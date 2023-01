Poliisi: Vartijoiden Isossa Omenassa pitelemä nainen ei kuollut tukehtumalla

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo tavoittaneensa ihmisen, joka ilmoitti naisesta kauppakeskuksen järjestyksenvalvojille. Häntä aiotaan kuulustella lähipäivinä.

Iso Omena -kauppakeskuksessa Espoossa viikonloppuna kuollut nainen ei menehtynyt tukehtumalla, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Tieto perustuu alustavaan oikeuslääketieteelliseen lausuntoon.

Poliisin mukaan Ison Omenan valvontatallenteista ilmenee, että kaksi järjestyksenvalvojaa pysäytti naisen kauppakeskuksen käytävillä. Keskustelun jälkeen järjestyksenvalvojat alkoivat poistaa naista kauppakeskuksesta. Tästä seurasi voimankäyttötilanne, jonka yhteydessä 35-vuotias espoolaisnainen kuoli.

Poliisin mukaan järjestyksenvalvojat pysäyttivät naisen saamansa häiriköintiepäilyn vuoksi.

Keskiviikkona julkaistun tiedotteen mukaan poliisi ei aio avata naisen kuolinsyytä tarkemmin, koska kuolemansyyn tutkinta on salassa pidettävää tietoa.

Voimankäyttötilanteesta levinneiden videoiden perustella voimankäyttötilanteessa oli mukana useita turvallisuusalan työntekijöitä. Poliisi on aiemmin viikolla kertonut kuulustelleensa neljää ihmistä rikoksesta epäiltynä. Poliisi tutkii kuolemaa kuolemantuottamuksena.

Länsi-Uudenmaan poliisin tiedossa on, kuka teki alkuperäisen häiriköinti-ilmoituksen, ja hänet on myös tavoitettu. Kuulustelu on määrä hoitaa lähipäivinä. Poliisi on myös kuulustellut tilanteessa mukana olleita vartijoita ja tilanteen todistajia.

Uutinen päivittyy.