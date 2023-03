Veturinkuljettajien lakko aiheuttaa työmatkalaisille päänvaivaa: ”Koko työkuvioni on sovitettu pendelöinnin varaan”

Tampereen ja Helsingin väliä matkustaa junalla tuhansia ihmisiä. Moni heistä on työmatkalainen.

Tampere–Helsinki-välillä aamuisin kulkeva IC40-juna on usein loppuunmyyty. Kuva on marraskuun lopulta 2022.

Monen työmatkapendelöijän sunnuntai-ilta kului miettimällä vaihtoehtoisia tapoja selvitä tulevan viikon työpäivistään.

Veturinkuljettajien työriitaan ei löydetty sopua, ja rautatiealan lakko alkoi maanantain vastaisena yönä kello 00.01. Lakko koskee koko maan junaliikennettä.

VR kertoi sunnuntaina tiedotteessa palauttavansa lakon ajalle ostettujen kauko- ja lähiliikenteen kertalippujen hinnan automaattisesti asiakkailleen noin viikon kuluessa. VR hyvittää myös sarjalippujen paikanvaraukset asiakkaille sekä pidentää kauko- ja lähiliikenteen kausilippujen voimassaoloaikaa lakkopäivien verran.

Pirkanmaalla tuhansia

VR ei kerro julkisuuteen tarkkoja tilastoja siitä, kuinka paljon ihmisiä Tampereen ja Helsingin välillä kulkee, mutta vuonna 2019 arvioitiin, että Tampere–Helsinki-väliä pendelöi noin 1 400 ihmistä ja Helsinki–Tampere-väliä noin 1 800 ihmistä.

Koronapandemian aikana etätyömahdollisuuksia parannettiin monella työpaikalla, mutta kaikille etätyöt eivät työn luonteen vuoksi ole vieläkään mahdollisia.

Aamulehti tutki marraskuussa 2022, kuinka pendelöijien määrä Tampereen ja Helsingin välillä oli palautunut koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Tutkimuksessa selvisi, että Tampereen ja Helsingin väliset junavuorot täyttyivät jälleen hurjaa vauhtia. Suosituimpia junavuoroja oli aamun IC40-juna Tampereelta Helsinkiin. Sen liput on lähes aina loppuunmyyty.

Pakollinen etäpäivä

Tamperelainen Pekka Aalto tekee viikosta neljä työpäivää Helsingissä ja yhden päivän etätöitä. Hän on Yleisradion urheilun uutispäällikkö, eikä pelkkä etätyö työn sujumisessa sovellu.

”Junayhteys on minulle todella tärkeä. Koko työkuvioni on sovitettu pendelöinnin varaan siitä lähtien, kun aloitin Ylellä syyskuun alussa 2021. Tähän saakka juna on myös toiminut hyvin, vain kerran tai pari olen jäänyt tien päälle ja muutamia kertoja myöhästynyt. Vain verkkoyhteydet junissa saisivat olla paremmat.”

Maanantaina Aalto on suunnitellut jäävänsä kotiin tekemään töitä.

”Huominen ei vielä aiheuta ongelmia, koska voin pitää viikossa sen yhden etäpäivän. Heti huomenna täytyy kuitenkin neuvotella, miten toimitaan, jos lakko jatkuu pitkään. Hankalaksi menee, jos vaihtoehdoiksi jäävät työn tekeminen kotoa käsin tai kimppakyytien sopiminen.”

Aallon työpaikalla on muitakin, joille juna työmatkoilla on välttämätön ja ainakin yksi kollega, joka pendelöi työmatkansa säännöllisesti Tampereelta Helsinkiin.

”Moni työssäkäyvä on varmasti samassa tilanteessa kuin minä, ja toivoo lakon päättyvän nopeasti”, sanoo Aalto.

Bussiliikenne rajallista

Bussivuoroja Tampere–Helsinki-välille myytiin jo sunnuntaina kovaa vauhtia. Liikennöitsijät ovat tarjonneet joitakin lisävuoroja, mutta kalustoa ja kuljettajia on rajallisesti saatavilla.

Matkahuollon palveluissa, verkkosivuilla ja sovelluksissa, oli sunnuntaina ajoittaisia käyttökatkoksia suuresta kysynnästä johtuen. Onnibussin aamun vuorot Tampereelta Helsinkiin ja päinvastoin olivat sunnuntaina alkuviikolta loppuunmyytyjä.

