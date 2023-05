Aamulehden reportaasi öisestä Hämeenkadusta sai palkinnon kansainvälisessä ulkoasukilpailussa

Best of News Design -kisaa pidetään uutisdesignin maailmanmestaruuskilpailuina.

Aamulehti

Aamulehti on palkittu merkittävässä kansainvälisessä uutisdesign-kilpailussa. Aamulehden reportaasi öisestä Hämeenkadusta voitti pronssia Best of News Design Digital -kilpailussa.

Society for News Design -yhdistys (SND) palkitsee vuosittain parasta visuaalista tarinankerrontaa, journalismia ja designia. Kansainvälinen tuomaristo perusteli Aamulehden palkintoa sillä, että Hämeenkatu-juttu on paikallinen, todella hyvin toteutettu ja jutussa on yhdistetty taitavasti video- ja kuvakerrontaa.

Aamulehden ulkoasupäällikkö Tuija Tammi kertoo, että kyseessä on arvostettu ja kovatasoinen kansainvälinen kilpailu, uutisdesignin maailmanmestaruuskilpailut.

”Erityisesti mitali on harvinaista herkkua Suomessa. Samalla viivalla kanssamme oli maailman kovimpia mediataloja, kuten The New York Times.”

Lue palkittu juttu tästä:

Lue lisää: Vietimme koko yön Tampereen Hämeenkadulla – Ainutlaatuinen kuvareportaasi näyttää, mitä siellä tapahtuu yön pimeinä tunteina: ”Varokaa humalaista kuljettajaa”

Palkinto on Aamulehdelle ensimmäinen kansainvälinen digikerronnan palkinto.

”Hauskaa, että tämä juttu oli samalla myös ensimmäinen tekemämme digitaalinen erikoisartikkeli”, ulkoasupäällikkö iloitsee.

”Minua ilahduttaa erityisesti se, että palkinto tuli täysin paikallisesta jutusta. Tämä osoittaa, että Aamulehti hoitaa paikallisia asioita maailmanluokan tasolla.”

Hämeenkatu läpi yön

Tuija Tammen mukaan idea juttuun tuli siitä, että lukijoille haluttiin näyttää, millainen paikka Hämeenkatu on yön laskeutuessa.

”Jutussa on hyödynnetty monipuolisesti digitaalisen kerronnan keinoja. Öinen Hämeenkatu herää siinä henkiin.”

Toimittaja–kuvaaja-kaksikko Minna Ala-Heikkilä ja Petri Huhtinen vietti koko yön Hämeenkadulla ja raportoi Tampereen keskustan tunnelmia ja tapahtumia tunti tunnilta. Jutun tuotti uutispäällikkö Tatu Airo, designista vastasi Tuija Tammi ja graafikkona toimi Hannu Mänttäri.

”Loistavat lopputulokset ovat aina monen ammattilaisen yhteistyön summa”, Tammi toteaa.

Pronssia saanut Aamulehti menestyi kisassa suomalaisista tiedotusvälineistä parhaiten. Helsingin Sanomat ja Yle saivat kisassa kunniamaininnat. Kilpailuun osallistui kaikkiaan lähes 4 600 juttua eri kategorioissa.