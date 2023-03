Main ContentPlaceholder

Tätä Tampereen kaupunginosaa kuvattiin pahamaineiseksi lähiöksi, mutta nyt se on muuttunut hämmästyttävällä tavalla – ”Viimeisen päälle”

Tesomaa pidettiin pahamaineisena lähiönä, mutta viime vuosien aikana kaupunginosa on uudistunut täysin. Henkinen ydin on hyvinvointikeskus palveluineen. Sen ympärille rakennetaan uusia kerrostaloja. Vieressä on lähijunapysäkki, josta pääsee hetkessä Tampereen keskustaan.

Taisto Koskinen kolaa, Anja Koskinen valvoo, Heimo Vesa nousee ufoon Tampereen Tesomalla.

Aamulehti Juuri Museokeskus Vapriikissa päättynyt, Tampereen kehitystä kuvaava näyttely kuvaili Tampereen kaupunginosia: ”Tampereella on 2000-luvulla listattu huono-osaisiksi asuinalueiksi Tesoma, Nekala, Hervanta, Peltolammi ja Multisilta.”