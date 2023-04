Tampereen ydinkeskustaan jälleen korkea kerrostalo – 10-kerroksinen asuintalo muuttaa suuresti näkymiä, katso havainnekuvat

Tampereen Kyttälässä puretaan useita vanhoja rakennuksia ja rakennetaan tilalle uusia kerrostaloja.

Aamulehti

Tampereen ydinkeskustan Aleksanterinkadulla on kaksi suurta täydennysrakentamisen kohdetta. Yhdyskuntalautakunnan listalla on tiistaina 4. huhtikuuta Aleksanterinkatu 21:n uusi asuin- ja liikerakennus.

Toisella puolella katua Aleksanterinkatu 20:n taloa ollaan korottamassa yhdeksänkerroksiseksi. Liikesiiven tilalle tulee asuntoja ja ensimmäiseen kerrokseen liiketiloja.

Tällä hetkellä Aleksanterinkatu 21:n tontilla on vuonna 1982 valmistunut seitsenkerroksinen toimistotalo, jonka lisäsiivessä on myös yksikerroksisia liiketiloja. Toimistotalo puretaan ja sen tilalle rakennetaan 10-kerroksinen asuin- ja liikerakennus.

Seitsenkerroksinen toimistotalo ja sen matala siipi Kyttälänkadun puolelta aiotaan purkaa.

Kyttälänkadun katunäkymät muuttuvat suuresti, kun yksikerroksisen liikerakennuksen tilalle tulee kymmenkerroksinen talo. Uudisrakennuksen ylimmät kerrokset kahdeksasta kymmeneen rakennetaan sisäänvedettyinä.

Uutta rakennusoikeutta tulee noin 3 660 kerrosneliömetriä. Vähintään 280 kerrosneliömetriä on käytettävä liike-, toimisto- tai työtiloina.

Rakennukseen on tulossa viherkatto. Katolle on suunniteltu myös saunaa ja aurinkopaneeleja.

Havainnekuva uudisrakennuksen sisäpihalta.

Havainnekuvaan on maalailtu Kyttälänkadun tulevia näkymiä.

Pääasiallisena julkisivumateriaalina on vaalea, hiekansävyinen rappaus. Kivijalkaan on esitetty keraamista, profiloitua klinkkerilankkua tummemmassa sävyssä satunnaisladonnalla, joka on aikaa kestävä ja tuo vaihtelua katutason julkisivuun.

Katukulmille on tulossa vielä lisää täydennysrakentamista. Myös Tuomiokirkonkatu 24:n kuusikerroksinen asuinkerrostalo aiotaan korvata kokonaan uudella. Vuonna 1983 valmistuneella talolla on katutasossa yksikerroksisia liiketiloja. Siipirakennuksessa toimii tällä hetkellä esimerkiksi Bistro Naapuri.