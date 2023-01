Sanoma muuttaa painettujen lehtien tuotantoaan, muutosneuvottelussa ei henkilöstövähennyksiä

Sanoma suunnittelee painettujen uutislehtiensä taiton keskittämistä uuteen yksikköön. Muutos koskee myös Aamulehteä ja Pirkanmaan paikallismedioita. Muutosneuvotteluissa ei tavoitella henkilöstövähennyksiä.

Aamulehti

Aamulehden ja Sanoman Pirkanmaan paikallismedioiden painettujen lehtien ulkoasutyöhön suunnitellaan uudistusta osana Sanoma Media Finlandin kehityshanketta. Suunnitelman mukaan Sanoma Media Finlandin painetut uutis- ja liitetuotteet taitettaisiin tulevaisuudessa yhteisessä taittotiimissä.

Muutos ei näy tilaaja-asiakkaille eikä mainostaja-asiakkaille eikä vaikuta painamiseen, vaan tuotteet ilmestyvät siten kuin nytkin. Aamulehden ja Moro-liitteen juttuja, kuvia, suoria lähetyksiä, verkkosivustoa ja uutisvalintoja tehdään entiseen tapaan Aamulehdessä Tampereella.

Sanoman Pirkanmaan yksikön paikallismedioita ovat Janakkalan Sanomat, Jämsän Seutu ja Vekkari, KMV-lehti, Nokian Uutiset, Suur-Keuruu, Tyrvään Sanomat ja Valkeakosken Sanomat. Lisäksi muutos koskee Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia sekä Sanoman Satakunnan painettuja lehtiä kuten Satakunnan Kansaa.

Suunnitelmia käsitellään muutosneuvotteluissa, joiden piirissä on koko Sanomassa 49 painettuja lehtiä tekevää henkilöä. Neuvotteluissa ei tavoitella henkilöstövähennyksiä. Fyysisesti taittotyötä tehdään vastedeskin Tampereella, Helsingissä ja Porissa.

Sanoman Pirkanmaan toimituksissa taitto on jo aiemmin keskitetty yhteen tiimiin, joka taittaa kaikki alueen painetut lehdet Tampereen Siperiassa. Keskitys on jo tehty myös Sanoman Satakunnan toimituksissa. ”Suunniteltu koko Uutis- ja featuremediayksikön yhteinen tiimi on looginen seuraava askel tässä työssä”, sanoo Aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu.