Bolsonaron kannattajat on häädetty hallintorakennuksista Brasiliassa – Bolsonaro tuomitsee tunkeutumiset

Oikeusministerin mukaan ainakin 200 ihmistä on otettu kiinni hyökkäyksiin liittyen.

Brasiliassa kaikki maan entisen presidentin Jair Bolsonaron kannattajien valtaamat hallintorakennukset on tyhjennetty mielenosoittajista, kertoo maan oikeusministeri Flavio DinoNew York Timesin mukaan. Aiemmin kerrottiin jo, että viranomaiset olivat saaneet kongressirakennuksen takaisin haltuunsa. Dinon mukaan myös presidentinpalatsi ja maan korkeimman oikeuden rakennus on nyt saatu tyhjennettyä.

Oikeusministerin mukaan ainakin 200 ihmistä on otettu kiinni hyökkäyksiin liittyen. Viranomaiset ovat myös tunnistaneet noin 40 linja-autoa, joilla on tuotu mielenosoittajia maan pääkaupunkiin. Oikeusministerin mukaan kuljetusten taloudelliset tukijat jäljitetään ja heidät saatetaan vastuuseen.

CNN:n mukaan kongressitalossa ei ollut hyökkäyshetkellä istuntoa eikä istuva presidentti Luiz Inacio Lula da Silva ollut presidentinpalatsissa. BBC:n mukaan Lula on työmatkalla Sao Paulon osavaltiossa. Presidentin tiimi kuitenkin työskenteli palatsissa mielenosoittajien tunkeutuessa sisälle, CNN kertoi.

Lue lisää: Brasiliassa kuohuu: ex-presidentin kannattajat tunkeutuivat maan parlamenttiin ja muihin hallintorakennuksiin

Bolsonaro kiistää vastuunsa, kritisoi mellakoitsijoita

Oikeistopopulistinen Bolsonaro on tuominnut mellakat Twitterissä. Bolsonaro sanoi, että rauhanomaiset mielenosoitukset ovat osa demokratiaa, mutta julkisten rakennusten tuhoaminen ja valtaaminen eivät ole. Asiasta kertoi englanniksi muun muassa New York Times.

Entinen presidentti reagoi myös vasta virkaansa astuneen Lulan kommentteihin, joiden mukaan Bolsonaro olisi osasyyllinen mellakoihin. Bolsonaron mukaan Lulan syytteet ovat perusteettomia.

Lulan virkaanastujaisista on kulunut viikko, mutta hyökkääjät kieltäytyvät hyväksymästä vasemmistolaisen Lulan voittoa. Bolsonaron kannattajat vaativat sotilaallista väliintuloa ja Lulan eroa.

Latinalaiseen Amerikkaan perehtynyt professori Teivo Teivainen sanoi aiemmin, ettei hän usko mielenosoittajien pääsevän tavoitteeseensa.

”En usko, että Brasilian asevoimat lähtisi toteuttamaan mielenosoittajien vaatimusta vallankaappauksesta”, hän arvioi puhelimitse sunnuntai-iltana.

”Asevoimat ymmärtää kyllä, että Brasilia joutuisi kansainväliseen paitsioon.”

Kyynelkaasua ja ratsupoliiseja

AFP:n paikalla olleen kuvatoimittajan mukaan poliisi käytti aluksi kyynelkaasua yrittäessään torjua hyökkääjiä. Viranomaiset olivat eristäneet kongressirakennuksen, mutta mielenosoittajien onnistui murtautua esteiden läpi.

Viranomaiset yrittivät tämän jälkeen saada väkijoukkoja hajaantumaan ampumalla kyynelkaasua helikoptereista ja lähettämällä paikan päälle hevosilla liikkuvia mellakkapoliiseja.

Sosiaaliseen mediaan julkaistuissa videoissa näkyy, kuinka mellakoitsijat olivat rikkoneet ovia ja ikkunoita päästäkseen kongressitaloon. Tämän jälkeen väkijoukko rynni sisälle ja muun muassa mellasti päättäjien toimistoissa. Heidän kerrotaan myös käyttäneen puhujan korokkeille vieviä luiskoja liukumäkinä huutaen samalla solvauksia päättäjille, jotka eivät kuitenkaan olleet paikalla rakennuksessa.

Mielenosoittajat kiipesivät sunnuntaina myös kongressirakennuksen katolle ja levittivät banderollin, jossa vaadittiin asevoimia puuttumaan vaalitulokseen.

Journalisteja edustavan ammattiliiton mukaan ainakin viittä toimittajaa vastaan on hyökätty. Näihin lukeutuu AFP:n valokuvaaja, jonka kerrotaan joutuneen mielenosoittajien pahoinpitelemäksi, minkä lisäksi hänen varusteensa varastettiin.

Vertauksia Yhdysvaltain kongressiin tehtyyn hyökkäykseen

Televisiokuvien sekä vahvistamattomien sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella mielenosoittajia on saattanut olla jopa tuhansia. Osa on näyttänyt käyttävän väkivaltaa poliisia kohtaan.

Yhdessä videossa näkyy, kuinka rakennuksen ulkopuolella oleva ihmisjoukko vetää poliisin hevosensa selästä ja hakkaa poliisin, kun hän on maassa.

Mielenosoittajat nousivat kongressirakennuksen katolle, täyttivät rakennusta ympäröivät nurmikot ja tunkeutuivat myös läheisen Planalton palatsin alueelle. Monet Bolsonaron tukijoista heiluttivat Brasilian lippuja tai olivat kääriytyneet niihin.

Lula kutsui hyökkääjiä ”fanaattisiksi fasisteiksi” ja vannoi, että heitä tullaan rankaisemaan.

”Saamme kyllä selville, keitä nämä vandaalit ovat, ja heitä tullaan rankaisemaan lain koko voimalla, Lula sanoi vierailullaan Araraquaran kaupungissa”, jossa hän oli tarkastelemassa tulvien aiheuttamia tuhoja.

Somessa tapahtumia verrattiin Yhdysvaltain entisen presidentin ja Bolsonaron liittolaisen Donald Trumpin kannattajien hyökkäykseen Yhdysvaltain kongressiin tammikuussa 2021. Bolsonaroa itseään on kutsuttu ”tropiikin Trumpiksi”.

Brasilialainen vasemmistopoliitikko Gleisi Hoffmann kutsui hyökkäystä ”rikokseksi demokratiaa sekä vaalitulosta vastaan”.

Lula voitti Bolsonaron niukasti presidentinvaalien toisella kierroksella 30. lokakuuta. Bolsonaro jätti Brasilian vuodenvaihteessa ja matkusti Floridaan, jossa myös Trump asuu nykyisin.