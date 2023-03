Historialliseen puistomaisemaan rakennetaan uusi kerrostalojen alue Tampereella – Tältä näyttävät suunnitelmat

Botanicaa rakentaa Lapti. Kuusikerroksiseen asuinrakennukseen on tulossa 48 asuntoa. Botanicasta on tulossa a-energialuokan talo, jossa on maalämpö. Asuntojen hiilijalanjälkeä hilataan alemmas led-valaistuksella ja ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla.