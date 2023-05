Ylöjärven koulutuskeskus Valoa laajennetaan – lukioon uusi teknologian painotuslinja

Uudistuksilla halutaan vastata erityisesti paikallisten kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten tarpeisiin.

Aamulehti

Ylöjärvellä sijaitsevan koulutuskeskus Valon toimintaa ja rakennusta suunnitellaan laajennettavaksi. Koulutuskeskus Valossa toimivat Ylöjärven lukio ja ammattiopisto Tredu. Ylöjärven lukion aloituspaikkoja lisätään 40 opiskelijalla, ja lukioon luodaan yleislinjan ja yrittäjyyslinjan rinnalle uusi teknologian painotuslinja.

Ylöjärven kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen kertoo, että lukion rakennuksen laajennus tulee tarpeeseen, sillä tiloissa on nyt ahdasta. Toimintaa laajennetaan uudenlaisen oppimisympäristön avulla.

”Tarkkoja neliömääriä ja niiden jakautumista ei vielä tiedetä, mutta ideana on, että lukiota laajennetaan ja väljennetään nykyiselle tarpeelle. Lisäksi tulee uusia toimintoja”, Piiparinen kertoo.

Tredun ammatillisen koulutuksen johtaja Kirsi Viskari kertoo, että hankkeessa on ajatuksena kehittää tekniikan aloille suuntautuvaa koulutusta uudella tavalla.

”Teknillinen lukio konseptina on ollut pitkään olemassa, mutta nyt tavoitteena on teknologiakoulutus, jossa ammatillisen koulutuksen tekniset sisällöt näkyvät lukiossa uusien tilaratkaisujen ansiosta.”

Monikäyttöisiä tiloja

Laajennuksessa syntyvät uudet oppimistilat sallisivat pienimuotoiset käytännön kokeet, mutta toimisivat myös teorialuokkina. Tiloissa olisi tarkoitus opiskella ja harjoitella esimerkiksi ohjelmointia, konepiirustusta ja robotiikkaa.

Tiloja voisivat lukion ja Tredun opiskelijoiden lisäksi käyttää muutkin toimijat ja ne olisivat käytettävissä iltaisin, viikonloppuisin sekä koulujen loma-aikoina. Piiparisen mukaan tilojen laitevarustelu suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

Myös Tredu kehittyy

Uusien yhteiskäyttötilojen ansiosta Tredun tilojen käyttö monipuolistuu. Tredulla on myös tarkoituksena laajentaa tekniikan alan koulutustarjontaa tulevaisuuden tarpeiden mukaan.

”Esimerkiksi ajoneuvomaailma on muuttumassa ja tulossa on uusia käyttövoimaratkaisuja, kuten sähköistystä ja hybridiratkaisuja.” Tarkoitus on myös pohtia, mitä muutokset tarkoittavat osaamisen tarpeille.

Viskari kertoo, että yhteistyössä Tamkin kanssa tehdään väyläopintoja jo nyt, mutta myös niitä on tarkoitus kehittää.

Rakentamaan 2024

Uusien opetustilojen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2024 siten, että toiminta ja uusi teknologialinja voitaisiin aloittaa uusissa tiloissa 1. elokuuta 2026. Tredu-kiinteistöt vastaa uusien tilojen rakentamisesta, ja käyttäjät tulevat uusiin tiloihin vuokralle nykyisen käytännön mukaisesti.

Ylöjärven kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee hankkeen käynnistämistä kokouksessaan 16. toukokuuta. Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunnassa asia on esillä 17. toukokuuta.

Lisävalo-hankkeen taustalla on aiesopimus syksyltä 2022. Siinä sovittiin koulutuskeskus Valon tilojen ja toiminnan kehittämisestä. Sopimuksessa olivat mukana Ylöjärven kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tredu-kiinteistöt oy ja Tampereen ammattikorkeakoulu Tamk.