Miltä maailma näyttää näkövammaisen silmin? Testaa Aamulehden Instagramin AR-tehosteella

Pirkanmaalla on yli tuhat ihmistä, joilla voi olla vaikeuksia kulkea Tampereen Hämeenkadulla. Valtava osa informaatiosta, jota käytämme kaupungin kaduilla liikkumiseen, on visuaalista. Kun näköaisti heikkenee tai jää kokonaan pois pelistä, kehittyy omanlainen tapa hahmottaa maailmaa.

Aamulehti

Aamulehti haluaa näyttää, millainen maailma on näkövammaisen silmin.

Kun näkövammaisena kaupungissa liikkumisesta kertoo tavallisesti näkevälle, on usein lähdettävä aivan A:sta liikkeelle, toteaa näkövammaisten liikkumistaidon ohjaaja Tuija Seppänen. ”Näkövamma ei ole yksi ainoa asia, vaan niitä on niin monenlaisia.”

Nyt voit kokeilla Aamulehden luomalla lisätyn todellisuuden eli AR-tehosteella, miten erilaiset näkövammat voivat vaikuttaa näköön. Instagramistä löydät tietoiskun kuudesta erilaisesta näkövammasta ja tehosteen, jonka läpi katsella maailmaa. Sinulla pitää olla puhelimellasi Instagram-sovellus, jotta voit käyttää tehosteita.

Aamulehden tehosteen löydät mobiililaitteella täältä.

Ei aina edes samalla tavalla

Täydellinen sokeus on yksi ilmenemismuodoista, mutta se on Suomessa harvinaista. Suurin osa näkövammaisista on eriasteisesti heikkonäköisiä. Yleisin on silmänpohjan rappeuma, jonka seurauksena näkökentän keskiosalla ei näe kunnolla. Tietyt sairaudet taas voivat aiheuttaa näkökenttään sumenemia tai pimenemiä, mikä tekee näkökentästä epätasaisen. Joissakin tapauksissa näkö katoaa näkökentän laidoilta.

Näkövammaisuus ei välttämättä tarkoita sitäkään, että kaikissa tilanteissa näkee samalla tavalla. ”On esimerkiksi niin sanotusti päiväsokeita, joka tarkoittaa, että kirkas päivänvalo häikäisee niin paljon, ettei ihminen kerta kaikkiaan näe mitään, mutta saattaa olla sen verran näkökykyä jäljellä josta on liikkumiseen hyötyä hämärällä”, selventää Ossi Särkinen, Tampereen seudun näkövammaiset ry:n esteettömyystyöryhmän puheenjohtaja.

"Sitten on taas toinen puoli, hämäräsokeus, jossa vähänkin kun valotaso laskee, niin ei enää näe. Tällaisen moninaisuuden kanssa liikutaan”, lisää Tuija Seppänen.