HU: Mies virui viikon kuolleena työpaikkaruokalan vessassa Helsingissä

Asiassa ei epäillä rikosta. Poliisi tutkii tapahtunutta kuolemansyytutkintana.

Helsinkiläisen työpaikkaravintolan wc:stä löytyi joulukuussa mies, jonka epäillään olleen siellä kuolleena jopa viikon, kertoo Helsingin Uutiset.

Miehen kanssa samalla toimialalla työskentelevän ihmisen mukaan kuollut mies oli osallistunut ravintolassa lounaalle, jolta hän oli poistunut huonovointisena.

HU:n mukaan kyseinen työpaikkaruokala on Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Kaupunkiympäristötalossa Kalasatamassa. Toimiala on vahvistanut HU:lle, että työyhteisöön kuulunut ihminen on löytynyt kuolleena ravintolan wc-tiloista.

HU:n mukaan ravintolan wc-kopit ovat sellaiset, joihin ei näe ulkopuolelta esimerkiksi oven alta.

Helsingin poliisi ei epäile asiassa rikosta ja tutkii asiaa kuolemansyyntutkintana.