Valtteri Nygren haluaisi väliaikaisen kauppahallin Keskustorille – mittavan remontin tarveselvitys on vielä alkuvaiheessa

Mikä? Tampereen kauppahalli

Tampereen kauppahalli rakennettiin 1899-1901. Hallin on suunnitellut arkkitehti Hjalmar Åberg. Halli avattiin 8. kesäkuuta 1901.

Hallin pohjapinta-ala on 2 100 neliömetriä. Hallissa on kolme käytävää ja kuusi kojurivistöä.

Kauppahallissa on määrä tehdä mittava remontti 2025-2027.

Työ on vaativa, sillä halli on suojeltu rakennussuojelulailla 1975, ja suojeltavia yksityiskohtia on paljon.