Huippuhinta on hivenen halvempi kuin tiistaina, jolloin huippulukema kipusi yli 70 sentin.

Sähkö on Suomessa kallista huomenna keskiviikkona, joskaan ei nouse lähelle pelättyä euron rajaa. Sähköverkkoyhtiö Fingridin mukaan sähkö maksaa huomenna Suomessa kalleimmillaan 64,9 senttiä kilowattitunnilta. Kalleinta se on keskipäivällä kello 10–12 aikoihin sekä uudelleen illalla kello 17–19 aikoihin. Huipussaan hinta on kello 18, jolloin sähkö maksaa 64,9 senttiä kilowattitunnilta. Hinnoissa on mukana arvonlisävero.

Euroopassa hinta samoissa lukemissa

Sähköenergia on ollut Suomessa tänään tiistaina, 13. joulukuuta hyvin samanhintaista kuin suuressa osassa Eurooppaa. Maiden väliset hintaerot ovat pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin mukaan vain sentin kymmenesosia kilowattitunnilta.

Nord Poolin mukaan eniten sähkö maksaa tänään tiistaina Ranskassa, jossa sen päiväkohtainen keskihinta on 46,34 senttiä kilowattitunnilta. Suomessa sähkön hinta on Nord Poolin mukaan tänään keskimäärin 43,44 senttiä kilowattitunnilta. Baltian maiden, Etelä-Norjan sekä Etelä- ja Keski-Ruotsin hinnat liikkuvat samoissa lukemissa. Hinnat on ilmaistu verottomina.

Saksassa sähkö maksaa tänään 44,44 senttiä kilowattitunnilta.

Edullisinta sähkö tapaa olla Nord Pooliin listaamista Euroopan maista Puolassa. Tänään tiistainakin sähköenergia maksaa Puolassa selvästi muita Euroopan maita vähemmän: 19,86 senttiä kilowattitunnilta. Syynä tähän on muun muassa se, että Puolassa sähkön hinnan hinnan yläraja on jäädytetty ensimmäiseltä 2 000 kilowattitunnilta ja sen jälkeenkin hinnalle on asetettu rajoitteita.

Sähkön hinta liikkuu huomenna 14. joulukuuta pääosassa Eurooppaa 44,3–44,4 sentissä kilowattitunnilta eli on kutakuinkin samanhintaista kuin tänäänkin.

