Suuri kansainvälinen tavarataloketju aikoo valloittaa Tampereen – Rakentaa Ratinan suvannon päälle jättimäisen parkkipaikan

”Jokainen tamperelainen pääsee nyt ajamaan autonsa suoraan kaupan oven eteen”, sanoo tavarataloketjun Suomen maajohtaja.

Aamulehti

Suuri kansainvälinen tavarataloketju aikoo rakentaa Tampereen keskustaan Pohjoismaiden erikoisimman luksustavaratalon. Uusi tavaratalo nousee Takon tehtaan taakse. Rakennuksen viereen, Ratinan suvannon päälle, rakennetaan jättimäinen 300 auton kelluva parkkipaikka.

”Olemme seuranneet Tampereen kuumaa parkkipaikkakeskustelua, ja siitä saimme idean, että jokaisen tavaratalon asiakkaan on päästävä ajamaan kaupan oven eteen. Parkkipaikan jokaisesta ruudusta on oma henkilökohtainen sisäänkäyntinsä tavarataloon”, tavarataloketjun maajohtaja Kylsaa Park kehuu.

”Tampereella parkkihalleja riittää, mutta kun asiakaspalautetta tai poliittista keskustelua kuuntelee, saa käsityksen, että ihmiset eivät löydä halleja eivätkä osaa ajaa niihin sisälle. Mielestämme parkkipaikat kuuluvatkin maan päälle, tässä tapauksessa veden päälle. Takaan, että parkkipaikkamme ovat varmasti kaupungin suurimmat. Halutessaan voi parkkeerata kahteen ruutuun, vaikka poikittain”, Park kertoo.

Tavaratalo on kuullut tamperelaisten erityisen toiveen siitä, että jokaisen kaupan oven eteen täytyy päästä omalla autolla.

”Emme edes odota jalankulkijoita kauppaan. Jos ei ole varaa ostaa autoa, ei ole varaa käydä meidän tavaratalossamme”, Park linjaa.

Pehmeää ohjausta

Uutta tulokasta on odotettu keskustaan. Kaupungin pormestariohjelman keskeinen tavoite on, että keskustaa on elävöitettävä ja sen on oltava saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Uudelle parkkipaikalle onkin mahdollista tulla yksityisautolla sekä veneellä.

Kaupunki on ohjannut pitkään kansalaisia joukkoliikenteen pariin eri keinoin. Esimerkiksi Tampereen valtatiellä Sorin Nesteen kohdalla tie on kaivettu tarkoituksella auki useaan kertaan. Samalla toista kaistaa on pidetty suljettuna pitkiä aikoja ilman, että paikalla on tehty yhtikäs mitään. Suljettu kaista on ollut pelkkä kulissi, mutta liikennepoliittisesti tärkeä.

”Pehmeillä keinolla on opetettu kaupunkilaisia siirtymään joukkoliikenteen käyttäjiksi”, kertoo joukkoliikennelautakunnan ohjausryhmän ylijohtaja Kari Mépten.

”Olemme ottaneet mallia vaikuttavasta viranomaistoiminnasta suoraan pääpoliisiasemalta. Poliisin passijono on ollut vakuuttavan pitkä jo vuosia. Saimme siitä idean, että mitä jos istutetaan autoilijoita joka iltapäivä jonossa vähintään puoli tuntia. Uskomme, että sillä saadaan autoilijat hitaasti, mutta varmasti nyssen kyytiin”, Mépten taustoittaa.

”Olemme myös varmistaneet, että Ratinan alueen ja Hatanpään valtatien liikennevalot on säädetty niin, että iltapäiväruuhkassa jonot ovat varmasti Hämeenpuistossa Särkänniemeen saakka. On erinomainen taktiikka pitää pitkät vihreät valot muutamalle keskustan suunnasta etelään lähtevälle autolle ja antaa kilometrin jonon reilusti odottaa. Hitaampikin hämäläinen huomaa, että kannatta siirtyä bussiin tai ratikkaan”, Mépten hehkuttaa.

Tavaratalon uusi avaus on ristiriidassa kaupungin viimeaikaisten toimien kanssa, mutta erityisesti oppositiossa on noussut näkemys, että autoilijoiden kyykyttäminen saa nyt riittää.

”Toivotamme kaikki autoilijat tervetulleeksi uuteen hienoon tavarataloomme Tampereen ydinkeskustaan. Rakennamme parkkipaikan heti, reilusti ennen kuin tavaratalo valmistuu. Tamperelaiset voivat näin harjoitella pysäköintiä etukäteen kelluvalla parkkipaikalla. Ja yksi asia on varmaa. Pysäköinninvalvonta ei saalista viattomia paikoillamme”, Kylsaa Park julistaa.