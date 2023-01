Hammaslääkäri Karina Borges Salomão, 27, haluaa työskennellä Tampereella, mutta kohtasi yllättävän ongelman – Viranomainen: ”Tämä oli meidän virheemme”

Maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen Pirkanmaan ely-keskuksesta kertoo, että koulutus viivästyy keskuksen virheen vuoksi. Osa odottaa koulutukseen pääsyä ainakin viisi kuukautta.

Hammaslääkäri Karina Borges Salomão haluaa laillistaa Brasiliassa suorittamansa tutkinnon Suomessa. Suomen kieli on opeteltava niin hyvin, että Valviran pätevyyskuulustelut voi läpäistä hyväksytysti.

Aamulehti

Brasiliasta kotoisin oleva hammaslääkäri Karina Borges Salomão, 27, odottaa pääsyä kotoutumiskoulutukseen. Koulutus ei alkanut luvatusti joulukuussa. Nyt hän odottaa tietoa, alkaisiko se helmikuun lopussa.

Borges Salomão muutti Tampereelle elokuussa ja hakeutui kotoutumiskoulutukseen seuraavassa kuussa.

Hänen suomalainen ystävänsä ihmetteli, mistä viiveessä on kysymys tilanteessa, jossa terveydenhuollon tutkinnon suorittaneista ammattilaisista on pula. Ihmettely johti yhteydenottoon asiassa Aamulehteen.

Mikä? Kotoutumiskoulutus Opiskellaan suomea, tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Voi päästä TE-toimiston tai kunnan työllisyyden kuntakokeilun kautta. Pirkanmaalla kouluttaja tekee lähtötasoarvioinnin, kun koulutus alkaa. Lähde: TE-palvelut, Pirkanmaan ely-keskus

Borges Salomãon aviopuoliso muutti lokakuussa 2021 Tampereelle ja aloitti työt Tampereen yliopistossa. Hän oli täällä kuusi kuukautta jo 2020 tekemässä osaa projektistaan.

Hyviä kokemuksia Suomesta kerännyt pariskunta aikoo asettua asumaan tänne. Borges Salomão mainitsee esimerkkeinä hyvistä puolista koulutusjärjestelmän ja turvallisen liikenteen.

Maisteritutkinnon jälkeen Borges Salomão teki 1,5 vuotta hammaslääkärin töitä Brasiliassa.

Mitä? Ammattioikeudet Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille. EU/ETA-valtioiden ulkopuolella koulutettujen listalla on 30 terveydenhuollon ammattia, joista hammaslääkäri on yksi. Lähde: Valvira

Yliopiston kansainvälisten työntekijöiden puolisoille suuntaama toiminta antoi Borges Salomãolle syyskuun alusta lähtien lisätietoa myös siitä, mitä on tehtävä, jotta hän voisi toimia täällä hammaslääkärinä.

”Olin perehtynyt tutkinnon laillistamiseen nettisivustoilla, mutta huomasin, että tieto ei ollut niissä aina englannin kielellä kokonaisuudessaan.”

Hänen tutkintonsa on Brasiliasta eli EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta, minkä vuoksi se on laillistettava Suomessa. Laillistamispäätöksen tekee Valvira hakemuksesta. Suomen tai ruotsin kielen taidon on oltava riittävä, mikä tarkoittaa esimerkiksi, että hakija läpäisee prosessiin kuuluvan pätevyyskuulustelun.

Borges Salomão meni syyskuussa TE-toimistoon hakeutuakseen kotoutumiskoulutukseen, jossa yhtenä osana ovat oman tason mukaiset suomen kielen opinnot. ”Siellä minulle kerrottiin, että minut laitetaan jonoon odottamaan vuoroani.”

Kurssin olisi pitänyt alkaa joulukuussa, mutta niin ei käynyt. ”Olen siis odottanut jo jonkin aikaa.”

TE-toimiston tarjoaman kotoutumiskoulutuksen hankkii Pirkanmaalle Pirkanmaan ely-keskus.

”Jopa viisi kuukautta”

Pirkanmaalla ohjataan kotoutumiskoulutukseen vuodessa noin 500 ihmistä, joista 20–30 prosenttia on asiantuntija-aloille aikovia.

”Olemme uudistaneet koulutusta niin, että on erikseen asiantuntija-aloille suuntaava koulutus”, kertoo maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen Pirkanmaan ely-keskuksesta.

Jono on nyt nimenomaan asiantuntija-alojen kotoutumiskoulutukseen, jonne tuli viime vuonna Huttusen mukaan hieman ennakoitua enemmän ohjauksia.

Odotusaika koulutukseen saisi olla maksimissaan kolme kuukautta. ”Pisimpään jonottaneet joutuvat nyt odottamaan jopa viisi kuukautta, koska jouduimme hankkimaan lisää koulutusta. Tämä on meidän virheemme”, hän sanoo. ”Hankinta olisi pitänyt käynnistää aiemmin. Se on näinä päivinä valmis, ja koulutuksia aletaan kalenteroida.”

Jos hakija on opiskellut suomen kieltä odotuksen venyttyä, voi hän edetä kotoutumiskoulutuksessa nopeampaan tahtiin kielitaitotason arvioinnin jälkeen. ”Kaikki mitä pystyy tekemään itse pohjalle, hyödyttää kyllä”, Huttunen sanoo.

Myös laillistamisprosessi käynnistetään kotoutumiskoulutuksen alussa yhdessä asiakkaan kanssa. Laillistamisen vaatimat maksut maksetaan kotoutumiskoulutuksen määrärahoista.

Reittejä on monia, eivätkä kaikki edes ota yhteyttä TE-toimistoon. Osa ammattinsa laillistamista haluavista etenee itsenäisesti oman suunnitelman mukaan tai esimerkiksi eri yliopistojen järjestämissä koulutuksissa.

”Migri nopea, Kela ei”

Borges Salomão on muutoin tyytyväinen TE-toimiston palveluun. Puhe kääntyy Kelaan, joka maksaa työmarkkinatuen. ”Sain vasta viime viikolla asiat kuntoon Kelan kanssa haettuani syyskuussa tukea. Asiat ovat monimutkaisia, ja vaikka täytät hakemuksen englanniksi, sieltä vastataan suomeksi.”

”Osaan vasta aivan perusasioita. Sanojen taivutukset ovat hyvin vaikeita”, Karina Borges Salomão sanoo suomen kielestä.

Maahanmuuttovirasto Migri oli päätöksessään nopea. ”Sain oleskeluluvan heti.”

Hän on tehnyt odottaessaan juuri sitä, mitä täkäläiset työvoimaviranomaiset toivovatkin eli opiskellut omaehtoisesti suomen kieltä. ”Osaan vasta aivan perusasioita. Sanojen taivutukset ovat hyvin vaikeita”, hän sanoo.

Borges Salomão sanoo, että hän haluaa tehdä nimenomaan käytännön potilastyötä.

Hän ymmärtää, että suomen kieltä on osattava työssä. Sitä hän ei ymmärrä, miksi kaikki Valviran testit pitää kyetä suorittamaan suomen (tai ruotsin) kielellä. ”Se huolestuttaa minua eniten laillistamisessa, ja etenkin, kun ymmärrän nyt, kuinka vaikea kieli on kysymyksessä.”

Borges Salomão on kokenut käytännössä, että hammasklinikalla ammattisanasto jäisi parhaiten mieleen. Hän vieraili klinikalla, jossa hammaslääkärillä on avustaja. ”Et tarvitse hyvää suomen kielen tasoa heti, jos työskentelet avustajan kanssa. Hän voi kääntää tarvittaessa asioita.”

Hän on vakuuttunut, että laillistamisprosessiin kuuluvassa kolmen kuukauden työharjoittelussa oppii kieltä lisää.

Nähtyään klinikan arkista toimintaa hänelle varmistui, että hän aikoo tehdä kaikkensa laillistaakseen tutkintonsa. ”Pidän siitä, miten klinikalla työskennellään, ja miten toimintaan investoidaan.”

"Kovan työn tulosta”

Borges Salomão kiittää suomalaisia siitä, että hänen kysyessään jotain, hänelle vastataan suomeksi. ”Yritän ymmärtää ensin vastauksen ennen kuin jatkan englanniksi.”

Hän pitää esimerkiksi kuntosalia hyvänä paikkana oppia kieltä, ja hakeutuu muutoinkin kotoaan paikkoihin, joissa hän saa kielikylpyjä puhetta ja musiikkia kuunnellessaan.

Äidinkielenään portugalia puhuva Borges Salomão käyttää sujuvasti englannin kieltä. Hän ei silti arvioi itseään kielellisesti lahjakkaaksi. ”Kielitaito on kovan työn tulosta.” Kovaa työtä hän on valmis tekemään myös hyvän suomen kielen taidon eteen.