Koronan jälkeinen ilmiö selittää nyt Tampereella jylläävää norovirustautia

Tampereen seudulla on meneillään noroviruskausi. Taudilta suojautumisessa tärkeintä on muistaa hyvä käsihygienia.

Noroviruksen torjunnassa hyvä käsihygienia on avainasemassa. Ihmiset tuntuvat unohtaneen käsienpesun tärkeyden, kertoo ympäristöinsinööri.

Aamulehti

”Käsienpesu haalealla vedellä ja saippualla. Sen jälkeen kuivaus kertakäyttöiseen paperipyyhkeeseen. Lopuksi vielä käsidesiä”, ohjeistaa Tampereen kaupungin ympäristöinsinööri Maarit Miskala.

Huolellinen käsienpesu on jälleen hyvin tärkeää, sillä Tampereen seudulla jyllää herkästi tarttuvaa norovirusta.

Norovirustartuntojen määrä lisääntyy usein etenkin kevättalvella. Sinänsä Tampereen tilanne ei ole poikkeuksellinen. Miskala kuitenkin nostaa esille koronapandemian jälkeisen ilmiön, mikä helpottaa nyt taudin leviämistä. ”Tuntuu, että koronan jälkeen ihmiset ovat unohtaneet käsienpesun tärkeyden ja kaupoistakin taitaa olla käsidesit poistettu.”

Tästä syystä Miskala kokee tärkeäksi muistuttaa käsien pesemisen tärkeydestä. Samalla linjalla on myös Tampereen epidemiologi Sirpa Räsänen. ”Nyt on hyvä käyttää korona-aikana hankittuja oppeja käsihygieniasta ja siitä, ettei kipeänä tule liikkua ihmisten ilmoilla”, Räsänen sanoo.

Seuranta paljasti

Tampereen kaupunki tiedotti keskiviikkona noroviruksen lisääntymisestä. Tartuntojen lisääntyminen saatiin Miskalan mukaan selville ruokamyrkytysepidemioiden seurannasta. Myymälöiden, ravintoloiden ja kahviloiden tulee ilmoittaa kaikki ruokamyrkytystapaukset Ruokavirastolle. Tammi–helmikuussa ilmoitukset tuplaantuivat, ja rajut oireet täsmäävät norovirukseen.

Räsänen ja Miskala kertovat, että tautia on vaikea todeta varmaksi, sillä sen toteamiseen tarvittaisiin sairastuneilta ulostenäyte. Useimmat jäävät sairastamaan taudin kotiin. Tästä syystä myös Taysissa on vältytty noroviruksen aiheuttamilta ruuhkilta, epidemiologi kertoo. ”Tauti on yleensä nopeasti ohi lepäämällä kotona. Jos kuuluu riskiryhmään eikä pärjää kotona, niin tulee ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon”, Miskala kertoo.

Osalla oireeton

Norovirus oireilee usein rajuna vatsatautina, johon liittyy muun muassa ripulia ja oksentelua. Joka kolmannella tauti on kuitenkin täysin oireeton. Tästä syystä käsien peseminen on tärkeää, vaikka ei tuntisikaan itseään sairaaksi. ”Esimerkiksi hoitoalalla ja elintarvikealalla työntekijä voi kuljettaa taudin helposti työpaikalleen, ellei pese käsiä huolellisesti”, Räsänen kertoo.

Elintarvikealalla suositellaan, että noroviruksen sairastettua palataan töihin vasta kahden oireettoman päivän jälkeen.