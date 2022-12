Laki mahdollistaa nyt kaksoisrangaistuksen, jos et noudata tätä kehotusta – pysäköinninvalvonta: ”Tehtävämme on ylläpitää pelotetta”

Tampereen kaupungin pysäköinninvalvonta on kirjoittanut kuluvalla talvikaudella jo satoja pysäköintivirhemaksuja autoilijoille, jotka ovat jättäneet noudattamatta siirtokehotusta katujen kunnossapidon vuoksi.

Aamulehti

Talvikaudella Tampereen kaupunki rajoittaa kadunvarsien pysäköintiä siirtokehotusmerkein siten, että autot on siirrettävä kadunvarresta pois tiettynä viikonpäivänä tiettyyn kellonaikaan joka toinen viikko. Jos autoilija jättää noudattamatta merkin kehotusta, ajoneuvoille voidaan tehdä lähisiirto, eli ajoneuvo siirretään lähimpään vapaaseen paikkaan pois kunnossapidon alta. Siirrosta on lähetetty ajoneuvon omistajalle lasku perään.

Kaupungin vastaava pysäköinnintarkastaja Sami Hurinki kertoo Aamulehdelle, että tänä vuonna siirtokehotusta noudattamattomalle on voitu alkaa kirjoittaa myös pysäköintivirhemaksu. Eli pahimmassa tapauksessa tuulilasissa on virhemaksu, auto siirretään ja perästä tulee vielä lasku.

Eikö pelkkä auton siirto ja siitä laskun lähettäminen riitä, miksi pitää vielä kirjoittaa virhemaksu? Sami Huringin mukaan kaksoisrangaistuksen tavoite on nimenomaan saada autoilijat toimimaan ajoissa.

”Tehtävämme on ylläpitää pelotetta, jotta autot siirrettäisiin pois kunnossapidon alta.”

Uusi laki mahdollistaa

Pysäköinnin valvonnan sakotus siirtokehotusmerkin noudattamatta jättämisestä on mahdollistunut uuden tieliikennelain myötä.

Neliön muotoisia valkopohjaisia talvikunnossapidon siirtokehotusmerkkejä on ympäri kaupunkia. Valkoisella pohjalla oleva siirtokehotuskyltti voi edelleen toimia oikeudellisena perusteena ajoneuvon lähisiirrolle kunnossapidon vuoksi, mutta ei oikeuta määräämään pysäköintivirhemaksua.

Hurinki täsmentää, että pysäköinnintarkastajat valvovat vain liikennemerkkiperusteisia kieltoja, joissa kehotus on merkitty keltaiselle pohjalle. Kaupungissa on muutettu neliön muotoisia siirtokehotuskylttejä liikennemerkkiperusteisiksi, mikä mahdollistaa pysäköinnin valvonnan ja virhemaksujen kirjoittamisen. Alla olevassa kuvassa on esimerkki sellaisesta liikennemerkistä.

Juuri nämä merkkimuutokset ovat Huringin mukaan kasvattaneet määrättyjen virhemaksujen määrää kuluvana talvikautena.

Kissanmaankadun talvikielto, joka on liikennemerkkiperusteinen. Tällä kohdalla voidaan kieltoaikana määrätä virhemaksu.

Tämän merkin noudattamatta jättämisestä voi seurata ajoneuvon siirto ja lasku siitä.

Satoja siirtokehotusmaksuja

Tampereelle on tullut runsaasti lunta viime viikkoina, ja Hurinki arvioi, että tällä talvikaudella siirtokehotukseen liittyviä maksuja on kirjoitettu jo satoja.

Hurinki lisää, että kaupunkilaiset voivat tilata kaupungilta myös tekstiviestin, joka ilmoittaa etukäteen tulossa olevista katujen puhdistustöistä, jolloin ajoneuvot on siirrettävä pois kunnossapidon tieltä. Tekstiviestin voi tilata osoitteesta puhdistussuunnitelmat.fi.

Talviajan pysäköintirajoitukset ovat voimassa 15.10.–30.4. välisenä aikana.

Ennätysmäärä virhemaksuja

Hurinki sanoo, että pysäköintivirhemaksuja on tähän mennessä vuotta kirjoitettu Tampereella ennätykselliset 65 000, kun kokonaisluku oli viime vuonna 57 000.

”Varmaan se 10 000 virhemaksua kirjoitetaan tänä vuonna viime vuotta enemmän”, Hurinki arvioi.

Syynä määrän lisääntymiseen Hurinki mainitsee paitsi talvikauden myös kuluneena vuonna olleet isot tapahtumat kuten jääkiekon MM-kisat.