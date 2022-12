Aamulehti uutisoi sähkön hinnasta, mahdollisista sähkökatkoista ja koko energiatilanteen etenemisestä koko ajan teille lukijoille. Tässä kooste asioista, mitä Pirkanmaalla tiedetään sähkötilanteesta joulukuun puolessa välissä.

Sähkön hinta ja sen riittävyys puhuttavat juuri nyt. Eikä ihme. Pulasta ei ole puhuttu vuosikymmeniin. Hintaan vaikuttavat säätila tuulta ja pakkasta myöten, ja esimerkiksi Euroopan sähköntuotannon tila, ja tietenkin se, miten paljon sähköä käytetään.

Helpoin ja yleistetyin tapa on vain vähentää sähkön kulutusta. Tähän liittyvät esimerkiksi huonelämpötilan lasku, sähkösaunomisen vähentäminen ja vaikka se, että ylipäätään kaikkea sähköllä toimivaa elektroniikkaa käytetään vähemmän.

Energiakriisi johtuu siitä, että Venäjältä tuodun energian linjat on laitettu poikki, sillä Venäjä aloitti perusteettoman hyökkäyksen Ukrainaan. Riippuvuus venäläisestä kaasusta kantautuu myös Suomeen, vaikka Suomi ei olekaan kaasun suurin kuluttaja Euroopassa. Suomi on kuitenkin osa yhteistä eurooppalaista energiapörssiä.

Lyhyesti selitettynä: Suomen on tuonnin lisäksi vietävä sähköä. Vaikka energiaa riittäisi omiin tarpeisiin, sitä on tarjottava myös muualle. Jos näin ei tehtäisi, ja Suomen oma kapasiteetti loppuisi, myöskään Suomeen ei tuotaisi energiaa muualta.

Mistä sähkön hinta muodostuu?

Mitä tapahtuu kaikelle sille rahalle, jolla maksamme nyt sähkölaskuja?

Pörssisähkön keskihinta on seitsenkertaistunut parissa vuodessa: vuoden 2020 marraskuussa se oli 3,43 senttiä, tämän vuoden marraskuussa 24,22 senttiä kilowattitunnilta. Joulukuun 2022 alussa keskituntihinta on ollut 35 sentin tienoilla.

Vaikka on puhuttu sähköpörssistä, futuureista, johdannaisista ja sähkön hinnasta ylipäänsä, monen on yhä vaikea hahmottaa, miten sähkön hinta muodostuu. Tässä jutussa selvitämme, mistä kilowattitunnin hinta koostuu:

Joulukuun alussa eurolla sai kahdesta kolmeen kilowattituntia pörssisähkön keskihinnalla. Sillä määrällä tavanomainen jääkaappi-pakastin on päällä kolmisen vuorokautta tai pesukone pesee pari koneellista pyykkiä.

Maksetusta eurosta joulu–huhtikuussa arvonlisäveron osuus on 9,1 senttiä, koska voimassa on määräaikainen veronalennus.

Loput noin 91 senttiä ovatkin monimutkaisempi asia, mutta sekä Tampereen yliopiston sähkötekniikan professori Pertti Järventausta että Aalto-yliopiston fysiikan professori Peter Lund sanovat, että joka tapauksessa sähkön tuottajayhtiöt takovat nyt isoja voittoja. Taustalla on sähkön hinnan määräytymismekanismi, joka toimii heikosti kriisitilanteessa.

Mikä? Sähkön hinta Kuluttajan maksama sähkön hinta koostuu veroista, sähkön kulutuksesta ja sähkön siirrosta. Sähkön siirrossa jakeluverkkoyhtiö perii verkkopalvelumaksun yhteydessä valtiolle tilitettävän sähköveron. Se on pienasiakkaalle 2,79372 senttiä kilowattitunnilta arvonlisäveroineen. Verkkopalvelumaksu sisältää kiinteän perusmaksun, kulutusmaksun ja joissakin jakeluverkkoyhtiöissä myös tehomaksun, joissa on mukana 24 prosentin arvonlisävero. Hinnat vaihtelevat jakeluverkkoyhtiön mukaan. Kuluttaja maksaa käyttämästään energiasta sähkön vähittäismyyjälle tekemänsä sopimuksen mukaan. Hinnassa on mukana arvonlisävero, joka normaalisti on 24 prosenttia, mutta alennettu väliaikaisesti 10 prosenttiin maaliskuun loppuun 2023 asti. Usein tuotteessa on mukana myös perusmaksu. Kilowattitunnin hinta voi olla kiinteä, pörssisähkön hintaan perustuva tai näiden yhdistelmä.

Pureudutaan ensin siihen, miten päivittäinen sähkön hinta määräytyy. Koska sähköä ei voi varastoida, sitä on tuotettava sen verran kuin kulutetaan. Sähkön tuottajat myyvät sähkön pörssiin, ja vähittäismyyjät ostavat sieltä kuluttajille myymänsä sähkön.

Kauppaa käydään koko ajan pörssissä. Voittaja ei kuitenkaan ole halvin vaan kallein tarjous. Kunkin tunnin hinta on tunnin kalleimman sähköä tuottavan voimalaitoksen tuotantokustannusten mukainen, kun huomioidaan tarvittava sähkön määrä. Hinta muodostuu siis myynti- ja ostotarjousten käyrien leikkauskohdasta.

”Sähkömarkkinamekanismi on alun perinkin rakennettu sähköntuottajien voiton maksimoimiseksi. Sähkömarkkinalaki katsoo sähköntuottajien etua”, Lund sanoo.

Epäluuloinen kysyy, eikö tässä ole mahdollisuus hintojen vedätykseen. Energiaviraston johtaja Antti Paananen sanoo, että tarjouksien perusteita ei sinänsä säännellä, mutta voimassa on viranomaisten valvoma markkinoiden manipulointikielto.

Paananen sanoo, että jos tarjouksissa havaitaan outouksia, ne otetaan lähempään tarkasteluun. Manipuloinnista voi markkinaoikeus määrätä seuraamusmaksun. ”Sanktiot ovat kovat. Manipulaatioon syyllistyneen yrityksen seuraamusmaksu voi olla enimmillään kymmenen prosenttia liikevaihdosta tai henkilöllä kymmenen prosenttia bruttotuloista tai 100 000 euroa.”

Miltä näyttää tuleva?

Kuinka kauan hinnat pysyvät korkeuksissa? Pyysimme fysiikan professoria Peter Lundia ja sähkötekniikan professoria Pertti Järventaustaa ennustamaan sähkön hinnan kehitystä vuodeksi, puoleksitoista eteenpäin.

Molemmat arvioivat, että kuluvana talvena hinta pysyy korkealla, mutta kesäksi helpottaa. Sen jälkeisen ajan arviot eroavat toisistaan.

Lund perustaa arvionsa futuureihin, mutta lisää varauksen, että välttämättä futuurit eivät kerro koko totuutta, sillä nekin muuttuvat matkan varrella. Hänen arvionsa on, että Saksan maakaasupula voisi pahimmassa tapauksessa nostaa hinnan jopa nykyistä korkeammalle talveksi 2023–24. Tilanne tasaantuu sen jälkeen. Hän arvioi, että kesällä 2024 hinta on noin kymmenen senttiä kilowattitunnilta.

Järventaustan arvio talvesta 2023–24 on optimistisempi. Hän sanoo, että Suomessa Olkiluodon ydinvoimala ja lisääntyvät tuulituotanto tasaavat tilannetta. Järventausta sanoo olettavansa, että sähkömarkkinamallin hinnan muodostusta korjataan tulevana vuonna. ”Näkisin, että seuraavana talvena ollaan merkittävästi alemmalla tasolla.”

Miten saan tiedon sähkökatkosta?

Kaikki sähköyhtiöt pyrkivät tiedottamaan asiakkaitaan suunnitelluista, kiertävistä katkoista etukäteen, mutta tavoissa on silti eroja. Paikallismedia, kotisivut, sosiaalinen media ja tekstiviestit olivat yhtiöiden ensisijaiset tiedotuskanavat.

Tärkeintä on tarkistaa, että omassa sähkösopimuksessa on mukana mahdollisuus lähettää viesti puhelimeen ja että puhelinnumero on oikein. Sähkölaitoksen on määrä kertoa vian kestosta ja sen edistymisestä asiakkaalleen. Lisäksi Aamulehti kertoo mahdollisista katkoista reaaliajassa.

Mistä? Tietoa saa Sanomalehdet ja paikallislehdet ilmestyvät katkon aikana, jos pystyvät. Aamulehti on valmistautunut uutisoimaan katkoista reaaliajassa hetki hetkeltä verkossa ja uutissovelluksessaan. Radio pystyy välittämään viranomaisten ohjeita myös sähköjen ollessa poissa. Voit kuunnella radion lähetyksiä pattereilla tai ladattavalla akulla toimivasta radiosta tai autoradiosta. Radio kuuluu myös matkapuhelimissa niin kauan kuin nettiyhteydet toimivat. Yleisradio lähettää ohjelmaa myös sähkökatkon aikana ja välittää viranomaisten tiedotteita ja uutisia Radio Suomen kanavalla. Myös muut radioasemat antavat tietoa katkosta mahdollisuuksiensa mukaan. Televisio sammuu ilman sähköä, mutta viranomaiset jakavat tietoa myös sähkökatkon aikana. Kunnilla on omat suunnitelmat siitä, miten asukkaat tavoitetaan katkon aikana. Seuraa viranomaisten ohjeistusta. Viranomaiset pitävät keskenään yhteyttä häiriötilanteessa Virve-radiopuhelinverkon kautta. Niin on varmistettu viranomaisten kykyä toimia katkon aikana. Lähde: Puolustusministeriö

Mitä tapahtuu, jos Suomesta menevät sähköt?

Suomessa on edelleen epätodennäköistä, että kaikki sähköt lähtisivät pois päältä. Uusin ennuste on, että sähköä riittää. Mutta mitä jos ei riitäkään?

Ensinnäkin kaikkien talouksien on syytä miettiä sähkön käyttöä mahdollisuuksiensa mukaan. Kannattaa miettiä, mihin aikaan oman kulutuksensa ajoittaa. Se voisi auttaa kaikkia, jos jokainen ei käytä kaikkia laitteita vaikka aamulla.

Johtaja Tuomas Rauhala Fingridiltä sanoo, että pidempi ja laaja-alainen sähkökatko voi tulla kyseeseen vasta useamman, melko peräkkäin ilmenneen vian seurauksena. Rauhalan mukaan kantaverkko kestää esimerkiksi yhden ison voimalaitoksen irtoamisen, mutta jos vikoja tulee lyhyen ajan sisään useampia, voivat sähköt katketa jopa valtakunnallisesti.

”Ensimmäisen katkon jälkeen meillä on viisitoista minuuttia aikaa palauttaa sähköjärjestelmän tila sellaiseksi, että se kestää seuraavan vakavan vian”, Rauhala kuvaa.

Toimivatko maksukortit, entä internet?

Esimerkiksi maksukortit, pankkiautomaatit, raideliikenne ja valaistus poistuvat käytöstä heti, joten ostoksia voi suorittaa vain käteisellä, ja silloinkin vain, jos rahaa on älynnyt nostaa etukäteen.

Uusin verkkoteknologia, eli 4g- ja 5g-verkot sammuvat 15 minuutin jälkeen katkon alkamisesta, ja myös 2g sekä 3g poistuvat käytöstä muutamassa tunnissa.

”Puhelut kulkevat tukiasemien kautta. Niissä on varavoimaa 2–6 tunniksi riippuen kyseisen tukiaseman sijainnista”, tiivistää erityisasiantuntija Marko Kotilainen liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyber­turvallisuus­keskuksesta. Nettiyhteydet hidastuvat huomattavasti, ennen kuin katkeavat kokonaan.

Verkkoyhtiöt tiedottavat asiakkaitaan tilanteista. Omat yhteystiedot on syytä katsoa kuntoon.

Saako vessassa käydä sähkökatkon aikana?

Tampereen Vesi kertoi on kertonut , että vessan huuhtelua on syytä välttää, jos sähköt menevät poikki. Tampereen Veden tekninen johtaja Jouni Hyypiä ja varautumisen asiantuntija Essi Kulju Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä kertovat, miten vessassa käynti hoidetaan sähköpulan aikana.

Hyypiän mukaan on tärkeä erottaa toisistaan lyhyet ja pitkät sähkökatkot. Lyhyen sähkökatkon aikana pitäisi vessaa pystyä käyttämään normaalisti. Jätevesi virtaa kiinteistöstä eteenpäin pääsääntöisesti painovoiman avulla niin sanottuja viettoviemäreitä pitkin jätevedenpumppaamolle saakka.

Joissain kiinteistöissä saattaa olla kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo. Näitä on Hyypiän mukaan kuitenkin todella vähän. Kiinteistöpumppaamoissa on isot säiliöt, joihin jätevettä kerätään. Pumppu käynnistyy muutaman kerran vuorokaudessa, ja pumppaa jäteveden kaupungin jätevesiverkostoon. Näin ollen niidenkin pitäisi selviytyä lyhyestä sähkökatkosta.

Tampereen Sähköverkko oy on kertonut, että mahdolliset talven sähkökatkot toteutettaisiin niin, että sähköt olisivat poikki kaksi tuntia kerrallaan, minkä jälkeen katko siirtyy toiselle alueelle. Onko kaksi tuntia riittävän lyhyt katko, jotta vessaa voi käyttää vielä normaalisti?

”Kyllä, pyrimme siihen, että nämä lyhyet sähkökatkot eivät juurikaan asiakkaalle näkyisi.”

Hyypiän mukaan isot vedenpuhdistuslaitokset on tarkoitus rajata kiertävien katkojen ulkopuolelle. Sähkökatkoalueille osuvat jätevedenpumppaamot tyhjennetään imuautoilla tai niitä käytetään varavoimakoneilla.

Onko perusohje tästä huolimatta se, että sähkökatkon aikana vessassa käyntiä on syytä välttää? ”Vessassa voi käydä ja vessan voi vetää. Kaikkea vedenkäyttöä, kuten suihkussa käyntiä kannattaa silti välttää, koska sähkökatkon takia joudutaan tekemään poikkeusjärjestelyjä.”

Miten säästää sähköä parhaiten?

1. Missä suomalaisilla on vielä suurin mahdollisuus pienentää sähkölaskuaan?

Energiaa kuluu pientaloissa eniten lämmitykseen. Ensimmäinen toimenpide on sisälämpötilojen laskeminen. Pientalo-omistajan kannattaa pohtia keinoja, miten vähentää lämmitysenergian tarvetta. Lämpöpumpuilla voidaan vähentää ostettavaa energiaa.

Lue lisää: 25 vastausta huippukalliista sähköstä juuri nyt – poimi tästä rahanarvoiset vinkit

2. Miten kodinkoneiden käyttötavoilla voi säästää sähköä?

Kylmälaitteet käyttävät vähemmän sähköä viileämmässä tilassa, etenkin jos niillä on riittävä ilmankierto lämmönvaihtimen ympäristössä. Pesukoneiden energian­säästö­ohjelmat käyttävät sähköä ja vettä maltillisemmin kuin nopeammat ohjelmat. Ruoanvalmistus sähköliedellä on suuri sähkösyöppö. Pörssisähköä käytettäessä voi olla kannattavaa miettiä, milloin ruokaa hauduttaa pitkään uunissa.

3. Onko esimerkiksi valojen sammuttelulla mitään merkitystä?

On. Merkitykseen vaikuttaa, millaiset polttimot ovat. Led-polttimoilla vaikutus on pienempi kuin esimerkiksi halogeeni- ja loisteputkivalaisimilla.

4. Onko sähkön tuottaminen aggregaatilla järkevää tässä tilanteessa?

Jos sähkö maksaisi yli euron kilowattitunnilta ja polttoaine kaksi euroa litralta, saattaisi hyvä aggregaatti olla halvempi litran oletuskulutuksella tunnissa. Aggregaattien tuottaman sähkön laatu ei välttämättä sovellu kaikille laitteille eikä sitä saa tavallisesti kytkettyä kodin sähköverkkoon, vaan sillä voidaan pyörittää lähinnä yksittäisiä pistotulpalla liitettäviä laitteita.

5. Kannattaako pyykki kuivattaa kuivausrummussa vai saunassa, jossa on heti valmis -sähkökiuas?

Pyykin kuivattamiseen voi käyttää tilaa, jossa lämpöä on valmiiksi. Saunassa kuivatessa on huomioitava paloturvallisuus, joten sitä ei suositella. Pyykin kuivauksen yhteydessä tilan ilmanvaihdon on hyvä olla kunnossa, jotta kosteusrasitus ei kasva tarpeettomasti. Pörssisähköä käytettäessä on mahdollisuus ajastaa kuivausrumpu toimimaan silloin, kun sähkö on edullisinta.

6. Onko ilmalämpöpumpun hankkiminen nyt kannattava ratkaisu?

Sähkölämmitteisessä kiinteistössä ilmalämpöpumppu on taloudellisesti kannattava ja tehokas ratkaisu. Laskun pienentymiseen vaikuttaa tarkasteluajanjakson ulkolämpötila. Lämmityskaudella on mahdollista säästää 15–30 prosenttia. Kovien pakkasten aikana lämpöpumpputalouden sähkönkäyttö voi lisääntyä hyvin jyrkästi, kun lämpöpumpun hyötysuhde alenee.

7. Mitä keinoja on pienentää kustannuksia, jos jo nyt on tarkka sähkönkulutuksen kanssa?

Etenkin pörssisähkösopimuksen solmineiden kannattaa tarkkailla sähkön tuntihintaa ja ajoittaa laitteiden käyttöä edullisille tunneille mahdollisuuksien mukaan.

8. Kuinka alas voi asettaa lattialämmön?

Sähköisen lattialämmityksen voi vaikka sulkea, mutta ainakin kylpyhuoneessa suihkun jälkeen se voi olla järkevä pitää tilan kuivumisen ajan lämpöisenä.

9. Miten kuluttaja voi seurata omaa sähkön kulutustaan?

Sähköyhtiöillä on nettipalveluita, joista voi nähdä oman sähkönkulutuksensa tunti tunnilta. Tarkastelemalla käyriä tai kulutuslukemia voi etsiä yllättäviä piikkejä tai pohtia, kuluuko sähköä merkittävästi silloinkin, kun kotona ei ole ketään eikä kylmälaitteita enempää kulutusta pitäisi olla.