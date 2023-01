Aamulehdessä oli virhe 2.1.2023 sivulla B15 yhdessä 10 kysymystä -visan vastauksessa. Kysymyksenä oli, mikä seuraavista on perustettu ensin. Oikea vastaus on a eli Lappeenranta, joka on perustettu vuonna 1649. Oikeaksi vastaukseksi väitetty c eli Tampere on perustettu vuonna 1779.