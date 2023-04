Jo toinen pirkanmaalainen vaateyritys julkaisi hätähuudon somessa – Raju hinnannousu iskee nyt kovaa

Vaateyritys Blaa pyysi somessa apua, kun nopea kustannusten nousu koettelee toimintaa. Tämä on alalla jo toinen avunpyyntö lyhyen ajan sisällä.

Pirkanmaalainen vaateyritys Blaa julkaisi viikonloppuna sosiaalisessa mediassa avunpyynnön.

Blaa kertoo päivityksessään kustannusten nousun koetelleen yrityksen toimintaa ja pyytää nyt apua asiakkailtaan alennuskampanjan muodossa.

Avunpyyntö on jo toinen samalla alalla lyhyen ajan sisään. Maaliskuun lopulla Aamulehti uutisoi tamperelaisen vaatebrändi Uhanan avunpyynnöstä ja myynnin ongelmista.

Nyt Blaan perustaja Minna Linna kertoo, että kustannusten nousu on ollut rajua monella saralla.

”Sähkö, vuokrat ja materiaalikustannukset ovat kaikki nousseet. Käyttämämme luomupuuvillan, kuten puuvillan yleisestikin, hinnat ovat korkeammat”, Linna luettelee.

Kustannusten kasvu on alkanut jo korona-aikana, ja Ukrainan sodasta lähtien energianhintojen nousu on vaikuttanut myös tuotantokustannuksiin. Linna tiedostaa myös ostovoiman heikentyneen.

”Haluan kuitenkin uskoa, että saamme korjattua asiat, vaikka ajat ovat varmasti vaikeat vielä pitkään”, Linna kertoo.

Kampanja on kirvoittanut jo satoja tilauksia

Kampanja on Linnan mukaan lähtenyt hyvin käyntiin, ja hän kertoo yrityksen saaneen asiakkailta paljon kannustusta.

”Kampanja on näkynyt myynnissä hyvin positiivisesti, ja olemme syvästi kiitollisia, että ihmiset ovat osallistuneet niin laajasti tähän. Ihmiset aidosti toivovat, että me voisimme jatkaa toimintaamme, saan siitä itsellenikin voimaa näinä aikoina.”

Blaa aloitti toimintansa lastenvaatteiden myynnillä, josta laajensi myöhemmin myös naisten vaatteisiin.

Kustannusten nousu yksin ei kuitenkaan ole ainoa syy yrityksen haastavaan tilanteeseen. Korona-aikana materiaaleissa oli saatavuusongelmia, joiden vuoksi kesämallistot saatiin myyntiin vasta syksyllä, ja niitä myytiin talvikaudella alehinnoilla.

”Myyntikate on ollut näinä vuosina alhaisempi, ja se yhdessä hintojen nousun kanssa on tehnyt yhtälöstä tosi vaikean.”

Viime vuonna tilikauden tulos jäi tappiolliseksi.

Linna sanoo, että pelkällä alennuskampanjalla ei hankalasta tilanteesta kuitenkaan yksin nousta.

”Joudumme varmasti tekemään uusia järjestelyitä, kuten lomautuksia ja muita säästötoimenpiteitä, vaikka kampanja on ollut ja on yhä myynnillisesti hyvä.”

Linna ei halua tarkemmin eritellä millaisista myyntimääristä puhutaan, mutta paljastaa kampanjan kirvoittaneen jo satoja tilauksia.

Blaa aloitti toimintansa vuonna 2012 lastenvaatteilla ja laajensi tuotevalikoimaansa asiakkaiden toiveista myös naisten vaatteisiin. Yrityksen kaikki vaatteet valmistetaan Euroopassa, Liettuassa ja Portugalissa, mutta tuotantoa on myös Suomessa Ilmajoella ja Tampereella.

”Itselleni on tärkeää, että meillä on myös Suomessa tehtyjä tuotteita myynnissä. Vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat Blaalle tärkeimmät arvot, ja pienin hiilijalanjälki on vaatteilla, jotka kestävät kauan.”