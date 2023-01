Palkanmaksussa tapahtui joitakin kymmeniä virheitä, mutta ne oli saatu hyvin korjattua viimeistään palkkapäivänä.

Aamulehti

Pirkanmaan hyvinvointialueella maksettiin tiistaina ensimmäiset palkat määräaikaisille ja sijaisille. Palkan sai reilut 3 000 työntekijää. Rahassa laskettuna palkkoja maksettiin noin seitsemän miljoonaa euroa.

Konsernipalvelujohtaja Juhani Sandin mukaan joitakin kymmeniä virheitä oli tapahtunut, mutta mitään isoja ylitsepääsemättömiä ongelmia ei ollut.

Tiistaina puolenpäivän aikaan tilanne oli se, että kaikki siihen mennessä tietoon tuodut virheet oli pystytty myös tiistain kuluessa tarkastamaan ja korjaamaan. ”Siinä vaiheessa tieto oli, että korjauksia ei olisi siirtymässä eteenpäin.”

Puutteiden joukossa oli esimerkiksi joitakin tapauksia, joissa vielä maanantaina ei verkkopankissa ollut näkynyt tietoa palkasta. Osalta ihmisiä oli puuttunut joku palkan osa. ”Erilaisia virheitä on oikaistu.”

Kokonaisuutena hyvä

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen palkanmaksupäivä oli perjantaina 13. tammikuuta. Silloin palkka maksettiin vakituiselle henkilöstölle. Kaikkiaan palkkoja maksettiin tuolloin reilut 30 miljoonaa euroa yli 16 000 vakituiselle työntekijälle.

Tuolloin palkkapäivänä kerrottiin, että virheitä palkanmaksussa oli löytynyt noin 250. Niistä jo ennen varsinaista palkkapäivää ehdittiin korjaamaan noin 150.

Sandin mukaan valtaosa virheistä pystyttiin korjaamaan palkanmaksupäivään mennessä ja viikonloppua seuranneina arkipäivinä. ”Joukossa on ollut jonkin verran myös heitä, joille on maksettu liikaa palkkaa. Niitä on tasattu yksilöllisillä ratkaisuilla.”

Sandin mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueen palkanmaksu on sujunut kokonaisuutena hyvin, sillä paljon isompia vaikeuksia odotettiin. ”Osa tiedoista on sellaisia, että ne eivät siirry automaattisesti. Joillakin alueilla asioita on jouduttu tekemään käsipelillä. Kyllä tässä kokonaisuus on ollut varsin hyvä.”