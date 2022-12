Inflaatio ja yleinen hintojen nousu eivät näy rakettikaupoilla – Viime vuoden ennätysmyynti ohitetaan heittämällä: ”Myynti on noussut odotuksiakin korkeammalle”

Taivaalle ammutaan tänä vuonna ennätysmäärä raketteja. Lielahden Prismassa ilotulitemyynti on kasvanut kolmen ensimmäisen myyntipäivän aikana noin 30 prosenttia.

Miljoonat raketit valaisevat taivaan tänäkin vuonna. Tästä ei ole epäilystäkään, kun seuraa vilkasta rakettikauppaa perjantaina iltapäivällä Tampereen Lielahden Prismassa.

Osa asiakkaista kävelee suoraan myyntipisteelle, osa hakee ensin käsiinsä ilotulitemainoksen ja käy valikoiman läpi ennen ostopäätöstä.

Aika ajoin myyntipisteelle muodostuu paikoin jopa jonoa. Prisman ilotulitepisteellä työskentelevä Kristian Koskela sanoo, että uudenvuoden aatonaatto on ollut kolmen aikaisemman myyntipäivän tapaan erittäin vilkas.

Arvio on, että ilotulitemyynti nousee tänä vuonna kaikkien aikojen ennätykseen ohi viime vuoden ennätysmyynnin.

Sonja Pajukko sekä hänen poikansa Ukko Lehto tekivät ilotuliteostoksia perjantaina Tampereen Lielahden Prismassa. Pajukko kertoi, että ilotulitteita ammutaan lauantaina yhdessä vieraiden kanssa.

Raisa Suolahti hankki monen muun tapaan ilotulitteita Lielahden Prismasta. Suolahti kertoi perjantaina, että uuden vuoden suunnitelmat olivat vielä joiltakin osain avoinna. Varmaa kuitenkin on, että ilotulitteita ammutaan.

Marjo Karhu järjesteli Prisma Lielahden ilotulitehyllyjä hiljaisina hetkinä. Vielä perjantaina iltapäivällä lähes kaikkia ilotulitteita oli myyntipisteessä saatavilla.

Prisma Lielahden käyttötavarapuolen päällikkö Arja Laine kertoi perjantaina iltapäivällä, että ilotulitteiden myynti on kasvanut tänä vuonna noin 30 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

”Myynti on lähtenyt todella vilkkaasti käyntiin. Tässä täytyy kuitenkin muistaa, että totuuden myynnin tasosta tietää vasta vuoden vaihteen jälkeen”, Laine sanoo.

Ilotulitteen ovat käyneet kaupaksi myös Suomen rakettitukku oy:n 369 myyntipisteellä.

Yrityksen toimitusjohtaja Emilia Lehto kertoo, että edellisvuoteen verrattuna kolmen ensimmäisen myyntipäivän osalta ilotulitteita on myyty kaikkiaan noin 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

”Myynti on noussut odotuksiakin korkeammalle. Näyttää siltä, että ilotulitteet kiinnostavat edelleen. Ilotulitteiden suosio tällaisena aikana kertoo siitä, että ihmiset haluavat saada iloa ja piristystä perusarkeen ja halutaan juhlistaa uutta vuotta ilotulittein”, Lehto sanoo.

Tomi Koskinen valitsi ilotulitteita, joista ei juurikaan ääntä lähde. Koskinen perusteli valintaansa sillä, että halusi valita ilotulitteita, jotka haittaavat mahdollisimman vähän kotieläimiä.

Sonja Pajukko, Henry Lehto sekä Ukko Lehto juhlistavat uutta vuotta ystävien kanssa. Pajukko kertoi, että heidän ostamiensa ilotulitteiden lisäksi, myös vieraat tuovat omia.

Prisma Lielahden yksi myydyimmistä ilotulitteista on ollut Dragon balls -niminen roomalainen pata, joka ampuu ilmaan yhteensä noin 200 ilotulitepalloa ilman kovaa pauketta.

Ei juuri heräteostoksia

Suosituimpia ilotulitteita ovat tänäkin vuonna erilaiset padat.

Rakettitukun Emilia Lehto kertoo, että padat ovat suosittuja, koska yhdellä sytytyksellä saa lähtemään useamman laukauksen kerralla ja ilotulitteen kesto on jopa yli minuutin. Suosiota lisäävät se, että ne ovat helppoja ja turvallisia käyttää.

Padat kiinnostivat asiakkaita perjantaina myös Lielahden Prismassa, jossa lähes jokaisen matkaan lähti kyseisenlainen ilotulite tai useampi.

Heräteostoksia teki kuitenkin harva. Laine kertoo havainneensa, että tänä vuonna asiakkaat ovat kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, millaisia raketteja he ostavat.

”Asiakkaat ovat halunneet tutkia enemmän sitä, millaisia ilotulitteita on tarjolla ja mitkä raketeista ovat lapsi- tai eläinystävällisiä rakettivaihtoehtoja ja soveltuvatko ne juuri omanlaiseen uuden vuoden juhlintaan.”

Jenni Sivunen saapui Lielahden prismaan ilotuliteostoksille perjantaina iltapäivällä. Sivunen kertoi, että hänen puolisonsa oli valinnut Ykkösketju-nimisen padan etukäteen, jonka hän kävi ostamassa ruokaostosten lomassa.

Ilotulitteiden lisäksi monet hankkivat uuden vuoden perinteiden mukaisesti sulatettavaa tinaa tai mehiläisvahaa. Kaisa Clewer-Taskinen kertoi hankkivansa tinaa omalle sekä siskonsa pojalle valettavaksi. Clewer-Taskinen arvioi, että tinan valamisen jälkeen, he tarkastelevat kuvioita taskulampun avulla.

Keskiostos nousussa

Rakettitukun Lehto sanoo, että vallitseva taloustilanne sai syksyn aikana miettimään, kuinka hyvin vuosi sitten tilatut ilotulitteet lopulta käyvät kaupaksi.

Syksyn venetsialaissesonki sekä vilkas joulukauppa viittasivat Lehdon mukaan kuitenkin vahvasti siihen, että myös uudenvuoden sesonki olisi vilkas.

Ja vilkas se on myös ollut. Lehto kertoo, että kasvaneen kokonaismyynnin lisäksi Rakettitukun asiakkaiden keskiostos on noussut noin seitsemän prosenttia edellisvuodesta ja on tänä vuonna noin 60 euroa.

Kun kauppa käy ennätysvilkkaana, nähtäväksi jää, riittääkö kaikkein suosituimpia ilotulitteita myytäväksi vielä aattona. Esimerkiksi perjantaina alkuiltapäivästä Lielahden Prismassa osa tuoteluettelon ilotulitteista sai jo rasti päällensä.

Yhden jälkeen perjantaina iltapäivällä Prisma Lielahden ilotulitteiden myyntipisteellä oli pariin otteeseen asiakkaita pieneksi ruuhkaksi asti. Muutama tuote myös myytiin ainakin hetkellisesti loppuun.