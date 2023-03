Hinnat laskevat Nordean ennusteen mukaan noin 7 prosenttia. Eniten alenevat pienten asuntojen hinnat.

Asuntokauppa Tampereella on vilkastunut helmikuussa viime vuoden lopusta. Näin sanoo Kiinteistömaailma Tampere Hämeenkadun yrittäjä Timo Talvilaine ja Sp-koti Tampere Hallituskadun yrittäjä Raili Lilja.

Määrät ovat edelleen selvästi pienempiä kuin vuosi sitten. Nordean asuntolainoista vastaava johtaja Jussi Pajala sanoo, että kauppoja tehdään Tampereella noin puolet siitä, mitä vuosi sitten. Myös hinnat ovat pudonneet vuoden takaisesta.

Hinnat laskevat Nordean ennusteen mukaan koko maassa keskimäärin noin 7 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla noin 10 prosenttia. Eniten laskevat pienten asuntojen hinnat, koska niitä on tarjolla eniten. Hinnat ovat Nordean arvion mukaan saavuttaneet pohjan kesällä. Tampereella pienten asuntojen hintojen ennakoidaan laskevan 6–7 prosenttia ja muiden 3–4 prosenttia.

”Syksyllä nähdään asteittaista piristymistä”, sanoo Pajala. ”2024–2025 palaudutaan lähelle huipputasoa, mutta nousu tulee tapahtumaan hitaammin kuin lasku.”

Tampereella asuntojen hinnat laskivat jo viime vuoden lopulla selvästi. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnoissa laskua vuoteen 2021 oli joulu-lokakuussa noin -2,2 prosenttia.

Stressitesti vuodesta 2010

Asuntokaupan hiljaisuuteen on Nordean ekonomisti Juho Kostiaisen mukaan kolme syytä. Yksi syy on korkojen nousu. Korot eivät ole historiallisen korkealla, mutta ne ovat nousseet nopeasti. Koska korot ovat olleet vuosia lähellä nollaa, kestää hetken ennen kuin lainanottajat tottuvat, että lainasta pitää maksaa marginaalin lisäksi myös korkoa.

Toinen vaikuttava asia on sijoitusasuntokysyntä. Korkojen noustessa velkarahalla ostetun sijoitusasunnon kannattavuus on heikentynyt ja asuntoja tulee myyntiin. Erityisesti tämä näkyy pääkaupunkiseudulla.

Kolmas syy on energian hinta. Energian kallistuminen on vaikuttanut etenkin omakotitalokauppaan.

Asuntomarkkina on Suomessa kuitenkin vakaa eli perustekijät ovat kunnossa. Yksi vakautta lisännyt asia on vuodesta 2010 asuntolainan ottajille 6 prosentin korolla tehty stressitesti. Stressitesti on merkittävä syy siihen, että asuntovelalliset ovat kestäneet koronnousun. Tuoreen kyselyn mukaan lyhennysvapaata tai lyhennysjoustoa on käyttänyt noin 4 prosenttia asuntovelallisista.

Pieniä tarjolla paljon

Pieniä asuntoja on tarjolla paljon. Suurin kysyntä kohdistuu kuitenkin isoihin ja hyväkuntoisiin perheasuntoihin, mutta niitä ei tule myyntiin riittävästi. Tampereella oli Etuovi.comissa tiistaina tarjolla 728 kerrostaloyksiötä, kun neljä huonetta tai sitä suurempia asuntoja oli myynnissä 173.

Helmikuun viimeisellä viikolla 61 prosenttia oli yksiöitä ja kaksioita, kun taas neljän huoneen ja keittiön tai sitä isompien asuntojen, osuus myyntikohteista oli vain 14 prosenttia.

”Normaalisti myyntiin tulee 5–10 omakotitaloa kuukaudessa, nyt yksi tai kaksi”, sanoo Timo Talvilaine.

”Asuntosijoittajat ovat liikkeellä lähinnä myyjinä”, sanoo Lilja. Kiinteistömaailman Talvilaineen mukaan asuntosijoittajat ovat siirtymässä vanhoihin asunto-osakeyhtiöihin, joissa on vähän yhtiölainaa. Pienten asuntojen kauppa on pääosin sijoittajien kauppaa. ”Olen myynyt yksiön omaan käyttöön viimeksi noin kolme vuotta sitten”, sanoo Talvilaine.

Liljan mukaan pienten asuntojen lisäksi myös uudiskohteiden kauppa on yhä jäissä Tampereella. Jos viime vuonna välittäjien tekemiä uudisasuntokauppoja tehtiin kaupungissa tammi-helmikuussa 221 kappaletta, niin tänä vuonna niitä on tehty 36.

Vielä muutama kuukausi sitten sähkölämmitteinen omakotitalo oli vaikea myytävä. Nyt sähkölämmitys ei ole enää niin iso mörkö. ”Eivät muutkaan lämmitysmuodot ole ilmaisia, ja sähköä nekin tarvitsevat”, sanoo Lilja.