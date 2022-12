Useita junia on kulkenut tiistaina myöhässä – pisin myöhästyminen lähes kaksi tuntia

Tiistain junaliikenteessä on ollut paljon viivästymisiä, mikä on näkynyt myös Tampereen rautatieasemalla. Kello kahden jälkeen VR tiedotti, että Helsingistä lähtenyt Intercity 37 on myöhässä 40 minuuttia kaluston odotuksen vuoksi.

Myös aiemmin Helsingistä Ouluun matkalla oleva Intercity 25-juna sekä Helsingistä Rovaniemelle matkalla oleva Intercity 23-juna kulkivat myöhässä aikataulusta. VR kertoi verkkosivullaan, että Intercity 25-junan myöhästymisen syy on tekninen vika. Juna kulkee noin 55 minuuttia jäljessä aikataulusta. Intercity 23-juna kulki aikataulusta myöhässä noin tunnin ja neljäkymmentä minuuttia. Junan myöhästyminen johtuu VR:n mukaan viivästyneistä lähtövalmisteluista sekä ratajärjestelmäviasta.

Kalustopula on myös perunut kaksi Pieksämäen ja Joensuun välillä kulkevaa junavuoroa. Kello 11.42 lähtenyt H 723-juna korvattiin linja-autolla. Kello 15.40 lähtevä H724-juna puolestaan linja-autolla ja takseilla.