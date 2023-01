Main ContentPlaceholder

Asunnon osakekirja muuttuu pian turhaksi – mitä sinun pitää tehdä ja mitä muutos maksaa?

Kun asunto-osakeyhtiö on siirtänyt tiedot uuteen järjestelmään, on asunnon omistajan aika toimia. Siirtymäaika on kymmenen vuotta.

Jokainen taloyhtiö – tai isännöintitoimisto – joutuu siirtämään tänä vuonna osakekirjat Maanmittauslaitokseen sähköiseen järjestelmään. Tämän jälkeen on asunnon omistajien vuoro toimia. Arkistokuva taloyhtiöstä Tampereen Tampellassa.

Aamulehti Asutko taloyhtiössä? Missä on asunto-osakkeesi osakekirja? Paperisella osakekirjalla on tähän asti todistettu, että omistat asuntosi eli osakkeesi asunto-osakeyhtiössä. Nykyään taloyhtiöiden osakeluetteloa ylläpitää joko taloyhtiön hallitus tai isännöintitoimisto. Tulevaisuudessa asunto-osakeyhtiöiden osakeluetteloiden ylläpito siirtyy Maanmittauslaitokselle, ja paperisista osakekirjoista tulee turhia.