejärjestelmien alumiinirungoissa ei ole havaittu puutteita.”

Mikä käsitys teillä on tässä vaiheessa siitä, mistä on kyse?

”Meille ja muille viranomaisille tuli yllätyksenä, että alalla on ollut epäselvyyttä, kuinka tällaiset rakenteet pitää suunnitella. Tikkurilan tapauksen myötä on selvinnyt, että eri rakennuskohteissa laseille on tehty kyllä lujuusmitoituksia, mutta ei täysin niiden standardien ja vaatimusten mukaisesti, joita asetuksissa ja toimialan eri oppaissa ja ohjeissa on laadittu.”

Mitä muuta on selvinnyt?

”Valmistajat ovat osoittaneet lasien kestävyyksiä myös kokeellisesti. Havaintona meillä on, että kokeellisesti ja laskennallisesti saatujen tuloksien ero on suuri, vaikka niillä pitäisi päästä likimain samoihin tuloksiin.”

Eli valmistajan testeissä lasi on kestänyt, mutta Tukesin teettämien laskelmien mukaan se ei kestä?

”Niin. Sellainen asia tässä on.”

Mitä parvekkeen kaidelasin pitää kestää?

”Lainsäädännössä on kirjoitettu, että suojakaiteen tulee kestää siihen kohdistuvat tavanomaiset kuormat, kuten nojailut ja kaatumiset, jotka ihminen voi tahattomasti aiheuttaa.”

Onko syytä taloyhtiön tai talon omistajan ryhtyä nyt joihinkin toimenpiteisiin?

”Jos epäilee parvekkeen turvallisuutta, kannattaa teettää tarkastus ulkopuolisella tarkastajalla.”

Mistä tietää epäillä, että oma parvekekaide ei täytä määräyksiä?

”Sitä on hankala sanoa, koska lasit mitoitetaan kohdekohtaisesti. Ei voida suoraviivaisesti sanoa, että jos tietyn vahvuinen lasi ei tässä kohteessa kestänyt, se ei kestä toisessakaan kohteessa, jossa on käytetty saman vahvuista lasia. Lasin ulkomitat ja kiinnitystapa vaikuttavat myös oleellisesti sen kuormankestävyyteen.”

Mitä Tukes ryhtyy nyt tekemään?

”Ensinnäkin selvitämme, ovatko valmistajat mitoittaneet laseja kokeellisesti vai laskennallisesti. Jos ovat mitoittaneet laskennallisesti, käymme suunnitelmia läpi ja katsomme, onko ne tehty asianmukaisesti standardeja noudattaen.”

”Toisessa vaiheessa teemme kaidejärjestelmille iskutestauksia ja katsomme, pysyykö lasi hajotessaan kiinni kaidejärjestelmässä.”

Milloin selvitys valmistuu?

”Venyy väkisinkin syksyyn tai loppuvuoteen.”

Uskaltaako omalle parvekkeelle mennä ennen selvityksen valmistumista?

”Tähän en voi ottaa kantaa. Tukes tarkastelee nyt käynnissä olevassa hankkeessa, koskeeko havaittu ongelma uusia tuotteita, joita valmistajat toimittavat. Tukes ei pysty olemassa oleviin rakennuksiin ja niiden käyttöturvallisuuteen toimivaltansa puolesta puuttumaan.”