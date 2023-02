10.2. Aamulehden sivulla A14 Evesa oy:n konkurssia käsittelevässä jutussa kerrottiin, että kaupungilla olisi vuokrasopimukset 8 asunto-osakeyhtiön kanssa, joiden osoitemerkintänä on c/o Evesa oy. Tontteja on 8, mutta yhdelle asunto-osakeyhtiöistä on vuokrattu 3 tonttia eli yhtiöitä on 6.