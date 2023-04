Urjalassa paloi metsää ja peltoa - Pellon sytytti rälläkkä, metsän vanha nuotio

Pirkanmaan pelastuslaitos muistuttaa, että voimassa on maastopalovaroitus.

Urjalassa syttyi kaksi isoa maastopaloa Jokikulmantiellä ja Uudensalmentiellä. Pirkanmaan pelastuslaitokselta paloa sammuttamassa on 13 yksikköä. Hälytykset maastopaloista tulivat kello 16.33 ja 16.48.

Tiet sijaitsevat Akaan rajalta Urjalaan päin rinnakkain. Ilmakuvakartta näyttää että teiden välissä on laajoja peltoaukioita. Alueella on myös rakennuksia. Palopaikkojen välillä etäisyyttä oli viitisen kilometriä.

Pelastuslaitoksen mukaan Uudensalmentiellä pellon reunalla oli rälläköity metalliromua, ja sänkipelto syttyi rälläkän kipinästä. Peltoa paloi muutaman sadan neliön alueelta, eikä siitä aiheutunut omaisuus- tai henkilövahinkoja.

Jokikulmantien viereisessä metsässä paloi maastoa noin 400 neliömetrin alueella. Lähin rakennus oli noin 200 metrin päässä. Syttymissyy ei ole selvillä, mutta alueelta löytyi kallion reunan läheltä maja ja sen läheisyydestä nuotion pohja.

”Vahva epäily on, että siinä on ollut tänään tai aiemmin nuotio, mistä se on levinnyt”, päivystävä palomestari Juha Toivonen sanoo.

sanoo, että palo voi kyteä nuotion pohjassa päiviä, jos siihen jää hehkuvaa hiillosta piiloon. Yleensä palon saa leimahtamaan tuuli.

Pelastuslaitos muistuttaa että Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.