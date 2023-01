Metsähallitus jatkaa hakkuita Aalistunturilla – poliisi keskeytti mielenosoituksen ja otti aktivisteja kiinni

Metsäliikkeen mielenosoittajat vaativat Metsähallitusta luopumaan kaikista hakkuista kansallispuistoesityksen alueella.

Poliisi kertoo keskeyttäneensä mielenosoituksen ja ottaneensa kiinni mielenosoittajia tiistai-iltana Aalistunturilla Lapin Kolarissa.

Poliisin mukaan mielenosoittajat estivät liikenteen hakkuualueelle ja häiritsivät Metsähallituksen toimintaa tarkoituksellisesti. Mielenosoittajia epäillään hallinnan loukkauksesta ja niskoittelusta poliisia vastaan.

Metsäliikkeen mielenosoittajat tiedottivat aiemmin keskeyttäneensä hakkuut sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Aalistunturilla, jonka alueelle on esitetty kansallispuistoa. He vaativat Metsähallitusta luopumaan kaikista hakkuista kansallispuisto­esityksen alueella, kunnes alueen suojeluesitykset on käsitelty ympäristöministeriössä.

Mielenosoittajat vetosivat myös ympäristöministeriöön Aalistunturin suojelualueen laajentamisen ja kansallispuiston pikaisen perustamisen puolesta.

Eivät totelleet käskyjä

Metsäliike kertoo koostuvansa Elokapinan Metsäkapinan, Luonto-Liiton metsäryhmän ja Greenpeacen aktiiveista. Elokapina julkaisi maanantaina Twitterissä kuvia tapahtumapaikalta. Kuvissa näkyy kymmenen mielenosoittajaa kylttien kanssa.

”Olemme paikalla osana Metsäliikettä osoittamassa mieltä ilmastolle ja luonnolle tuhoisia hakkuita vastaan ja puolustamassa tulevaa kansallispuistoa”, ryhmä viestitti.

Poliisi kertoi saaneensa tilanteesta tiedon vasta tiistaiaamuna kello kymmenen aikaan ja saapuneensa paikalle iltapäivällä, jolloin se oli määrännyt mielenosoituksen siirtymään pois tiealueelta. Kun mielenosoittajat eivät siirtäneet esteenä ollutta telttaa, poliisi määräsi heidät poistumaan paikalta.

Mielenosoitus keskeytettiin lopulta yhdeksän aikaan tiistai-iltana. Poliisi ei ole kertonut kiinniotettujen määrää. Etänä toiminut mielenosoittajien yhteyshenkilö Miriam Ronkainen ei osannut keskiviikkoaamuna kertoa tarkkaa kiinniotettujen määrää. Hänen tietojensa mukaan seitsemän mielenosoittajaa olisi ollut paikalla kiinniottojen aikaan.

Lapin poliisilaitos on vastuussa asian rikostutkinnasta.