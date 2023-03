Main ContentPlaceholder

Näistä syistä nuorten ahdistus kasvaa ja psykiatria ruuhkaantuu – Tampereella toimii tiimi, joka on saanut harvinaisen hyviä tuloksia aikaan

Kun vielä vuonna 2010 nuorisovastaanotolle tuli lähetteitä Tampereelta noin 350, viime vuonna niitä tuli Tampereelta ja Orivedeltä noin 860. Nuorten psykiatristen palvelujen ruuhkautumisen taustalla on monia syitä. Tampereella on palveluja, joissa apua saa heti ja jonoa on saatu purettua merkittävästi.

Pirkanmaan hyvinvointialueen lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen psykiatrisen tiimin sairaanhoitaja Iiris Kulomaa tähdentää nuorille usein, että myös pettymykset ja ahdistuksen tunteet kuuluvat ihmisen tunneskaalaan.

Aamulehti Fläppitaululle on piirretty sinisellä tussilla jäävuori, josta vedenpinnan yläpuolella näkyy ahdistus. Sairaanhoitaja Iiris Kulomaa pyytää nuorta asiakastaan kertomaan tuntemuksistaan. Nuori kertoo ahdistuksen heräävän, kun hänen pitäisi pystyä menemään bussilla kouluun tai kun hän tuntee jäävänsä ystäviensä seurassa sivuun. Kulomaa pohtii yhdessä nuoren kanssa, mitä ahdistuksen jäävuoren pinnan alla piilee eli mitä syitä ahdistuksen taustalla on.