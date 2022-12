Sähkön hinta voi nousta Suomessa talvella jopa 10 euroon kilowattitunnilta – Näin saattaa käydä, jos nämä ehdot täyttyvät

Sähkön kantaverkkoyhtiötä ylläpitävän Fingridin valvomopäällikkö Arto Pahkin pitää mahdollisena, että sähköpula voi hetkellisesti johtaa ennennäkemättömään hintaan.

Aamulehti

Luulitko, että sähkö on nyt Suomessa kallista? Viime päivinä nähdyt, jopa 70 senttiin kilowattitunnilta kivunneet hinnat ovat lastenleikkiä verrattuna siihen, mitä voi olla edessä.

”Jos Etelä-Suomeen tulee useita päiviä kestävä, yli 15 asteen pakkasjakso, sähkö voi maksaa Suomessa korkeimmillaan jopa 10 euroa kilowattitunnilta”, pohtii sähkönsiirron kantaverkkoa Suomessa ylläpitävän Fingridin valvomopäällikkö Arto Pahkin.

Jos Etelä-Suomessa on useita päiviä yli 15 astetta pakkasta, kulutus nousee Fingridin ennusteen mukaan Suomessa 14 400 megawattiin. Sähköä pitää silloin tuoda noin 3 000 megawattia ulkomailta. Pahkin sanoo, että silloin kansalaisten ja teollisuuden sähkönsäästöä todellakin tarvitaan. ”Hintakin kyllä ohjaa siihen. Silloin puhutaan ihan älyttömän korkeista hinnoista.”

Pahkin sanoo pakkasten kestosta riippuvan, kuinka pitkään hinta voi käydä jopa 10 eurossa kilowattitunnilta. ”Riippuu pakkasista, onko hinta näin korkealla yhden vai useita tunteja vuorokaudessa ja onko se sitä yhtenä päivänä vai useina päivinä.”

Pahkin tarkentaa, että kun hinta on näin ennennäkemättömissä lukemissa, on kyse jo sähköpulasta ja kaikki mahdollinen sähköntuotannon kapasiteetti on Suomessa silloin käytössä ja saatavissa oleva sähkönkulutuksen vähentäminen on tehty.

Suomessa ei toistaiseksi ole käytössä hintakattoa kuluttajan maksamalle sähkön hinnalle. Sähkön säätömarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen käytettävän säätösähkön enimmäishinta on asetettu 10 000 euroon megawattitunnilta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi keskiviikkona kutsuvansa maanantaina kaikki eduskuntapuolueet koolle keskustelemaan sähkön hinnan rajoittamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee esitystä kalliiden sähkölaskujen pienentämiseksi, uutisoi Helsingin Sanomat.

Rajut pakkaset tuovat ongelmia

Nyt on talvi vasta alussa eikä vielä ole nähty mitään huippupakkasia, vaan normaalia talvisäätä. Silti sähkön hinta on jo nyt todella korkea pakkassäihin vedoten. ”Juuri näin. Koko ajan katsomme ennusteita. Jos lämpötila muuttuu rajusti miinukselle, sitten meillä on todellakin iso ongelma”, Pahkin sanoo.

Hänen mukaansa sähköpulaan on vielä matkaa. Vaikka esimerkiksi keskiviikkona 14. joulukuuta oli pakkasta, Suomi ei ollut lähelläkään sähköpulaa. ”Jos pakkasta on Etelä-Suomessa monta päivää yli 15 astetta, sitten sähköstä tulee pulaa. Ei meillä vielä pulaa ole, kyllä sähköä on ja se liikkuu Euroopassa eri suuntiin eri aikoina.”

Ensi viikon alussa tilanne helpottaa muun muassa siksi, että Ruotsissa saadaan yhden ydinvoimalaitosten verran sähköntuotantoa lisää, kun laitosten huoltoja päättyy.

Huomenna enimmillään 55 senttiä

Koska sää pysyttelee pakkasella, myös sähkön hinta pysyy huippukorkealla torstainakin 15. joulukuuta. Sähkö maksaa Suomessa torstaina kalleimmillaan iltakuuden aikaan noin 55 senttiä kilowattitunnilta ja keskipäivälläkin 50 sentin molemmin puolin. Keskiviikkona sähkö maksoi iltakuuden aikaan noin 65 senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisähköä käyttävä saa torstaina mahdollisimman edullista sähköä, jos käynnistää koneet ja laitteet varhain aamulla ennen seitsemää tai illalla kello 23 jälkeen. Silloin sähkö on edullisinta.

Sähkön tunneittain vaihtuvalla hinnalla on merkitystä heille, joilla on sopimus pörssisähköstä. Kiinteähintaiseen, toistaiseksi tai määräaikaisesti voimassa olevaan sopimukseen se ei vaikuta.