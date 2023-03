Tiedossa on tällä hetkellä Jussi Tuulensuun selkeä päihtymys tärkeässä sidosryhmätilaisuudessa sekä epäasiallinen, ahdistavaksi koettu käytös naisia kohtaan. Aamulehden vastaavana toimittajana toimii toistaiseksi toimituspäällikkö Kimmo Koski.

Aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu jättää tehtävänsä. Tuulensuu nimitettiin Aamulehden vastaavaksi päätoimittajaksi vuonna 2018. Sitä ennen hän toimi vt. vastaavana päätoimittajana ja sitä ennen uutisista vastaavana päätoimittajana.

Aamulehden vastaavana toimittajana toimii toistaiseksi toimituspäällikkö Kimmo Koski. Sanoman Pirkanmaan mediabrändeistä vastaavana johtajana toimii toistaiseksi Satakunnan Kansan vastaava päätoimittaja Tomi Lähdeniemi.

Julkisuudessa levisi viikonloppuna tietoja Jussi Tuulensuun epäasiallisesta käytöksestä ainejärjestö Vostokin vuosijuhlissa Tampereella. Tapahtumia on selvitetty tarkemmin, ja tiedossa on tällä hetkellä selkeä päihtymys tärkeässä sidosryhmätilaisuudessa sekä epäasiallinen, ahdistavaksi koettu käytös naisia kohtaan.

Jussi Tuulensuu irtisanoutuu yhtiön palveluksesta ja Aamulehden vastaavan päätoimittajan tehtävästä. ”Näiden tapahtumien valossa en näe mahdolliseksi uskottavasti jatkaa Aamulehden vastaavan päätoimittajan tehtävässä. Luovun siitä, jotta Aamulehdellä, Sanoman Pirkanmaan journalistiyhteisöllä ja brändeillä olisi parhaat mahdolliset edellytykset jatkaa hyvää työtään ja lukijoidensa palvelemista. Olen hyvin pahoillani tapahtuneesta ja pyydän anteeksi asianosaisilta. Otan tästä opikseni. Kollegoita ja kumppaneita kiitän hyvästä yhteistyöstä”, sanoo Jussi Tuulensuu.

Vastaava toimittaja, toimituspäällikkö Kimmo Koski.

”Emme hyväksy epäasiallista käytöstä emmekä minkäänlaista häirintää työssä tai työhön liittyvissä tapahtumissa, tähän meillä on selkeä ohjeistus. Myös alkoholinkäyttöön liittyen meillä on olemassa toimintamallit, joita on varmasti hyvä edelleen tarkentaa”, sanoo Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta. ”Pahoittelemme Jussi Tuulensuun käytöstä”.

Aamulehden toimitus jatkaa normaalia uutistyötään. ”Toimituksen työ jatkuu normaalina”, sanoo vastaava toimittaja, toimituspäällikkö Kimmo Koski.

Kimmo Koski on ollut Aamulehdessä eri tehtävissä vuodesta 2004 alkaen. Koski on toiminut toimituspäällikkönä, deskin päällikkönä, uutispäällikkönä, taittavana toimittajana ja urheilutoimittajana.

Tästä on kyse

Aamulehti kertoi sunnuntaina, että Tampereen yliopiston journalistiikan, kuvajournalismin ja visuaalisen journalismin ainejärjestö Vostok sai lauantaina pidettyjen vuosijuhlien jälkeen yhteydenottoja, joissa Aamulehden vastaavan päätoimittajan Jussi Tuulensuun kerrottiin käyttäytyneen sopimattomasti juhlaillan aikana. Juhliin osallistui kutsuvieraina useita entisiä journalistiopiskelijoita, muun muassa Jussi Tuulensuu.

Tuulensuu kertoi sunnuntaina julkisesti Twitterissä, että hänen käytöksensä vuosijuhlassa on ollut esillä sosiaalisessa mediassa. Tuulensuu pahoitteli Twitterissä ja myös Aamulehdessä. Hän kertoi olleensa itse yhteydessä tapahtumajärjestäjään asian selvittämiseksi. ”Olen ollut yhteydessä tapahtumanjärjestäjään ja haluan, että kaikki selvitetään kuten kuuluu”, Tuulensuu sanoi Aamulehdessä.

Vostok vietti lauantaina 30-vuotisjuhlaansa Tampereella kokouskeskus Puistotornissa. Juhlien jatkoja vietettiin ainakin Tullikamarin Klubilla. Jussi Tuulensuu piti juhlapuheen Puistotornissa. Aamulehti oli yksi tapahtuman yhteistyökumppaneista.

Vostok kertoi maanantaina kartoittavansa osallistujien tietoja juhlaillan tapahtumista ja mahdollisesta häirinnästä. Vostok aikoo tiedottaa häirintäasiasta lisää myöhemmin maanantaina saatuaan lisää tietoja.