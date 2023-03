Aamulehdessä tiistaina 28.2. sivuilla A4–6 julkaistussa Länsi-Pirkanmaan vaalipuheenaiheita koskevassa jutussa oli virhe. Jutun faktalaatikossa luki, että Jaakko Perttunen on eduskuntavaaleissa ehdolla Oikeutta eläimille -puolueen listalla. Oikeutta eläimille on järjestö, ei poliittinen puolue. Perttunen on vaaleissa eläinoikeuspuolueen ehdokas.