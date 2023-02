Jo satakunta ihmistä on saanut Helsingissä ruoka­myrkytyksen ostereista

Sairastumisia on liittynyt helmikuun aikana viiteen ravintolaan ja yhteen pop-up-tapahtumaan.

Helsingissä on todettu jo noin sata osterien aiheuttamaa ruokamyrkytystä, kertoo Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg.

Viime perjantaina tiedossa oli noin parikymmentä sairastunutta. Ruoka­myrkytys­tapausten määrän kasvusta kertoi aiemmin MTV:n uutiset.

Helsingin kaupunki tiedotti viime viikolla, että sairastumisia on liittynyt helmikuun aikana viiteen ravintolaan ja yhteen pop-up-tapahtumaan. Åbergin mukaan sairastumisia on ilmennyt myös muissa ravintoloissa käyneillä ihmisillä.

”Kyseessä on sellaisenaan syötävä elintarvike, joka on saastunut jo kasvatusvesissä eikä vasta ravintoloissa. Kun ihmiset syövät ostereita, olisi hyvä ottaa huomioon, että niissä on sairastumisriski”, Åberg muistuttaa.

Kaupunki jatkaa ruokamyrkytysten selvittämistä ja tiedottaa asiasta alkuviikosta lisää.

Kaupungin ympäristöpalveluiden ravintoloista ottamista elintarvikenäytteistä ja epidemiologia­vastaavien ottamista potilasnäytteistä on löydetty norovirusta.

Kuumentamatta syötävät osterit siivilöivät itseensä noroviruksia eläessään vedessä, joka on saastunut ihmisen ulosteesta. Norovirus tuhoutuu, kun elintarviketta kuumennetaan 90 celsiusasteessa kahden minuutin ajan. Noroviruksen aiheuttaman taudin tyypillisiä oireita ovat oksentelu, ripuli, pahoinvointi, kuume, vatsakipu ja vatsakrampit.

Åberg sanoo, että ostereista johtuvista sairastumisista voi yhä jättää ilmoituksia. Ensisijaisesti yhteyttä pyydetään ottamaan ruokamyrkytyslomakkeella, jonka voi löytää muun muassa Helsingin kaupungin verkkosivuilta.