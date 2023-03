Näin Lentävänniemen keskusta mullistuu, uusia koteja 900 asukkaalle – Kuvapari näyttää muutoksen

Halkoniementien ja Lielahdenkadun kulmaan on syntymässä liikenteen solmukohta, kun ratikka aloittaa liikennöintinsä Lentävänniemeen tammikuussa 2025. Ratikan päätepysäkki on tulevan liikekorttelin tuntumassa.

Lentävänniemen keskustan vuonna 1971 valmistunut ja 1976 laajennettu matala liikerakennus on tarkoitus purkaa. Tiloissa on nyt K-kauppa, pizzeria ja muutamia muita yrityksiä. Uudet kerrostalot alkaisivat nousta tontille aikaisintaan parin vuoden kuluttua.

Aamulehti

Tampereen Lentävänniemen liikekeskusta muuttuu täysin. 1970-luvun matala liikerakennus puretaan. Halkoniemenkadun kortteliin tulee neljä asuinkerrostaloa noin 450 asukkaalle sekä liiketiloja.

Asuintalot ovat 8- ja 12-kerroksisia. Korkein 12-kerroksinen talo on suunniteltu Halkoniemenkadun ja ja Lielahdenkadun kulmaan.

"Asemakaavan viitesuunnitelmassa on kaksi vaihtoehtoa. Kerrosluvut eivät eroa, mutta kattomuodot ovat vähän erilaiset”, kertoo projektiarkkitehti Susanna Virjo.

Lentävänniemen keskustaan tulee uusia koteja yhteensä 900 asukkaalle, kun uusi liikekortteli ja viereisten asuintonttien täydennysrakentaminen valmistuvat.

Halkoniemenkadun liikekortteliin on suunnitteilla tilat kaupalle sekä muuta liiketilaa. Pysäköintiä on Virjon mukaan suunniteltu maan alle ja kannelle.

Ratikan tuleva päätepysäkki on Halkoniemenkadun päässä Pyhällönpuistossa.

Liiketontin omistaa kiinteistöosakeyhtiö. Kaupunki omistaa torin ja katualueet.

Havainnekuvassa näkymä liikekorttelista Lielahdenkadulta koilliseen. Asuinkortteliin on suunniteltu liiketiloja kaupalle ja muutamille muille yrityksille.

Alueen pinta-ala on 1,8 hehtaaria.

Korttelin kaavaprosessissa menee Virjon arvion mukaan pari vuotta.

Lisää asuintaloja

Lentävänniemessä alkaa myös toinen asemakaavan muutos rakenteilla olevan raitiotien päätepysäkin lähellä. Lielahdenkadun, Männistönkujan ja Pikkusaarenkujan väliin on suunnitteilla täydennysrakentamista.

Tämän alueen pinta-ala on noin 4,2 hehtaaria. Rakentamiseen on kolme vaihtoehtoa, joissa asuintalojen kerrosluvut vaihtelevat 6–10 kerroksen välillä.

Lounaisrinteen täydennysrakentamisen alueen suunnitelmista on kolme erilaista vaihtoehtoa, eikä yksityiskohtia ole vielä päätetty. Havainnekuvassa näkymä Lielahdenkadulta koilliseen päin.

Puustoisen lounaisrinteen alueen omistaa kolme taloyhtiötä. Alueella on ennestään pohjois–eteläsuuntainen 7–8-kerroksinen, 1971 rakennettu lamellitalo, kaksi 9-kerroksista pistetaloa vuodelta 1972 sekä kaksi kerrostaloa vuodelta 1974.

Alueen eteläosassa on pysäköintialueita ja autotalleja. Myös Pikkusaarenkujalla on pysäköintialue.

Liikenteen solmukohta

Suunnittelualueelle syntyy yksi läntisen Tampereen liikenteellinen solmukohta raitiotie- ja bussipysäkkeineen. Tampereen ratikan on tarkoitus aloittaa liikennöinti Lentävänniemeen tammikuussa 2025.

Mitkä? Asemakaavan muutokset Lentävänniemen Männistönkuja 2 ja 4 liiketontti muutetaan asumiseen ja liiketilaksi. Osoitteisiin Lielahdenkatu 27 ja 29a sekä Pikkusaarenkuja 4 on suunnitteilla täydennysrakentamista. Kaavamuutosten suunnitelmat ovat nähtävillä 6.4. saakka. Asemakaavoittajat ovat tavattavissa 29.3. kello 15–17.15 kansalaistalo Mansikkapaikassa, Pikkusaarenkuja 2. Kävelykierros kello 17.30–18.30.

Lielahdenkadulle on rakennettu raitiotietä ja kadulla on pyöräliikenteen alueellinen pääreitti. Asuinrakennusten alue on osa paikallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä.

Asukkaat voivat keskustella suunnitelmista asemakaavoittajien kanssa keskiviikkona 29. maaliskuuta Pikkusaarenkujan kansalaistalo Mansikkapaikassa. Illalla kaavoittajat vievät halukkaat kävelykierrokselle kaavamuutosalueille.

Kaavamuutosten osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä viitesuunnitelmat ovat nähtävillä 6. huhtikuuta saakka. Kaupungin tavoitteena on asettaa alueen asemakaavaluonnokset nähtäville syksyllä 2023.

Lue lisää: Raitiotien länsiosan rakentaminen etenee osittain jopa etuajassa – katso tästä jutusta, millaisia poikkeusjärjestelyjä työmaa aiheuttaa

Lue lisää: Ratikan reitti näyttää jo lähes valmiilta Santalahteen asti – Vastaanotto­tarkastus torstaina, koeajoissa tiukka aikataulu

Lue lisää: Tässä Tampereen kaupunginosassa on poikkeukselliset ulkoilumaastot vaikuttavissa rantamaisemissa – Hertta Eno löysi ne kerrostalojen takaa ja ihastui heti

Lue lisää: Täysin uudenlainen kaupunginosa alkaa nyt rakentua näyttävälle paikalle Tampereella – Tällainen siitä tulee, video näyttää raitiotien tarkan reitin