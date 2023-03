Ohjauskorot nousevat, mutta Euroopan keskuspankki aikoo reagoida heti, jos pankkikriisi uhkaa.

Aamulehti

Euroopan keskuspankki joutui torstaina todella pahaan rakoon. EKP:n oli päätettävä ensimmäisenä suurena keskuspankkina ohjauskoroista sen jälkeen kun laajan pankkikriisin riski kasvoi äkkijyrkästi alkuviikolla. Kuivakka EKP joutui samalla itselleen vieraalle alueelle, leimuavien tunteiden maailmaan.

Euroalueen vauhdikas inflaatio kertoi keskuspankin päättäjille, että korkoja on nostettava. Äärimmäisen tulenarka tilanne rahoituksen maailmassa taas kertoi, että nyt ei kannattaisi tehdä mitään sellaista, joka voi heiluttaa pankkeja. Ensimmäistä vaihtoehtoa puolsivat todistettavat inflaationumerot, jälkimmäistä rahamarkkinoilla leimunneet paniikin tunteet.

EKP päätti, että ohjauskorkoa nostetaan aiotusti 0,5 prosenttiyksikköä. Liikepankkien talletuskorko nousee kolmeen prosenttiin.

Pankin linjauksessa yritetään ottaa huomioon sekä inflaationumerot että rahamarkkinoiden nykyiset herkkyydet. Keskuspankki kertoi olevansa hyvin tietoinen ”markkinoiden jännittyneestä tilanteesta”. Pankki kertoi tarjoavansa rahoitusjärjestelmälle tukea ja ryhtyvänsä heti toimiin, jos ongelmia tulee lisää. EKP ei antanut minkäänlaista ohjeistusta siitä, nostaako se korkoja tänä keväänä lisää.

Kylmiä numeroita

EKP:n rahapolitiikka on rakennettu kylmien faktojen ja numeraalisten talousennusteiden pohjalle. Yksi taustalla vaikuttava syy tähän on se, että keskuspankki haluaa korostaa itsenäisyyttään. Tunnelmien, markkinasentimenttien ja muiden taloutta koskevien tunteiden huomioiminen rahapolitiikassa ajaisi keskuspankkia yhä syvemmälle sille harmaalle alueelle, jossa euromaiden kansallisten talouspolitiikkojen tarpeet alkavat kietoutua rahapolitiikan tarpeisiin.

EKP on jo matkannut uhkaavan lähelle tällaista kohtalonyhteyttä. Keskuspankin mandaatin mukaisia tavoitteita ovat inflaation hillintä ja rahamarkkinoiden vakauden turvaaminen. EKP kuitenkin on viime vuosina ottanut käytännössä tavoitteekseen myös euroalueen reaalitalouden tukemisen, kun pankki on elvyttänyt euroaluetta alhaisilla ohjauskoroilla ja osto-ohjelmillaan.

Stampede!

Koska EKP lupasi puuttua tiukasti häiriöihin, se varmaankin muisti viidentoista vuoden takaisen finanssikriisin opetuksen: numerot ja faktat eivät pärjää, jos tunteet pääsevät valloilleen. Villin lännen elokuvista on tuttu kohtaus, jossa paimennettava karja säikähtää jotain. Lauma ryntää samaan suuntaan ja murskaa edeltään kaiken. Karjapaimenet varoittavat toisiaan huudolla: ”Stampede!”. Pankkimaailmassa tämä huuto olisi: ”Talletuspako!”

Edellisen kerran Euroopan keskuspankki ahersi tunteiden ja paniikkien maailmassa eurokriisin aikaan 2012. Silloin keskuspankkicowboy, EKP:n pääjohtaja Mario Draghi ampui lauman liikkeitä hillitseviä laukauksia ilmaan. Draghi sanoi, että pankki pelastaa euron, vaati se mitä tahansa. Ryntäys päättyi heti.

EKP:n torstain lupauksen merkitys punnitaan lähipäivinä. Torstaina pahin pankkiryntäys vaimeni. Mutta tilanne on edelleen niin herkkä, että tuli voi leimahtaa uudestaan melko vähäisestäkin syystä. EKP:llä on kyllä aseet puuttua häiriöihin, vaikka korkoja nostetaankin.

Alasti uimassa

Tällä kertaa ensimmäinen leimahdus tuli siitä, että Amerikassa pari pienehköä pankkia ajautui konkurssiin. Sveitsissä paljon suurempi Credit Suisse alkoi upota ja tarvitsi apua Sveitsin keskuspankilta. Näissä pankkien ongelmissa ei ole kovin paljon muuta yhteistä kuin hetki.

Suursijoittaja Warren Buffet kuvaili kerran rahamaailman riskejä: ”Kun tulee laskuvesi, ne paljastuvat, jotka ovat menneet alasti uimaan.” Korkojen nousu on pankeille tällainen laskuvesi. Pankit ovat hankkineet kriisien aikana taseisiinsa vakauttavaa massaa – esimerkiksi joukkovelkakirjoja. Niiden reaaliarvo kärsii korkojen noususta. Amerikkalainen Silicon Valley Bank toimi näin, eikä suojautunut riittävästi korkoriskiltä. Pääosa pankeista on todennäköisesti ymmärtänyt käyttää uima-asua ja suojautua. Ne ovat vakavaraisia ja tekevät nyt entistä suurempaa voittoa.

Hätäännystä tallettajissa herättää se, että juuri nyt, veden alkaessa vasta laskea, kukaan ei vielä näe, mitä veden pinnan alla on. Sijoittajat ja tallettajat eivät ole varmoja, mitkä pankit ovat suojautuneet ja miten hyvin korkojen nousulta. Sveitsiläisellä Credit Suissella oli takanaan skandaaleja ja huonoja tuloksia. Mutta ilman laskuvettä ja yleistä paniikkia sen murheet eivät todennäköisesti olisi riittäneet keikuttamaan rahamarkkinoita.