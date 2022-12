Aamulehti palvelee jouluna verkossa joka päivä – Luvassa uutisia, tähtijuttuja ja ajanvietettä

Tuoreiden uutisten lisäksi tarjoamme monipuolisen kattauksen luettavaa ja katsottavaa verkossa myös niinä päivinä, kun painettu Aamulehti ei ilmesty.

Joulun pyhinä kerromme muun muassa Emmi Saarikosta, joka joutui vakavaan ratsastusonnettomuuteen, mutta on toipunut siitä hämmästyttävää vauhtia. Jaakko Antila kertoo, kuinka hän ajoi moottoripyörällä 70 000 kilometriä maailman ympäri. Jarkko Puranen säästää sähköä monilla keinoilla omakotitalossaan Tampereella.

Aamulehti

Aamulehti ilmestyy digitaalisena myös joulupäivänä 25.12. ja tapaninpäivänä 26.12.2022.

Kun Pirkanmaalla, muualla Suomessa tai maailmalla tapahtuu jotain merkittävää, löydät uutisen nopeasti Aamulehden verkosta ja sovelluksesta. Tuoreiden uutisten lisäksi tarjoamme monipuolisen ja puhuttelevan kattauksen luettavaa, katsottavaa ja ajanvietettä.

Painettu Aamulehti ja näköislehti ilmestyvät seuraavan kerran tiistaina 27.12.2022.

Kaikki digitaaliset palvelut ovat Aamulehden tilaajien käytössä. Tähtijuttuja pääsee lukemaan kirjautumalla verkkoon.

Tuomiorovasti Olli Hallikainen lukee joulusiunauksen. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen julistaa joulurauhan.

Tampereen joulurauha

Joulun tunnelmaan pääset viimeistään jouluaattona. Näytämme Tampereen joulurauhan julistuksen kello 12. Julistus Keskustorin Vanhalla kirkolla on taltioitu etukäteen videolle.

Lue lisää: Joulurauha julistetaan jälleen Tampereella – katso tilaisuus tästä jouluaattona kello 12

Joulurauhan julistaa Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Joulusiunauksen lukee tuomiorovasti Olli Hallikainen. Musiikista vastaa Pirkanpoikien tuplakvartetti, ja virtenä lauletaan Enkeli taivaan.

Jarkko Puranen säästää sähköä monilla keinoilla omakotitalossaan Tampereella. Esimerkiksi ilmalämpöpumpun säädöt pantiin kohdilleen.

Runsaasti tähtijuttuja

Joulupäivänä kerromme tamperelaisesta Purasen perheestä, joka keksi, miten sähköä voi säästää omakotitalossa yksinkertaisilla konsteilla. He säästävät rahaa nyt tuhansia euroja vuodessa.

Kerromme myös Nokian Linnavuoressa sijaitsevasta Agco Powerin tehtaasta, jossa tehdään nyt kahdeksan miljoonan euron investointi. Tavoitteena on kehittää vaihtoehtoisia polttoaineita hyödyntäviä moottoreita ja auttaa maailmanlaajuisen ruokakriisin ratkaisemisessa.

Tapaninpäivänä kerromme erikoisesta rakkaushuijauksesta, jonka uhriksi joutui pirkanmaalainen nainen.

Emmi Saarikko putosi Chili-hevosen selästä ja sai vakavia vammoja päähänsä.

Hevosalan yrittäjä Emmi Saarikko kertoo tapaninpäivänä Aamulehdessä vakavasta ratsastusonnettomuudesta, jonka seurauksena hän joutui koomaan ja teho-osastolle. Toipuminen on käynyt yllättävän nopeasti, ja nyt Saarikko odottaa jo pääsyä takaisin satulaan.

Aloitamme tapanina juttusarjan, jossa lukijamme kertovat erikoisista asioista, joita heille on sattunut. Tamperelainen Jaakko Antila aloittaa kertomalla, kuinka hän ajoi moottoripyörällä 70 000 kilometriä maailman ympäri.

Kaikki tähtijutut löydät osoitteesta aamulehti.fi/tahtijuttu.

Jaakko Antila vastasi Aamulehden kyselyyn ja kertoi moottoripyörällä tekemästään matkasta maailman ympäri. Kuvassa hän tutkii valokuva-albumia kotisohvallaan.

Ajanvietettä ja liveä

Joulupäivän iltana julkaisemme verkossa peräti 100 kysymyksen visan, jossa pärjäävät Pirkanmaata hyvin tuntevat lukijamme. Visan parissa aika kuluu mukavasti. Joulun viettäjät voivat arvuutella visaisia kysymyksiä myös yhdessä.

Hannu Mänttärin rakastettu kuva-arvoitus on jo julkaistu. Aivopähkinän ytimessä ovat kasvit. Testaa, osaatko ratkaista kaikki 74 tehtävää.

Lue lisää: Tässä on Hannu Mänttärin odotettu kuva-arvoitus – Osaatko ratkaista kaikki 74 tehtävää?

Tapaninpäivänä julkaisemme tallenteen legendaarisen Popedan viime kesän Tammerfest-keikasta. Tallenteen myötä pääset tapaninpäivän tanssien tunnelmaan.

Heti tiistaiaamuna 27. joulukuuta alkaa TPV:n perinteinen jalkapallon Välipäiväturnaus Tampereella. Näytämme otteluista aamusta iltaan osoitteessa aamulehti.fi/live.

Lue lisää: Tapsantanssit Popedan tahtiin! Katso viime kesän kuuma Tammerfest-keikka tästä uudelleen

Lue lisää: TPV:n perinteinen Välipäiväturnaus pelataan taas Tampereella – Aamulehti näyttää otteluita aamusta iltaan

