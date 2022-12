Ullanlinnan taposta epäiltyä miestä päästy kuulemaan – Surma tapahtui jo 16. joulukuuta

Poliisi selvittää edelleen teon mahdollista motiivia ja muita yksityiskohtia. Mies vangittiin viime viikolla Auroran sairaalassa järjestetyssä käsittelyssä.

Helsingin poliisi kertoi perjantaina tarkempaa tietoa Ullanlinnan henkirikoksen epäillystä tapahtuma-ajasta.

Poliisi epäilee, että 48-vuotias mies tappoi vaimonsa pariskunnan yhteisessä kodissa aamuyöllä perjantaina 16. joulukuuta. Henkirikos paljastui seuraavana päivänä, kun mies oli siirtämässä uhrin ruumista autoon.

Vuonna 1975 syntyneestä naisesta oli tehty katoamisilmoitus perjantaina. Poliisi ei ole kertonut, kuka ilmoituksen teki.

Aviomies vangittiin taposta epäiltynä viime viikolla. Vangitsemisistunto järjestettiin Auroran sairaalassa, eikä poliisi ollut siihen mennessä päässyt kuulemaan miestä.

Nyt miestä on kuultu, poliisi kertoi tiedotteessa.

”Esitutkinnassa alustavana rikosnimikkeenä on tappo ja käräjäoikeuden vangitsema mies on ainoa, jota tästä rikoksesta epäillään. Poliisi on kuullut epäiltyä. Kysymykset rikoksen motiivista tai muista yksityiskohdista selvitetään esitutkinnan aikana, tutkinnanjohtaja”, rikostarkastaja Jari Koski sanoi.

Syyte nostettava maaliskuun alkupuolella

Poliisi aikoo tiedottaa asiasta seuraavan kerran, kun esitutkinta valmistuu. Syyte asiassa on nostettava viimeistään 8. maaliskuuta.

Epäilty mies on työskennellyt psykiatrina. Hän on ollut aiemmin rikoksesta epäiltynä jutussa, jossa hänen ajamansa auto putosi mereen Helsingin Kauppatorilla viime vuoden elokuussa.

Autossa oli tapahtumahetkellä yhteensä kuusi ihmistä, mukaan lukien miehen puoliso, jonka taposta häntä nyt epäillään. Lisäksi autossa oli kaksi miehen ja kaksi naisen lasta. Kaikki saatiin pelastettua.

Poliisin esitutkintapöytäkirjan mukaan mies sanoi kuulusteluissa, että kyseessä oli vahinko. Muilla autossa olleilla ei ollut vaatimuksia asiassa, joten poliisi määräsi miehelle sakot liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja päätti tutkinnan.