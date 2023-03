Tiktok aikoo rajoittaa alle 18-vuotiaiden ruutuajan yhteen tuntiin päivässä – muutokset voimaan lähiviikkoina

Bryssel

Tiktok-sovellukseen lisätään automaattinen ominaisuus, joka rajoittaa alle 18-vuotiaiden ruutuajan yhteen tuntiin, Tiktok kertoi keskiviikkona.

Sovellukseen tulee pääsykoodi, joka alle 18-vuotiaiden tulee syöttää tunnin jälkeen, jos haluavat jatkaa sovelluksen käyttöä. Alle 13-vuotiaiden kohdalla pääsykoodin syöttää lapsen vanhempi tai huoltaja, ja sillä heltiää 30 minuuttia lisää aikaa.

Tiktokin mukaan muutokset tulevat voimaan lähiviikkoina.

Tiktokin kiinalaisessa versiossa, joka on nimeltään Douyin, päivittäinen käyttöaika on rajattu 40 minuuttiin alle 14-vuotiailta, eivätkä he voi käyttää palvelua iltakymmenen ja aamukuuden välillä.

Euroopan parlamentti kertoi keskiviikkona päättäneensä kieltää Tiktokin käytön henkilökunnan laitteilla tietosuojaan liittyvien huolenaiheiden takia. Myös monet muut yhteisöt ovat kehottaneet poistamaan palvelun vakoiluepäilyjen vuoksi.

Tiktok on kiinalaisen teknologiayhtiö ByteDancen kehittämä sosiaalisen median palvelu.