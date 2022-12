Asiantuntijat listaavat hallituksen sähkötukiesityksistä hyviä ja huonoja puolia

Taloustieteen professori ja Kuluttajaliiton edustaja kiittävät hallituksen tuoreita sähkötukiesityksiä, joilla suurien sähkölaskujen kanssa painivia pyritään auttamaan.

Asiantuntijat pitävät hallituksen uusia sähkötukia hyvinä ratkaisuina tai ainakin oikeansuuntaisina. Maanantaina Sanna Marinin (sd.) johtama hallitus esitteli kolme uutta mallia, joilla yhteiskunta aikoa tukea jatkossa sähkölaskujen maksajia.

Näistä malleista kertakorvauksella autetaan suoraan lähikuukausien laskuissa aiemman sähkökulutuksen mukaan. Maksuaikojen pidennys taas tuo pelivaraa kuluttajan tilille.

Sitä ei vielä tiedetä, millaista osuutta kertakorvauksella sähkölaskusta korvattaisiin ja mikä olisi mahdollinen omavastuuosuus.

Kolmas tukimuoto on sähkön hintakatto, jota vasta valmistellaan ja josta ei vielä tiedetä yksityiskohtia.

Motivoi säästämään sähköä

Professori Niku Määttäsen mukaan hallituksen tuoreet sähkötukiesitykset ovat hyviä avauksia. Määttänen toimii makrotaloustieteen professorina Helsingin yliopistossa.

”Tuen sitominen aiempaan sähkönkulutukseen tulevan kulutuksen sijaan on minusta hyvä ajatus. Aiempaan kulutukseen sidottu kertakorvaus ei pienentäisi kannustinta vähentää sähkön kulutusta”, hän sanoo.

Määttänen muistuttaa, että tiedot hallituksen uusista sähkötuista ovat tässä vaiheessa yksityiskohdiltaan kuitenkin vielä puutteellisia.

Professorin mukaan tavallinen kerrostaloasuja ei yleensä ole sähkölaskun kanssa vaikeuksissa, mutta sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvat varmasti ovat.

”Sitä en täysin ymmärrä, miksi yhteiskunnan pitäisi tukea kaikkien sähkölaskuja”, Määttänen sanoo.

Professorin mukaan yhteiskunnan pitäisi pyrkiä auttamaan vaikeuksiin joutuneita ennen kaikkea selviytymään sähkölaskuistaan eikä niinkään vaikuttaa sähkön hintaan.

”Kukaan ei tarvitse tukea sähkön yksittäiseen hintapiikkiin vaan sähkölaskuun”, Määttänen sanoo.

Hänen mukaansa on myös tärkeää, että vältetään kannustimia, jotka eivät edesauta sähkön käytön vähentämistä tai sähkön käytön ajoittamista. Hänen mukaansa esimerkiksi yhä useamman siirtyminen pörssisähkön käyttäjäksi on ollut askel oikeaan suuntaan, sillä siten sähkön kulutukseen on tullut enemmän joustoa.

Kuluttajaliitto: Kriisi on nyt

Myös Kuluttajaliitto kiittelee hallituksen tuoreita sähkötukiratkaisuja.

”Kuulostaa hyvältä”, pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell Kuluttajaliitosta sanoo.

Hänen mukaansa hallitus on nyt ymmärtänyt, että kyse ei ole mistään turhasta valittamisesta.

”Kriisi on nyt, se ei ole mitenkään vasta tulossa”, Beurling-Pomoell sanoo.

Hän arvioi, että kertakorvauksen ja maksuaikojen pidentämisen yhdistelmä auttaa pulaan joutuneita ja kannattelee heitä suurin piirtein maaliskuulle, jolloin pidemmän aikavälin tukimuoto eli hintakatto saadaan mahdollisesti käyttöön.

Tämä on hänen mukaansa hyvä ratkaisu.

”Sitä ei vielä tiedetä, miten kauan tämä hintakriisi kestää, vuoden vai kaksi. Hintakatto on pidemmän aikavälin yksi ratkaisu”, Beurling-Pomoell muistuttaa.

Hänen mukaansa on hyväkin, että hintakatosta ei tehty vielä päätöksiä vaan sen yksityiskohtia valmistellaan perusteellisemmin.

”Paniikissa ei voi tehdä pitkän aikavälin ratkaisuja.”